Правда ли, что россияне останутся без воды, а Волга обмелеет

Новость о том, что Волга и другие реки России стремительно мелеют, затронула за живое каждого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Правда ли, что Волга мелеет? Не придется ли нам спустить воду из каскада ГЭС, чтобы спасти великую русскую реку? Многие заметили, что колодцы пересыхают: есть ли риск нам, россиянам, остаться без воды, потому что она просто «уйдет»? KP.RU поговорил с кандидатом географических наук, гидрологом Института географии РАН Марией Сидоровой.

УРОВЕНЬ РЕКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК

Разлетевшаяся по Сети новость о том, что Волга и другие реки России стремительно мелеют, затронула за живое каждого. Виновато якобы глобальное потепление. А еще виноваты мы сами: понастроили водохранилищ, природу испортили. Раздаются даже голоса: спустить все! Вернуть матушке-Волге облик времен «Бесприданницы» Островского.

В официальных данных об уровне воды в глазах рябит от цифр. Вот и толкует народ все эти данные, как придется. Но блуждать в страхах и потемках - не наш метод. Мария Сидорова знает о реках если не «все», то уж точно больше нас, поэтому задаю ей вопрос ребром: так мелеет Волга, или нам показалось?

Стоп, давайте разговаривать как ученые, останавливает мой порыв Мария Сидорова. Что значит «мелеет»? Есть уровень воды, а есть водность реки. Это разные вещи.

Поскольку Волга усеяна водохранилищами, уровень воды в ней регулируют люди, которые за водохранилищами следят. Решают, подкопить воды или спустить. И соображений тут масса: потребность в электроэнергии (ведь на плотинах водохранилищ, как правило, стоят гидроэлектростанции), время года, погодная обстановка.

НО ЧЕЛОВЕК НЕ ВЛАСТЕН НАД КЛИМАТОМ

А вот водность, то есть физический приток воды, уже вне нашей власти, говорит Мария Сидорова:

- Бывают годы маловодные и многоводные. Для Волги глобальное потепление пока не привело к заметному снижению годового речного стока. Но меняется распределение воды по сезонам: зимой стока становится больше, а весеннее половодье в среднем слабее.

Рано радоваться. Пусть великая река получит столько же влаги, как прежде. Тонкость в том, что получит она эту воду в другие сезоны года.

- Все чаще - мягкие зимы с оттепелями и почти без снега. В результате та вода, которая «дождалась» бы половодья и разом попала бы в реку весной, преспокойно поступает туда и зимой. И привычное весеннее половодье у нас уже не каждый год, - говорит Мария Сидорова, - Говорить, будто все, теперь половодье только на картинах старых мастеров увидим, нельзя, конечно. В иные годы половодье проходит ярко, и даже с подтоплениями и наводнениями. Но тенденция есть.

Пусть ослаблено весеннее половодье, и что такого? Раз количество воды прежнее? Не скажите. Представьте, что вы ждете посылку. И она к вам непременно придет. Но вы не знаете, когда. Точно так же и с той водой, что не попала в реку сразу, весной.

А если холодная осень, и земля промерзла раньше снега? В таком случае весь снег, что нападает за зиму, весной растает и веселыми дружными ручьями устремится в реку. Но если снег падает на сырую почву, она под снеговым одеялом уже и не замерзнет. И вода всю зиму, а также весной будет впитываться в грунт.

- Там ее судьба может сложиться по-разному, - говорит Мария Сидорова, - Часть пополнит неглубокие горизонты грунтовых вод и окажется в реке через месяц-другой. Часть уйдет глубже, где останется на годы и даже столетия. Что-то «выпьют» растения. Что-то просто испарится. Так или иначе, чем теплее осень и зима, чем больше воды впиталось, тем менее ярким окажется половодье.

И, конечно, с точки зрения глобального круговорота воды, ни одна молекула аш-два-о не исчезает. Но вопрос в том, сколько воды, и надолго ли, «застрянет» на той или иной стадии круговорота, вместо того, чтобы в урочное время оказаться в реке.

- Вы прямо спросили, мелеет ли Волга, и вот прямой ответ. Утверждать подобное некорректно. Правда, в низовьях Волги, а также на Дону и на Днестре, тенденция к засушливости уже есть. Но Волга проходит южные земли «транзитом», она не накапливает воду там, она просто несет ее в Каспийское море. А вот сезонность водного режима меняется существенно, - говорит Мария Сидорова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ХВАТИТ ЛИ НАМ ВОДЫ

Раз существенно, естественный вопрос: а не останемся ли мы в итоге без воды? Мало ли, природа - система сложная. Каковы последствия глобального потепления, мы представляем слабо. Россия - одна из самых обеспеченных водой стран мира, и занимает второе место после Бразилии по объему возобновляемых водных ресурсов.

Да, второе место мы, конечно, занимаем, вздыхает Мария Сидорова. Но эти «запасы на душу населения» распределены крайне неравномерно. Причем эта неравномерность двух видов, географическая, и опять же сезонная.

