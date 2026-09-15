Красть русские деньги опасно в любой правовой системе: какими последствиями может обернуться желание Европы заполучить активы РФ

В ЕС хотят забрать активы России. Москва ждет возвращения своих золотовалютных резервов. Фото: Andrii Yalanskyi/Shutterstock/Fotodom

В ЕС хотят забрать активы России. Москва ждет возвращения своих золотовалютных резервов. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров. Он заявил: «Еврокомиссия хочет конфисковать эти активы. И потом вернуть их нам - после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Но мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов...». По его словам, страны Запада проявляют юридическую агрессию, которая выражается в расширительном толковании норм международного права — и переписывают эти нормы под свои нужды. В пример Лавров привел ситуацию с активами ЦБ РФ, которые ЕС заморозил в брюссельском депозитарии Euroclear.

В конце февраля 2022-го Евросоюз и страны G7 заблокировали российские валютные резервы. Более 200 млрд евро пылятся в ЕС. В основном, на счетах Euroclear. Центробанк РФ 15 декабря 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 18,1 трлн рублей с бельгийской компании. Полгода спустя суд взыскал с Euroclear 200 млрд евро.

КP.RU обратился за комментарием к известному московскому адвокату Андрею Князеву.

ЮРИДИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ

- Глава российского МИЛ осудил юридическую агрессию стран запада, выражающуюся в расширительном толковании норм международного права в отношении России и россиян. А в чем расширительное толкование?

- Международное право как бы выше национального. Но изымать чужие деньги - это всегда нехорошо. В любой правовой системе. Стоит согласиться: не надо совершать резких движений в плане государственных решений по таким деньгам. Но также сейчас масса проблем возникает именно в связи с тем, что под санкции попадают много юридических и физических лиц российского гражданства.

- Потому страдают и обычные люди?

- Возникает много проблем по поводу паспортов. Они такие житейские. Вплоть до трудностей по взысканию алиментов в отношении, скажем, гражданина Америки. Ну, или определение местожительства детей в Штатах. Начиная от перевода денег на воспитание и содержание ребенка за рубежом и заканчивая исполнением уже вынесенного решения суда — в рамках местного права.

БЕЛЬГИЙЦЫ НЕ РЕШАТСЯ

- Что насчет «окончательности» решения суда по российским деньгам в бельгийском депозитарии?

- В Брюсселе не рискнут решиться на изъятие миллиардных активов. Подобное рискованное решение очевидно имеет межнациональное значение. Чем тут Россия отличается от других стран, которые хранят деньги в Европе? Вот отсюда и «расширительное толкование». По закону арест активов - это одно. А распоряжение арестованными активами — совсем другое. Одно дело - взять машину на штрафстоянку. Другое — бросить ее на гонки без правил и разбить в хлам. Это разные пласты права.

- Высший административный суд Бельгии признал незаконным отказ Брюсселя разморозить активы БКС банка, которые были заблокированы в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий. Что это значит?

- Получается, что в Европе правительственные чиновники правильно решили: не надо тратить эти деньги все и сразу. И если что — то Бельгии первой придется отвечать. И суд признал, что это неправильно - по второму разу за все вокруг отвечать.

САМЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ СУД

- Бельгийский суд как бы показал независимость под давлением?

- Как бы да. И Европа, в целом, может, вроде бы, эти деньги «расчехлить». С учетом того, что физически все миллиарды лежат в бельгийском депозитарии. Но тут же возникнет вопрос от других держателей средств: а какие там дальше будут гарантии хранения наших средств? Одно дело - арестовать активы какого-нибудь «нашалившего» саудовского принца, или укорить швейцарцев в многолетнем хранении фашистского добра. Но те грязные частные деньги и эти чистые российские государственные активы, - это все-таки разные вещи. Серьезные люди десять раз подумают- где дальше деньги хранить? Подобные судебные решения подрывают основы финансовой стабильности — и не только Европы. Сегодня разморозим госактивы одной ядерной державы, а что завтра? Куда покатится международное право с такими решениями?

- Дадите прогноз — что дальше будет?

- Думаю, что, скорее всего, будет отрицательное решение. Не дадут они разморозить наши активы. Бельгийцы до последнего будут сопротивляться. Депозитарий - это хранилище, в каком-то смысле священное. Если грубо нарушают условия хранения средств там — это сигнал, что с твоего склада все что угодно вынести могут. Ну и какой же ты тогда хранитель?