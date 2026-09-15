В России показали установку против беспилотников: она способна прикрыть от атак с воздуха любой важный объект

Новейший автоматизированный комплекс «Калитка-КА» обеспечивает круглосуточную защиту стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры от разведывательных и ударных БПЛА. Фото: kalashnikovgroup.ru

За время специальной военной операции концерн «Калашников» стал чемпионом России по производству средств поражения вражеских беспилотников. В том числе - по качеству и количеству. Специалисты и журналисты едва успевают следить за появлением новья в огромном семействе этих уникальных боеприпасов и комплексов. Причем почти все они – не красивые картинки на страницах рекламных буклетов, а реальное «железо», которое испытывается на фронте, в бою. Или уже испытано.

Вот и сейчас "Калашников" на Всероссийском оружейном форуме в Москве показал комплексы ПВО "Зверобой" и "Калитка-КА".

"Зверобой" предназначен для круглосуточной защиты важных (в том числе и стратегических) объектов от разведывательных и ударных украинских БПЛА. В частности, типа "Лелека", "Лютый", "Бобер", "Хорнет-XR". В состав комплекса входят нашпигованное автоматикой рабочее место оператора станции управления, система оптического целеуказания, три контейнера пусковых установок, ретранслятор, технический отсек, компас на раздвижной штанге и радиолокационная система.

Уникальный комплекс ПВО «Зверобой». Фото: kalashnikovgroup.ru

Но самое любопытное в том, что основным оружием "Зверобоя" являются скоростные FPV-дроны "Кракен", снаряженные специальной боевой частью. Для работы в ночных условиях предусмотрена модификация «Кракен-Н» с тепловизионной камерой, заточенной под применение в темное время суток. То есть, «Зверобой» стреляет по беспилотникам врага не снарядами или ракетами, а дронами! Вышибает клин клином.

Сам комплекс предлагается заказчикам в двух вариантах — стационарном и мобильном на базе пикапа, что позволяет быстро перебрасывать систему и при необходимости интегрировать «Зверобой» в существующую систему безопасности важных объектов.

Новейший автоматизированный комплекс «Калитка-КА». Фото: kalashnikovgroup.ru

Что же касается комплекса "Калитка-КА", то его задачи схожи со «Зверобоем»,- круглосуточная защита стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры от разведывательных и ударных БПЛА. Но у него есть и свои «фишки» - умение отслеживать дроны противника на малых и предельно малых высотах. Он уже стал полноценным участником боевых действий используется в зоне СВО для прикрытия позиций артиллерии, пунктов управления, маршрутов выдвижения штурмовых групп и подвоза материальных средств. «Калитка-КА» заслужила много похвал «на передке»: боевая эффективность комплекса при работе по ударным дронам оценивается нашими бойцами в диапазоне от 70% до 100% (в зависимости от типов дронов).