- Восемьдесят процентов водных запасов сосредоточены в России на Дальнем Востоке и в Сибири, где проживает 20% населения. И наоборот, 80% населения (центр и юг России) довольствуются 20-ю процентами запасов воды, - говорит Мария Сидорова, - Это обстоятельство делает значимым и сезонный фактор. У нас уже есть явления сезонного локального дефицита. Так, летом Кубань, Волгоградская область и Ставропольский край регулярно испытывают нехватку воды для орошения. И я вас уверяю, не так сложно найти реальных людей, которые вам расскажут, что им в дома воду подают по часам.

И качество воды часто вызывает вопросы.

- У нас немало рек, в которых концентрация вредных веществ превышает нормы, - продолжает Мария Сидорова.

Глобальное потепление лишь усугубит проблему. Сезонность обострится. Летний дефицит воды будет выражен острее. Южные реки, в отличие от рек севера и центра России, «похудеют», то есть воды там будет меньше, а загрязняющих веществ останется столько же, и концентрация вырастет. Это большая проблема и серьезный вызов. Без воды, конечно, не останемся, но как быть, надо думать уже сегодня.

ЧТО НАС ЖДЕТ

Что будет завтра, через десять лет, через тридцать лет? Ученые составляют модели, в которых пытаются учесть как ход природных явлений, так и те или иные сценарии развития общества.

- Для Волги разные климатические модели дают разные прогнозы по общему годовому стоку, - говорит Мария Сидорова. - Но гораздо увереннее можно говорить о другом: зимой воды будет приходить больше, а весеннее половодье в среднем станет слабее. У многих сибирских рек годовой сток, наоборот, может увеличиться.

В целом нас ждут все более теплые зимы, все более частые оттепели. Все больше дождей летом - из-за этого даже возрастает риск летних наводнений. А реки вроде Днепра и Дона могут попасть в зону засушливости и, в отличие от Волги, обмелеть.

- Главный вызов - это не «исчезновение» воды, а перестройка на непривычный водный режим. Основными угрозами я считаю неэффективное использование водных ресурсов и их загрязнение. Как я уже говорила, уже сейчас во многих реках, и в Волге в том числе, качество воды далеко от оптимума, и ее нельзя использовать без предварительной подготовки. Нужны серьезные инвестиции в экологические программы и мероприятия, - резюмирует Мария Сидорова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Волгу испортили водохранилища?

Волжский каскад ГЭС - зло или благо? На этот вопрос нет однозначного ответа, говорит Мария Сидорова. Этот мегапроект решал сразу много задач: давал электричество, помогал развитию промышленности и судоходства, позволил поддерживать нужные глубины для крупных судов. Водохранилища также помогают накапливать воду в более водные периоды и использовать ее во время маловодья.

- Но воздействие на природу было сильным, и цена велика, - говорит Мария Сидорова.

Уменьшилась амплитуда половодья, перестали затапливаться поймы, и там поменялась растительность. Миграция рыб затруднена, несмотря на то, что на плотинах стоят рыбные проходы и даже «рыбные лифты». Иными стали температурный и водный режим. Одно из очевидных последствий - цветение воды: это «жируют» цианобактерии, которые получают пищу из сточных канализационных вод и прекрасно себя чувствуют в стоячей воде.

В то же время распространенная страшилка, будто через колоссальные водные зеркала водохранилищ Волга «вся испарится», всего лишь страшилка:

- Водохранилища действительно увеличивают площадь открытой воды, а значит, и испарение. Эти потери существуют и учитываются. Но объяснять ими изменение водности всей Волги неправильно. Гораздо сильнее на количество воды в реке влияют погода и климат на огромной территории ее бассейна, а также то, как регулируют работу водохранилищ, - говорит Мария Сидорова.

Идея спустить водохранилища и вернуться к Волге наших предков, гуляющая по сети, всерьез даже рассматриваться не может. Ту реку, реку Стеньки Разина и фильма «Волга-Волга», мы все равно уже не получим. Русла преобразованы, берега изменились, экосистема худо-бедно адаптировалась. Когда вода отступит, взору откроется заиленная пойма, а набережные и порты современных городов окажутся глубоко на суше. Вот радость-то.

КСТАТИ

Почему высыхают колодцы

Смотря какие, говорит Мария Сидорова. Если мелкие, то на них колоссальное влияние оказывает погода. Весной воды больше. Летом меньше, но после летнего ливня опять по верхнее кольцо.

- Неглубокие грунтовые воды быстро реагируют на погоду, поэтому уровень воды в колодцах заметно меняется по сезонам и в засушливые годы. После дождей он может восстановиться, но иногда одного ливня для этого недостаточно, - говорит Мария Сидорова.

Сложнее с артезианскими скважинами. Вода там может накапливаться сотни, если не тысячи, лет. И, если черпать оттуда много, можно все и вычерпать, а ждать, когда восстановится, придется долго.

- Но даже в таких случаях артезианский горизонт восстановить можно, если прекратить или сократить водозабор, - говорит Мария Сидорова.

Но в целом ничего глобального грунтовым водам не грозит, нет таких научных данных.

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