Сообщения об увеличении медицинского резерва в регионах оказались фейком

«Указ» предусматривает дополнительные меры по обеспечению готовности региональной системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи военнослужащим и участникам специальной военной операции Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ряде регионов создают медицинский резерв на фоне возможного увеличения военной нагрузки. Такие сообщения появились в социальных сетях. В качестве доказательства приводятся скриншоты губернаторских указов, в которых прямо говорится, что необходимо готовится к временному увеличению объема медицинской помощи, обеспечить формирование резерва коечного фонда для указанных категорий пациентов, а также создать кадровый резерв медицинских работников. «Комсомольская правда» изучила документы и нашла в нем несостыковки.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Орловской области распространяется скриншот документа, якобы подписанного губернатором 14 сентября 2026 года. «Указ» предусматривает дополнительные меры по обеспечению готовности региональной системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи военнослужащим и участникам специальной военной операции.

Согласно тексту фейкового документа, Андрей Клычков поручает Департаменту здравоохранения Орловской области подготовить регион к временному увеличению объема медицинской помощи. Кроме того, в документе содержится требование определить потребность больниц в дополнительном финансировании, медоборудовании, лекарственных препаратах и медицинских изделиях. Якобы в первую очередь подготовительные мероприятия должны быть проведены в пяти медицинских организациях региона, включая Орловскую областную клиническую больницу и Больницу скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко.

Правительство Орловской области опровергло подлинность указа.

- Правительство Орловской области сообщило, что информация, содержащаяся в указе, не соответствует действительности, документ не регистрировался, - сообщается в региональном канале по разоблачению фейков.

Указ с таким содержанием, датой и формулировками не издавался и не регистрировался в официальных реестрах опубликованных правовых актов региона.

При этом грубо нарушены стандарты регионального делопроизводства. На официальных указах губернатора Орловской области дата и порядковый номер наносятся в рукописном формате, тогда как в распространяемом фейке они напечатаны на компьютере. На самом деле указа № 857 в природе не существует. Последний реальный указ Губернатора Орловской области датирован 11 сентября 2026 года и имеет порядковый номер 448. Такой значительный разрыв в нумерации и нестандартное форматирование полностью выдают подделку.

В Воронежской области указ с таким же номеров, как и на поддельном скриншоте существует, однако он не имеет никакого отношения к здравоохранению или оборонным вопросам – данный документ касается вопросов ветеринарии.

Информационной атаке с подобными «указами» подверглись и другие регионы, в частности Мурманская область. Там «документ» тоже был состряпан с ошибками и не имеет ничего общего с официальными указами.

Подобные информационные провокации не являются случайными. Их главная цель – дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации и намеренное создание социальной напряженности среди мирных жителей региона.

Власти напоминают, что распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет за собой административную и уголовную ответственность.