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Звезды15 сентября 2026 12:38

Вязаное «безумие» от Игоря Андреева: Лисовец, Миногарова, Цигаль и другие звезды на выставке «VEREJA. По ту сторону наличника»фото

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка «VEREJA. По ту сторону наличника»
Ольга РОДИНА
Игорь Андреев и Мария Миногарова

Игорь Андреев и Мария Миногарова

Фото: предоставлено пресс-службой.

В мире моды Игоря Андреева знают, как создателя ярких и эксцентричных вязаных вещей. Многие также помнят показ бренда Андреева VEREJA в рамках Московской надели моды, когда в нарядах Игоря по подиуму ходили Ксения Собчак и Мария Миногарова. И вот буквально на днях во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка Игоря «VEREJA. По ту сторону наличника», где каждый желающий сможет познакомиться с творениями дизайнера.

Открытие посетили Ольга Парфенюк, Маша Цигаль, Влад Лисовец, Мария Миногарова, Олег Горчанин, Саша Теслонд, Евгений Седой и многие другие.

Игорь Андреев

Игорь Андреев

Фото: предоставлено пресс-службой.

Гостям рассказывали об экспозиции, а также угощали игристым. Затем собравшихся поприветствовал сам Игорь Андреев. Кстати, бренд неспроста носит такое название. Верея — это самый маленький город в Московской области. Именно в этом месте, а также в деревне Устье будущий дизайнер учился вязать, наблюдая за мамой и бабушкой. Мама Игоря работала на верейской фабрике, выпускавшей джинсовую одежду. Ремни с того производства стали частью экспозиции вместе с домашним рукоделием, еще раз доказывая, что фабричное и домашнее ремесло всегда существовали рядом.

Для присутствующих организовали перформанс с участием вязальщиц. А после с концертом выступила певица DIZA.

Влад Лисовец

Влад Лисовец

Маша Цигаль

Маша Цигаль

Добавим, что выставка продолжает программу музея, посвящённую современной моде и её связи с традиционным ремеслом, и представляет историю VEREJA через архивные вещи, эскизы, личные предметы Игоря Андреева и знаковые образы последних лет.

Саша Теслонд

Саша Теслонд

Фото: предоставлено пресс-службой.

Ольга Парфенюк

Ольга Парфенюк

Фото: предоставлено пресс-службой.

На выставке представлено ярко-зеленое платье, в котором Ксения Собчак дефилировала по подиуму на Московской неделе моды

На выставке представлено ярко-зеленое платье, в котором Ксения Собчак дефилировала по подиуму на Московской неделе моды

Фото: предоставлено пресс-службой.

Так, в рамках экспозиции можно увидеть платье, в котором Ксения Собчак дефилировала по подиуму в рамках Московской недели моды. С дефиле на выставку перекочевал и зеленый наличник, на фоне которого фотографировались гости.

Игорь Андреев и Мария Миногарова

Игорь Андреев и Мария Миногарова

Фото: предоставлено пресс-службой.

Фото: предоставлено пресс-службой.

Среди экспонатов представлены всевозможные платья, свитеры, джемперы, пуловеры. Все эти вещи связаны вручную! Есть также аксессуары с изображением любимой чихуахуа Андреева.

Фото: предоставлено пресс-службой.

Выставка «VEREJA. По ту сторону наличника» будет работать до 13 октября 2026 года во Всероссийском музее декоративного искусства.

Евгений Седой и Анастасия Баринова

Евгений Седой и Анастасия Баринова

Фото: предоставлено пресс-службой.

Модель Салома с подругой

Модель Салома с подругой

Фото: предоставлено пресс-службой.

Ирина Бобылева

Ирина Бобылева

Фото: предоставлено пресс-службой.

Журналист KP.RU, стилист Ольга Родина

Журналист KP.RU, стилист Ольга Родина