Сергей Орлов про Ольгу Бузову: «Она считает себя не только самой народной, но и самой красивой и умной»

Телеведущая Ольга Бузова Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ.

Комик Сергей Орлов и телеведущая Ольга Бузова вместе вошли в состав жюри шоу «Хочу на ТНТ». На съемках проекта журналисты пообщались с артистами и поинтересовались у Орлова, кого из коллег по жюри он считает самым народным. Ольга уже успела похвастаться, что это звание принадлежит ей.

«Ольга Бузова? Она считает себя не только самым народным членом жюри, но и самой красивой, самой умной и вообще самой-самой. Считаю ли я себя самым народным? Это вообще странная на самом деле формулировка, народным. Насколько мне кажется, статус народности тебе может дать только народ. Самому себя называть народным, это странно. Если только ты не артист народного жанра: народный певец или народный танцор, но говорить, что я народный артист...» - с улыбкой ответил комик.

Комик Сергей Орлов Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ.

Напомним, на съемках этого же шоу Ольга Бузова призналась, что устала отвечать на вопросы о травмированной ноге. Телеведущая продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной после падения в душе. В июне 2026 года артистка перенесла операцию, а некоторое время после нее передвигалась на костылях и в инвалидной коляске. Позже Бузова рассказывала о проблемах с заживлением раны и необходимости носить специальный вакуумный аппарат.

«Пока еще хожу с этим аппаратом. Вот он так выглядит. Провод. Я, собственно говоря, это все фиксирую, не скрываю от своих подписчиков. Но настроение у меня отличное. И состояние тоже. Спасибо большое, что переживаете», - рассказала телеведущая. При этом бесконечные расспросы о здоровье, по признанию Бузовой, уже начали ее раздражать.