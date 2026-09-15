Война переходит в космос: США впервые признали, что вывели оружие на орбиту Земли

США впервые признали, что вывели оружие на орбиту Земли. Фото: Maxal Tamor/Shutterstock/Fotodom

США впервые признали, что вывели оружие на орбиту Земли. Такое сенсационное заявление сделал Министр ВВС США Трой Мейнк.

Это, по сути, первое официальное подтверждение того, что США разместили на орбите Земли космическое оружие. По словам Мейнка, такая система нужна "для защиты американских и союзных сил от враждебных действий". Но министр не раскрыл её возможности и дату запуска. Вашингтон связывает развитие таких средств с угрозами со стороны России и Китая, которые, по данным США, развивают технологии для атаки и подавления спутников.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец поговорил на эту тему со знающим человеком, кандидатом физико-математических наук, много лет занимающимся лазерами, Александром Васильевым.

- Это что чудо-юдо вывели в космос американцы?

- Пока мы можем лишь предполагать, что это система лазерного оружия, расположенного на определенной платформе. Сведения о такой платформе уже не раз просачивались в наши и зарубежные СМИ, но американцы каждый раз открещивались от нее. А теперь вот решили, как говорится, снять маску.

- А разве самая сложная проблема - проблема рассеивания лазерного луча и ослабления его мощности в космосе существует?

- В космосе нет воздуха, потому там нет и рассевания лазерного луча. Такая проблема есть на земле и в околоземном пространстве, ее порождают дождь, туман, снег, плотная облачность...

- А что может такое оружие, если допустить, что американцы не блефуют? На что оно способно?

- На этот вопрос можно ответить пока лишь теоретически. Ибо нет фактических подтверждений реальных возможностей американской системы. А вот если она действительно заработает, то сможет, например, прожечь корпус спутника или корпус ракеты противника, повредить их электронную начинку и всю систему управления.

Мы можем лишь предполагать, что в космос выведена система лазерного оружия, расположенного на определенной платформе. Фото: Marko Aliaksandr/Shutterstock/Fotodom

- Против кого направлено такое оружие?

- Против главных соперников США в космосе. Мейнк ведь открытым текстом сказал, - против России и Китая. Против их спутников и гиперзвуковых ракет. А тут мы уже можем говорить о предвестии космических войн.

- А почему, на ваш взгляд, американцы «засветили карту» космического оружия именно сейчас?

- Думаю, что это связано с запуском новой американской системы ПРО «Золотой купол». Одна из ее целей - сбивать вражеские космические аппараты и перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. К тому же уже известно, что испытания космических перехватчиков для «Золотого купола» планируется провести до конца 2027 года.

- А законно ли поступают американцы в принципе? Как же тогда Договор по космосу 1967 года, который запрещает развертывать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения (ОМУ). Это же нарушение Договора!

- Американцы нашли в этом Договоре лазейку и на всю катушку используют ее. Да, в этом документе говорится, что запрещается развертывать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. О лазерном там ничего нет, а США его оружием массового уничтожения не считают.

Вот этой «прорехой» и пользуются американцы. По их логике, оружие, не относящееся к массовому поражению, может быть размещено в космосе и стать оружием реального применения с глобальной зоной охвата, возможностью внезапного и скрытного использования. Это ведет к дестабилизации международной обстановки. А вы обратили внимание, как американцы объясняют цель создания космического оружия? Его планируется применять для поддержки американских войск, для «контроля над космосом», для защиты вооруженных сил США от враждебных действий противников. А это уже право вести боевые действия в космосе.

- И где же выход из положения?

- Выход только один, - нужен новый Договор по космосу с учетом нынешних реалий.

- А есть ли подобные проекты (хотя бы в чертежах или в металле) у нас?

- По роду своей научной работы и должности, я не имею права комментировать такие вопросы.

- И все же, есть ли у нас, так сказать, контр-аргумент на американское космическое оружие, защита от него? Противоядие есть?

- Вы опять принуждаете меня к разглашению гостайны. Потому отвечу так: о проблеме знаем, над решением ее работаем.