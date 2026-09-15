Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевые действия на Украине завершились бы еще год назад, если бы США не отошли от договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США в Анкоридже. Однако страны Европы добились отказа американской стороны от этих соглашений.

- Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт, поэтому делайте выводы сами, - заявил министр на посольском круглом столе, посвященном вопросу Украины.

«Посольскими столами» называются регулярные встречи в Москве, на которых руководители МИД РФ и послы зарубежных стран, сидя за круглым столом, обсуждают актуальные международные проблемы.

Он подчеркнул, что Россия не ставит «никаких искусственных целей» и делает все для ограничения потерь среди гражданского населения и своих военных. А затем провел историческую параллель:

- Знаете, мы против Германии воевали, сейчас все сравнивают, но у нас были союзники. У нас были Соединенные Штаты и Британия на Западе. У нас были китайские, корейские союзники - на Востоке. Монголия тоже была нашим союзником. А сейчас все союзники, которые были на Западе, они в другом лагере.

«НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ»

Глава МИД назвал историю украинского кризиса «наглядным пособием, по которому можно изучать, как Запад и его марионетки пренебрегают своими международными обязательствами». По словам министра, не соблюдается даже основополагающее право человека - право на жизнь.

- Вы наблюдаете, я надеюсь, регулярно трансляцию ситуаций, которые показывают деятельность так называемых «людоловов» - тех, кто отлавливает на улицах Киева и других украинских городов людей, молодых людей и затаскивает их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт. Без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации, - отметил Лавров, добавив, что в скором времени киевский режим будет призывать в ряды ВСУ и женщин.

Отдельно министр остановился на судебных разбирательствах, инициированных Киевом при поддержке западных стран, прежде всего, Великобритании, против Москвы. По его словам, все они «вчистую проиграны Украиной».

- Эффект достигается за счет громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует, - заметил глава МИД.

«ФИНАНСИРУЮТ ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ»

Особое внимание Лавров уделил теме замороженных российских активов. Он указал на абсурдность ситуации, когда Запад не просто арестовал средства, но и использует сверхприбыль от них для финансирования боевых действий против Москвы.

- Когда мы не можем распоряжаться своей собственностью, не можем получать положенные нам проценты, а кто-то, наваливая на наших деньгах дополнительную прибыль, финансирует войну против России. Это невозможно оправдать никакой юридической конторе, - подчеркнул министр.

По его словам, Еврокомиссия по-прежнему намерена конфисковать активы и вернуть их только после выплаты «неких» репараций Украине.

- Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, я нисколько в этом не сомневаюсь, - заверил глава МИД.

«ПОДРЫВАЮТ ЭКОНОМИКУ ТРЕТЬИХ СТРАН»

Лавров выразил беспокойство в связи с посягательствами на свободу судоходства. Только с января европейские государства задержали 12 судов, опираясь на «выдуманные, неизвестные международному праву категории типа «теневой флот».

- Суда останавливаются по подозрению в отсутствие национальности, без всяких на то оснований, что они якобы ходят под фальшивым флагом. Вне зависимости от морского пространства, в котором судно было задержано, его конвоируют в порт или на якорную стоянку, - пояснил министр. - Главным образом, это суда, которые везут из России нефть, газ, зерно, то есть европейцы подрывают экономику и благополучие третьих стран, которые заказали российскую продукцию.

При этом, как отметил Лавров, суда под действительно фальшивыми флагами, работающие в интересах самих европейских государств, «под такие рестрикции не подпадают».

«ВОПРОС СУДЕБ ЛЮДЕЙ»

Коснувшись территориального аспекта конфликта, Лавров отверг саму формулировку «территориальный вопрос».

- Для нас это вопрос людей, судеб людей, которые столетиями жили и в Крыму, и на Донбассе, и в Новороссии, чьи предки основывали Одессу, Николаев, порты на Черном и Азовском морях, - заявил он.

Министр напомнил, что киевский режим назвал этих людей «террористами, нелюдями и существами», а Евросоюз хочет отдать людей, которые остались верными своей истории, своему языку, под власть нацистского режима.