Сокровище эпохи динозавров: в России впервые нашли жемчужину, которой 90 миллионов лет

Песчинка или соринка попадает в раковину моллюска. Моллюску больно, и он как бы обволакивает инородное тело. Постепенно «слизь» твердеет, и получается красота. Фото: Marc Schwär/imageBROKER.com/Global Look Press

В России впервые нашли жемчужину эпохи динозавров. Ученым из Геологического института РАН и геологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова удалось всесторонне изучить крошечный артефакт и узнать массу интересного. Статья опубликована в авторитетном журнале Lethaia.

Жемчужину нашли в Воронежской области, у села Лосево.

ДЕФИЦИТ ЖЕМЧУГА

Что такое жемчуг и откуда он берется, мы примерно знаем: песчинка или соринка попадает в раковину моллюска. Моллюску больно, и он как бы обволакивает инородное тело. Постепенно «слизь» твердеет, и получается красота.

Двустворчатые моллюски существуют на нашей планете примерно полмиллиарда лет. Найти древний моллюск труда не составляет. Отдельные образцы есть даже в московском метро, они самой природой вмонтированы в каменные облицовочные плиты. По сути, известняк - это триллионы спресованных моллюсков.

И чисто логически кажется, что и древних жемчужин должно быть видимо-невидимо. Но нет. Жемчуг сохраняется очень плохо.

Самой древней жемчужине на планете около 200 миллионов лет, и она, собственно, одна. Российская находка относится к меловому периоду (ее возраст - 90 миллионов лет), и всего в мире жемчужин того времени найдено 24 штуки, а в России обнаружили впервые.

Вот что за сокровище попалось в руки палеонтологов.

Ископаемый жемчуг из Воронежской области. Фото: scup.com

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ

То было удивительное время в истории нашей планеты. Уровень Мирового океана был одним из самых высоких за всю историю. И было очень тепло. Собственно, это связанные вещи: на Земле не было ледового покрова, так что вся, вообще вся вода, какая у нас ни есть, плескалась в морях.

Нынешняя Воронежская область, как и другие громадные территории Евразии, представляла собой дно мелководного теплого моря. Жизнь кипела. Когда вы учились в школе, и около доски брали в руки мел - он образовался именно тогда. Почему и весь период называется «меловым». Если на уроках биологии вы рассматривали мел в микроскоп, то видели, что он весь состоит из крошечных ракушек. Так бурно развивалась жизнь в морях того времени.

Если бы мы оказались на берегу древнего моря, нас бы непременно потянуло в воду. И поначалу идея кажется вполне себе: на Земле тогда было жарко, а вода так и манит. Но горе тому, кто соблазнится. В толще воды - колоссальное количество хищных рыб, а главное, тут и там плавают плезиозавры и мозозавры, морские динозавры.

Стоя на берегу моря, обернемся назад - прямо к воде подступает густой тропический лес. Судя по обилию звуков, туда тоже лучше не соваться. Времена гигантских динозавров уже прошли, но чаща кишит мелкими хищными динозаврами, покрытыми перьями, а встреча с рогатым динозавром запомнится навсегда (если убежите).

ЭПОХА ГИГАНТОВ

Моллюски в ту пору тоже были необычные. Метровые раковины - не предел. А еще у раковин - очень толстые стенки (запомним это обстоятельство, оно важно). И тому была причина.

Жизнь на Земле во многом определяется углеродным циклом. Что это такое?

Вспомним, что на Земле было тепло, и вообще не было ледников. По сути это ситуация глубокого парникового эффекта, того, которого сейчас так боятся. Правда, мы боимся искусственного, а тот сложился естественно. В воздухе было очень много углекислого газа. «Отлично», говорят растения, и бурно им «дышат». «Вообще замечательно», вторят моллюски, и строят из этого избыточного углекислого газа (через сложные химические преобразования) свои раковины. В масштабах не стесняемся.

«Думали» ли моллюски, что рубят сук, на котором сидят? Конечно, нет. Убрав из атмосферы львиную долю углекислого газа (связанный в раковинах, он опускался на дно и в атмосферу уже не возвращался), они спровоцировали похолодание, которое уничтожило большинство теплолюбивых видов. Но это будет после.

ДРЕВНЯЯ ДРАМА

Именно толстые стенки раковин позволяют жемчугу мелового времени иногда сохраняться. 24 жемчужины возрастом около 100 миллионов лет - это уже «очень много».

Ученые применили компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь жемчужины, не разрушив ее. И восстановили ее нехитрую историю. Как и в наши дни, все началось с песчинки, которую с потоком воды неаккуратно засосал в раковину моллюск. Остатки этой песчинки даже видны на томограмме.

Моллюск стал ее обволакивать, и одно время будущая жемчужина перемещалась по раковине туда-сюда, то есть была свободно растущей. Но затем прикрепилась к стенке раковины и стала, как говорят специалисты, блистерной. В таком виде и сохранилась.

Воронежская находка позволяет заключить, что жемчуга во времена оны было очень много. Ведь и тогда он образовывался так же, как сегодня. И только сохранность мешает насладиться сокровищами исчезнувших морей. Возможно, когда-нибудь появятся научные методы, позволяющие открыть жемчужину в неприметном куске мела. Но пока все наперечет.

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