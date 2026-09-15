«С этими вирусами гриппа мы раньше не встречались»: Анна Попова доложила Путину о вакцинации и борьбе с «просрочкой» в магазинах

Россия - единственная страна в мире, где за деньги федерального бюджета бесплатно прививают больше половины граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ТРИ НОВЫХ ВИРУСА

- Как Вы оцениваете ситуацию сегодня у нас? Тем более что не за горами, как у нас в народе говорят, гриппозный сезон, - начал беседу президент.

Глава Роспотребнадзора заметила - 15 число выбрано, как праздничный день, неспроста. Именно в середине сентября, традиционно, начинается рост заболеваемости. Потом приходит грипп. Но служба готова:

- Особенностью этого сезона является то, что состав вакцин против гриппа сегодня заменен полностью по всем трем компонентам: и грипп A (H1N1), и грипп A (H3N2), и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцины. Это значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались, - подчеркнула Попова. - И конечно, сегодня очень важно привить население.

Россия - единственная страна в мире, где за деньги федерального бюджета бесплатно прививают больше половины граждан. Почему не всех? Вакцинация 55-60% позволяет остановить распространение болезни.

- Мы уверены, что в течение 2–2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито. В прошлом году это было 55 процентов и почти все группы риска: люди с ослабленным здоровьем, дети, люди старшего возраста, и всех, кто профессионально имеет большое количество контактов, - заявила Анна Юрьевна.

Президент России Владимир Путин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«ПРОСРОЧКИ» МЕНЬШЕ В 40 РАЗ!

Следом глава Роспотребнадзора отчиталась и об итогах работы службы:

1. За несколько лет при участии Роспотребнадзора приняты 17 новых законов и внесено 39 изменений в уже существующие.

2. Продолжается работа по защите прав россиян во время покупок на макретплейсах. Особое внимание уделяется защите прав ветеранов СВО.

3. Во всех субъектах России работают консультационные центры, которые каждый месяц обрабатывают около миллиона обращений.

4. Когда в защите прав дело доходит до суда, при помощи Роспотребнадзора выигрывается 97,9% дел. За год людям выплачивают около 4 млрд рублей компенсаций.

Когда в защите прав дело доходит до суда, при помощи Роспотребнадзора выигрывается 97,9% дел Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

5. От некачественных продуктов теперь защищает цифровая маркировка «Честный знак» - такая продукция, если, например, пророчится, даже не пробьется на кассе магазина.

- За полтора года кассы не пропустили 862 миллиона товаров с истекшим сроком годности. Продажа просрочки снизилась в 41 раз! - заявила Попова.

6. Цифровую маркировку используют и для удобства граждан. Любой желающий может скачать на телефон приложение «Честный знак», отсканировать код на упаковке и узнать, много ли в продукте сахара, соли, жиров, и какие оценки по качеству ему поставил Роспотребнадзор.

ЩИТ СТРАНЫ

Отдельно Анна Попова рассказала про защиту от завоза опасных инфекционных заболеваний в Россию. Роспотребнадзор, по поручению президента, создает «Санитарный щит»:

- Мы переформатировали весь санитарно-карантинный контроль на границе. Ввели цифровые технологии: анализируем все, что происходит в мире, определяя риски для каждого борта, практически для каждого пассажира в связи с его историей путешествия. Ну и в 1,7 раза увеличилось число лиц, которых мы смотрим на санитарно-карантинном контроле: дистанционная термометрия, оценка состояния кожных покровов, наличия сыпи - мы проверяем все, - отчиталась Попова.

Что «щит» работает, доказывают цифры. С одной стороны - из-за напряженной эпидемиологической ситуации в мире, количество «завозов» болезней выросло вдвое. С другой…

- Мы успеваем это замечать. И каждый раз ситуация ограничивается одним случаем, - заявила Попова.

Кроме того, врачи Роспотребнадзора помогают странам ОДКБ, работают с Китаем и ликвидируют вспышки эболы в Африке - заодно научившись побеждать болезнь.

- За три года разработали и совершенствуем свои тест-системы по выявлению Эболы, ликвидировали девять чрезвычайных ситуаций. Буквально сейчас заканчивается ликвидация вспышки лихорадки Эбола в Уганде: коллеги приехали, и Уганда вспышку победила.

СПАСЕННЫЕ СОЛДАТСКИЕ ЖИЗНИ

Работают ученые Роспотребнадзора и для фронта. Во всем мире продолжает расти резистентность к антибиотикам, поэтому и нередко бывает, что раненому солдату дают препарат - а он не работает. На этот случай разработаны специальные «коктейли», чтобы заменить антибиотик. И это буквально спасает бойцам жизни.

- Кроме того, идет сокращение времени определения чувствительности к антибиотикам. Когда попадает боец с раной, воспалением, загрязненной раной – наши ПЦР-тесты позволяют определить, каким же антибиотиком его в первую очередь надо лечить. Скорость теста сократилась с четырех часов до 25–30 минут, - подытожила Попова.