"Война с градусом": между Англией и Шотландией возник конфликт из-за виски

Шотландская ассоциация производителей виски (SWA) уже готовит ответные меры против английских конкурентов. Фото: FabrikaSimf/Shutterstock/Fotodom

Между Шотландией и Англией вспыхнула война - к счастью, пока только алкогольная. Поводом стало решение британских властей присвоить английскому односолодовому виски статус «защищенного географического указания» (PGI). Теперь английский single malt официально приравнивается к той же категории, что и шотландский, валлийский и ирландский виски, пишет Telegraph.

Такой бюрократической пощечины шотландские винокуры стерпеть не смогли. Шотландская ассоциация производителей виски (SWA), куда входит 90 компаний, включая наиболее известные бренды, такие как Glenmorangie, Johnnie Walker и Diageo, уже готовит ответные меры против английских конкурентов. На этой неделе организация планирует встретиться с министрами, чтобы выразить свое «фи» - английский виски получил защищенный статус по правилам, которые заметно отличаются от шотландских.

Для Шотландии понятие single malt - это про традиции и секреты производства, передающиеся из поколения в поколение. Согласно действующим нормам, весь процесс производства - от измельчения солода и брожения до дистилляции - должен проходить на одной-единственной винокурне и исключительно на территории Шотландии. В то время как в Англии некоторые этапы производства могут выполняться за пределами основного предприятия.

- Такие правила полностью противоречат репутации односолодового виски, - заявил исполнительный директор SWA Марк Кент. - С нами солидарны наши коллеги в Уэльсе и Северной Ирландии.

По его словам, иная технология производства виски ставит под угрозу устоявшуюся отраслевую практику. Шотландцы опасаются, что из-за англичан будет подорвана репутация односолодового шотландского виски, поскольку стандарты будут трактоваться свободнее.

За спором о технологиях стоит и финансовый вопрос. За последние три годы число английских производителей виски выросло почти в полтора раза - с 46 до 70. Сегодня английский виски экспортируется более чем в 30 стран, а оборот оценивается примерно в 1 млрд фунтов стерлингов в год.

Такая конкуренция может нанести экономике Шотландии существенный удар - там производство виски приносит бюджету более 5 млрд.