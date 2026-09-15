Руководство ФРГ, которое продолжает гнуть свою линию, убеждая партнеров по ЕС, что Москва 5 августа пыталась атаковать украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига с помощью нашпигованного взрывчаткой БПЛА. Фото: REUTERS.

Ни проваленные региональные выборы, ни прошлые попытки выискать «русский след» в атаках на европейскую инфраструктуру ничему не научили руководство ФРГ, которое продолжает гнуть свою линию, убеждая партнеров по ЕС, что Москва 5 августа пыталась атаковать украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига с помощью нашпигованного взрывчаткой БПЛА. Не представив никаких доказательств и не дожидаясь итогов расследования, Мерц и его свита в качестве «наказания» решили прикрыть консульство в Бонне и «Русский дом» в Берлине. А глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что инцидент имеет признаки государственного терроризма.

Но союзники по НАТО не поверили на слово Берлину. Как сообщила, ссылаясь на достоверные данные, Служба внешней разведки России (СВР), спецслужбы натовских стран в закрытых докладах проинформировали свои власти об отсутствии даже малейших доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига. «На Западе лишь делают вид, что верят руководству Германии. На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», - свидетельствуют добытые разведкой документы. Более того, западные спецслужбы указывают на многочисленные признаки «украинского следа» и рекомендуют политическому руководству воздерживаться от однозначных публичных заявлений о вине Москвы, чтобы в очередной раз не сесть в лужу.

Очередной скандал нужен немецким властям, чтобы обосновать огромные военные расходы Германии в рамках бюджета на 2027 год Фото: REUTERS.

По данным СВР, очередной скандал нужен немецким властям, чтобы обосновать огромные военные расходы Германии в рамках бюджета на 2027 год, а также отвлечь внимание избирателей от нестабильной внутриполитической ситуации. Итоги выборов в земле Саксония-Анхальт в ФРГ показали, что антироссийская провокация властей Германии с «дроновым инцидентом» в Лейпциге не сработала, отметили в СВР.

Впрочем, притянуть за уши Россию к любому инциденту, - излюбленный прием Запада.Пожалуй, самым показательным эпизодом, где немцы также рьяно рвали на себе рубаху, обвиняя Россию в подрыве собственной инфраструктуры назло Европе, является «Северный поток». На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила: «Запад пошел на враждебные шаги против России из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, но ничего не сделал Украине из-за подрыва «Северных потоков», потому что сам устроил этот теракт».

В этом контексте история с аэропортом Лейпцига выглядит тревожно знакомой. Сегодня Германия снова предъявляет обвинение России, пряча отсутствие доказательств за якобы интересы следствия. Но немецкий избиратель, во всем разобрался.

Напомним, что истерия вокруг несостоявшейся диверсии развернулась аккурат перед выборами в земле Саксония-Анхальт и явно преследовала цель дискредитировать партию АдГ, выступающую за нормализацию отношений с Москвой. Но немецкий избиратель оказался умнее своих федеральнеых политиков и на столь примитивную разводку не купился. АдГ победила с подавляющим перевесом.