Посол России в Италии: в Риме приходят в себя и осознают цену санкций против РФ

Посол России в Италии Алексей Парамонов. Фото: Антон Овчаров/ТАСС

В ходе прошедшей 15 сентября встречи итальянских предпринимателей с заместителем председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини представители местного бизнеса выразили обеспокоенность обсуждаемым в ЕС введением запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Коммерсанты, уже ощутившие на себе все последствия антироссийских санкций, уверены: «туристическая блокада» может оказаться последней каплей для устойчивости национальной экономики. Сальвини со своей стороны поспешил успокоить собравшихся, выразив уверенность в том, что война «скоро закончится», а с возобновлением прямого диалога между Украиной и Россией исчезнут и препятствия для восстановления экономических связей с РФ.

По мнению посла России в Италии Алексея Парамонова, прокомментировавшего итоги этой встречи, многие итальянцы считают разрыв отношений с нашей страной необдуманным, преждевременным и необоснованным. Дипломат отметил, что еще некоторое время назад тема экономических последствий разрыва отношений с Россией была табу в общественных дискуссиях, однако на фоне последних событий в Италии стали больше говорить о России.

- Мы видим, что все большая часть общественности западноевропейских стран, в том числе Италии, задается вопросом, насколько нынешний антироссийский курс их правительств отвечает интересам как самих государств, так и их населения, - сказал Парамонов. - Все чаще подобным вопросом задаются и итальянские деловые круги, которые на собственном опыте видят, насколько сузились их возможности после объявления Евросоюзом фактически гибридной войны против России.

Он акцентировал, что «последствия антироссийского курса Рима все чаще становится предметом широкого общественного обсуждения, не только в среде предпринимателей и представителей различных политических сил и движений, но и в в рамках правящей коалиции».

- Италия начинает приходить в себя и осознавать, что за участие в антироссийской политике Брюсселя заплачена непомерно высокая цена. Ширится понимание того, что этот курс был ошибочным и что было бы целесообразно начать задумываться о путях восстановления и налаживания необдуманно разорванных экономических связей с Россией, - заключил он.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что не видит смысла в миллионных тратах на содержание замороженного российского имущества в Италии. По его убеждению, выгоднее было бы отказаться от никому ненужных ограничений.