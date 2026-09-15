Стоянок бояться – за руль не садиться? Треть ДТП в России случается на парковках

Каждая третья авария в России случается там, где машины обычно стоят! На парковках. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

АВАРИЯ АВАРИИ РОЗНЬ

Очевидное-невероятное: каждая третья авария в России случается там, где машины обычно стоят! На парковках. К таким выводам пришел «Росгосстрах», проанализировав выплаты по автомобильным страховкам за последний год. Выборка включила 122 768 случаев. И оказалось, что самое опасное место – именно паркинги. На них приходится более 30% всех ДТП, по которым осуществлялись выплаты по ОСАГО. Для сравнения, у городских улиц этот показатель – 17%, у перекрестков – 17%, а у загородных трасс – всего 7%.

- На самом деле, ничего удивительно, - отмечает автоэксперт Андрей Ломанов. – Понятно, что аварии на парковках – это не серьезные ДТП. В подавляющем большинстве случаев речь о том, что кто-то кого-то притер в тесном пространстве, пытаясь разъехаться, выехать или занять место. Тут, кстати, особенно стараются таксисты – на них, навскидку, приходится каждый 10-й такой случай. Просто в силу того, что им чаще, чем простым водителям, приходится на этих паркингах крутиться. Да и машины они берегут не так трепетно, так как обычно катаются не на своих.

Реже всего машины получают повреждения на АЗС, мостах, железнодорожных переездах и в аэропортах – на каждую из данных локаций приходится лишь по 0,2% случаев.

Правда, надо отметить, что статистика по ОСАГО существенно отличается от таковой по КАСКО. Скажем, число обращений по выплатам КАСКО за повреждения, полученные на шоссе, составило 20% от общего количества случаев – против 7% у «автогражданки». За городом машины страдают не только от классических ДТП, но и от столкновений с животными, камней и мусора, летящего из-под колес других авто, плохого состояния дорог. Получить компенсацию за ущерб в этом случае по ОСАГО не выйдет, а по расширенной страховке – можно. Чем автовладельцы, купившие КАСКО, активно и пользуются.

Если говорить об обстоятельствах ДТП, то большинство страховых случаев произошло в процессе движения прямо Фото: Ольга ЮШКОВА.

ПОМНИТЬ ПРАВИЛО ТРЕХ «Д»

Если говорить об обстоятельствах ДТП, то большинство страховых случаев произошло в процессе движения прямо (35%, если говорить об ОСАГО). На аварии при движении задним ходом приходится 22% обращений за страховыми выплатами, при перестроении – 8%. Есть здесь и свои уникальные эпизоды. Скажем, 0,09% обращений вызвали повреждения, полученные при открывании двери. История про «перепутал педали» зафиксирована в 0,04% случаев.

- Универсального рецепта, как снизить риск наступления ДТП, увы, нет, - рассуждает Андрей Ломанов. – Конечно, надо ездить внимательно и аккуратно. Чаще смотреть на дорогу, а не в навигатор – это, к сожалению, бич водителей в больших городах. На парковках стоит осматривать машину, чтобы заметить свежие повреждения – в этом случае есть возможность вызвать наряд ДПС, изучить запись с камер и быстро найти виновника, который вместе с определенной суммой за причиненный ущерб в этом случае потеряет еще и права (за оставление места ДТП). И помнить про правило трех «Д» - «дай дорогу дураку». Не стоит ввязываться в конфликт на дорогах. Скажем, есть мнение, что «обочечников» принципиально нельзя пропускать, чтобы они дальше не наглели. Я считаю, что бороться с ними должны компетентные органы. А простой водитель, пошедший на принцип и «забодавшийся» с таким вот злостным нарушителем, ничего толком не добьется. Зато рискует попасть в совершенно ненужное ДТП, потерять время и нервы, плюс создать трудности другим участникам движения. И всегда старайтесь прогнозировать поведение прочих водителей. К сожалению, этому уже не учат в автошколах. Но вести машину так, будто все кругом - неумехи, от которых в каждую секунду стоит ждать неразумный маневр – хороший способ предотвратить возможные аварии в подавляющем большинстве случаев.