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Общество15 сентября 2026 13:14

Точный удар и точный расчет: в Нахабино определили сильнейших гольфистов России

Призовой фонд составил 2 миллиона рублей
Олег КАРПОВ
Фото: Пресс-служба А7

Фото: Пресс-служба А7

В Нахабино прошел турнир по гольфу, собравший сильнейших профессиональных игроков России. Организацию взяла на себя Федерация гольфа Москвы. Содействие оказали Московская лига профессиональных гольфистов и российская система международных расчетов А7.

Призовой фонд соревнования составил 2 000 000 рублей. По итогам турнира денежные призы получили первые 17 игроков.

Победителем стал Егор Ерошенко. Второе место разделили Алексей Карасёв и Нина Пегова. Призеров турнира поздравила первый заместитель генерального директора компании А7 Ирина Акопян.

«В нашей сфере каждая финансовая операция требует точности, выверенной стратегии и хладнокровия. Так же и в гольфе — побеждает тот, кто умеет терпеливо выстраивать свою игру», — сказала Ирина Акопян.