Глава МИД Польши Томаш Сикорский и экс-премьер Британии Борис Джонсон ехали в поезде, по которому ударили БПЛА. Фото: IMAGO/Tomasz_Browarczyk/400mm.pl/www.imago-images.de, Phil Lewis/Keystone Press Agency // Global Look Press

По локомотиву поезда на польско-украинской границе, где двигались европейские чиновники европейские, ударили БПЛА.

Российские военные продолжат выполнять на территории Украины поставленные перед ними задачи - таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об ударе, который пришелся по цели неподалеку от поезда с европейскими политиками.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом-европеистом Вадимом Трухачевым.

КТО КОГО НАПУГАЛ

- Прилет по локомотиву поезда на украинско-польской границе перепугал не только высокопоставленных пассажиров, но и других еврочиновников - но это лишь первая ласточка?

- Сейчас любимую присказку украинцев они же сами воспроизвели: а нам-то за шо? Но это называется по-другому: наконец-то. И мне тоже хочется верить, что это было не случайно. Удары в тот день наносили не только в Киеве или в окрестностях. Удары прошли по приграничным станциям во Львовской и Волынской областях. И да - европейские политики тогда очень напугались.

- Впервые напугались?

- Да. И теперь они должны сделать выводы относительно того, стоит ли злить Россию дальше. Россия упорно хотела выйти на диалог. А они продолжали считать, что один случай может ничего не значить. Что Россию можно принудить к принятию их ультиматумов - с помощью сочетания ударов внутри России и санкций. Но теперь они сильно подумают, прежде чем туда ехать. Я бы обратил особое внимание на визиты туда любых представителей Британии.

- В том поезде Борис Джонсон, экс-премьер Британии, ехал...

- И глава МИД Польши. Там были и менее высокопоставленные чиновники, но прежде всего были эти двое. Не все отставные. И зам.главы МИД Норвегии, например. Другой момент - когда туда вновь поедет главный координатор антироссийской политики, генсек НАТО Рютте.

НУЖНА СИСТЕМАТИЧНОСТЬ

- Нас стыдят сейчас за это предупреждение, а когда наш постпред Небензя стыдил Запад на заседание Совбеза ООН за убийство детей в Старобельске, датчанка ответила, что они не испытывают стыда за это...

- Так у них и не было никакого стыда. Для многих западных чиновников хороший русский - это мертвый русский.

- Но сейчас они станут осторожнее?

- Все зависит от нас в данном случае. Надо делать подобное систематически. Нужно сделать что-то такое на территории самих стран ЕС , чтобы возникло понимание, что у них не глубокий тыл. Они будут пытаться устроить эскалацию, но если поймут, что на нас это не действует, рано или поздно начнут разговаривать по существу, не языком ультиматумов.

ШАГИ ЭСКАЛАЦИИ

- Мы сделали шаг на следующую ступень эскалации по отношению к ним?

- Мы только отвечаем. Эскалацию начали они.

- Мы начали СВО...

- И Специальную военную операцию мы начали в ответ на их определенные действия. И сейчас надо бы что-то сделать первыми. Предпринять определенные действия на территории стран Евросоюза и НАТО.

- Например...

- Есть западная военная база на Кипре. Она находится в стороне от популярных курортов.

ЗАТО У ВАС МИГРАНТЫ

- В это же время лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании, где зафиксировали право регионов на самоопределение. Может, британцы сами себя изнутри подорвут?

- Сейчас это только декларация о намерениях. Но вода камень точит. Британия превратилась в миграционный ад. 700 тысяч человек в год они принимают из Пакистана, Нигерии и прочих глухих уголков планеты. Уровень бытовой преступности в английских городах зашкаливает. А исламисты входят в палату общин. Кстати, исламистка из Сомали заменит в палате общин экс-премьера Стармера.

- На вал миграционной преступности власти как-то реагируют?

- Никак, и это начинает подогревать сепаратизм. В Уэльсе раньше сепаратизма не было. А сейчас сепаратистская партия на местных выборах получила треть голосов. И единственная причина - этот миграционный ад, который британские власти устроили. Конечно, имеют место и культурные, и ментальные различия. В особенности, в случае с Шотландией, где сепаратизм особенно силен.

И противоречия внутри Великобритании отвлекают их силы от попыток усиления противоречий у нас.