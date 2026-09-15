Дождей до конца недели практически не будет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

До конца этой недели в Москве продлится бабье лето. Не сказать чтоб погода реально летняя, но все же на 2 - 3 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам для второй половины сентября.

КАКОЙ БУДЕТ ПОГОДА В МОСКВЕ

В среду, 16 сентября, Гидрометцентр России обещает днем до +20 градусов.

В четверг, 17 сентября, сентябрьское солнце разогреет воздух даже до +23 градусов. Что, кстати, далеко не рекорд для этих чисел. В 1955 году 17 сентября зафиксированы +27,8 градуса - это максимум за все 150 лет наблюдений.

С пятницы до воскресенья, 18 - 20 сентября, можно рассчитывать на вполне приятные +20…+21 градус.

Но это - днем. По ночам в середине недели холодно, на грани заморозков - особенно в ночь на четверг, когда в Подмосковье местами воздух может остыть до +1 градуса. Кстати, в Московской области с начал осени еще ни разу не подмораживало. Хотя в соседних областях Центральной России уже не раз отмечались отрицательные температуры.

Впрочем, в конце недели, вопреки календарю, ночи вновь станут теплее, +7…+12 градусов. Так что дата первых осенних заморозков в 2026 году, скорее всего, откладывается на третью декаду сентября или еще позже.

До конца этой недели в Москве продлится бабье лето Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Дождей до конца недели практически не будет, считают в Гидрометцентре. Короткие локальные дожди возможны только в ночь на пятницу.

БАБЬЕ ЛЕТО В МОСКВЕ 2026: ПРОГНОЗ

- Бабье лето, не очень жаркое, будет сопровождаться ночными и утренними туманами, - рассказала в эфире радио “Комсомольская правда” заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

И предупредила: если видите в прогнозе +20 градусов и даже больше, это не значит, что весь день температура будет такой.

- Это максимальная температура, осенью она держится 2 - 3 часа в сутки, и пика обычно достигает во второй половине дня, где-то в 15 -16 часов. Утром и вечером заметно прохладнее. Поэтому одеваться надо уже по-осеннему.

Что дальше? До конца сентября погода в Москве будет теплее нормы, порадовал ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус - на 0,5 - 1,5 градуса. Каких-либо экстремальных холодных вторжений не просматривается и в начале октября, считает синоптик.

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