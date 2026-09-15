Актер Даниил Воробьев не стал отзывать иск против бывшей жены: что происходит

Даниил Воробьев не смог мирным путем разойтись с бывшей женой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актеру Даниилу Воробьеву не удалось мирным путем разойтись с бывшей женой Мариной Смирновой. На минувшей неделе стало известно, что звезда проектов «Ваша честь» и «Жить жизнь» забрал дочку у экс-супруги и требует алименты в размере 5 млн рублей.

По заявлению актера, как утверждала юрист Маргарита Гаврилова, было возбуждено уголовное дело против его бывшей гражданской жены по трём статьям — 137, 138 и 272 статьи УК РФ. Причина: Марина прочитала личную переписку Даниила в его телефоне. Позже высказался и адвокат Воробьева Александр Почуев. Он заявил, что подал ходатайство в суд о закрытии процесса. Но Гаврилова, приложив скрин с сайта Мосгорсуда, сообщила, что дело в суде.

«Дабы не быть голословной: уголовное дело в отношении Марины Смирновой уже в суде! Уважаемый адвокат Почуев, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту крайне неприглядную историю! Как ваш доверитель решил упечь в каталажку за свои грехи мою доверительницу?» — задалась вопросом в своем телеграм-канале Маргарита Гаврилова.

Добавим, что Даниил Воробьев и Марина Смирнова много лет жили вместе и воспитывали дочь Эльзу Лилу, но отношения так и не зарегистрировали. Разлад произошёл, когда 45-летний актер улетел в отпуск с дочкой и оставил свой телефон Марине. Бывшая возлюбленная нашла в телефоне мужа откровенную переписку, которая ей не предназначалась.

Даниил Воробьев и Марина Смирнова воспитывали вместе дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Когда благоверный узнал об этом, был сильно возмущён и встал в позицию обороны! Не покаялся, не извинился, а пошёл в атаку! Да ещё в какую!» — сообщила в телеграме Гаврилова.

По причине того, что Марина прочитала чужую переписку, против нее возбудили три уголовных дела.

«Актер Даниил Воробьев глубоко переживает тот факт, что отдельные личности ради хайпа пытаются из его личной жизни и членов его семьи сделать «ток-шоу». Действительно, в настоящее время в одном из судов города Костромы рассматривается иск матери его ребенка к нему об определении места жительства дочери и взыскании с него алиментов. Ни о какой задолженности по уплате алиментов, тем более в таком масштабе в 5 млн рублей и речи быть не может. Я, как адвокат Даниила Владимировича, подал ходатайство в суд о закрытии процесса», — ранее прокомментировал ситуацию адвокат Воробьева Почуев.

Чтобы понять, что происходит и почему дело все еще в суде, мы обратились за разъяснениями к представителю Даниила Воробьева Александру Почуеву.

«Простите, а госпожа М. Гаврилова — адвокат? Не увидел на её сайте упоминания о статусе реестрового номера. Пока лишь одна медиаактивность и хайп. Адвокат обязан содействовать примирению сторон, а не разжигать "костер" войны. Если у нее нет адвокатского статуса, то тогда она и не уполномочена защищать интересы в уголовном процессе», — сообщил KP.RU Почуев.

«Мой телефон известен и диалога на эту тему нет. Комментировать и сообщать позицию я буду в суде. Надеюсь, процесс будет закрытым, для того, чтобы не причинять вред законным интересам и охраняемой законом тайны. Если обвинение поддержано прокурором от лица государства, то теперь лишь суд уполномочен судить», — добавил адвокат Воробьева.