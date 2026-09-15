Минус вайб и полный кринж: россияне назвали слова, которые их больше всего раздражают

Россияне назвали слова, которые их больше всего раздражают. Фото: PerfectWave/Shutterstock/Fotodom

На первую строчку народным гневом вынесло слово "кринж". А ведь казалось, оно уже прижилось в русском языке. Даже претендовало на слово года-2025 в одном из отечественных рейтингов. В топ попали также «рофл», «инфа», «лол», «имба». Часто фигурировали в ответах «ок», «короче», «краш», «изи» и «вайб». Последнее, кстати, стало словом года-2024 от портала Грамота.ру.

Таковы результаты опроса книжного сервиса «Литрес» и исследовательского агентства Magram MR, который охватил более тысячи респондентов старше 18 лет. Так вот первую группу в основном сформировали в основном респонденты 45-54, потому что “зумеры” из группы 25-34 к сленгу лояльны.

На втором месте по уровню неприятия - англицизмы, такие как "кейс", "триггерить", "хайп", "фейк". На третьем - уменьшительно-ласкательные слова "вкусняшка", "кушать", "денежки".

Далее в рейтинге идут выражения, искажающие речевые нормы - вроде «от слова совсем» и «доброго времени суток». А вот канцеляризмы «согласно», «задействовать» и «осуществлять» попали в группу аутсайдеров. Тоже бесят, но не так сильно.

Всего 9% участников опроса признались, что не испытывают раздражения из-за каких-либо слов.

Вырежи и сохрани для разговора с молодежью:

Кринж - то, что вызывает чувство стыда и желание дистанцироваться.

Вайб - атмосфера, эмоциональное состояние, которое исходит от кого-то или чего-то.

Имба - что-то или кто-то очень крутой, с которым сложно конкурировать.

«Рофл» - очень смешная шутка, прикол, иногда стеб.

Лол - «громко смеюсь». Обычно используется в переписке, может передавать иронию или насмешку.

Краш - объект сильной симпатии или влюбленности.

Изи - легко, без труда.

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Сорямба, человечек

В прошлом году "КП" проводила собственный опрос читателей на ту же тему. В топ-10 раздражающих слов и выражений тогда попали:

- крайний (вместо последний)

- я тебя наберу

- я тебя услышал

- вкусный (если речь не о еде)

- человечек, задачка (уменьшительная форма)

- от слова совсем

- годный

- доброго времени суток

- сорри, сорян, сорямба

- звОнят.