Танцуют все: в Москве стартовал второй этап проекта «Танцевальная увертюра мира 2.0» для иностранных студентов

Весь театр «Русская песня» в тот вечер буквально превратился в живую культурную карту мира. Фото: Екатерина ЛОЛА.

В понедельник, 14 сентября, на сцене столичного театра «Русская песня» прошла презентация и запуск второго этапа культурно-образовательного проекта «Танцевальная увертюра мира 2.0». Участниками мероприятия стали сотни иностранных и российских студентов МГИМО, РУДН, МГИК, Государственного университета просвещения и других вузов, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и зарубежные гости.

Встреча в Москве подвела итоги первой волны проекта, охватившей ОАЭ, Египет, Китай и Индию, а также дала официальный старт нового межконтинентального маршрута. Уже в ноябре организатор проекта «Русский национальный балет «Кострома» отправится в Эфиопию, в феврале 2027-го - в ЮАР, а в июне выступит в Бразилия, где празднование Дня России наполнится латиноамериканской энергией.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

В начале мероприятия участникам показали видеообращения министра культуры РФ Ольги Любимовой, директора Департамента информации и печати МИД России, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и Чрезвычайного и полномочного Посла РФ в Федеративной Республике Бразилии Алексея Лабецкого.

- Очень рада лично убедиться в том, что в этом зале собрались, действительно мотивированные, подготовленные, талантливые молодые ребята. Танец – язык диалога, который не нуждается в переводе… Здорово, что у вас получается вот так прямо в моменте создавать нечто позитивное радостное, что останется с вами с вашими зрителями на долгое время, - сказала во время приветственного слова директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Елена Галактионова.

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Елена Галактионова. Фото: Екатерина ЛОЛА.

Вице-президент «Русского национального балета «Кострома» Мария Вешкина поделилась деталями проекта.

- Как вы видите, сейчас на наших глазах театр превращается в точку притяжения культур разных континентов, - отметила Мария. - Мы сознательно выбрали формат молодежной встречи, объединив в этом зале российских и иностранных студентов, дипломатов и творческие коллективы. Именно молодёжи предстоит строить будущее, и здесь, на нашей площадке, они могут напрямую взаимодействовать, учиться друг у друга, и искренне дружить… Именно из такого искреннего интереса и рождается настоящий диалог.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Весь театр «Русская песня» в тот вечер буквально превратился в живую культурную карту мира. В фойе развернули интерактивную «Живая карта мира / БРИКС», на которой гости флажками отмечали свои родные государства. Как оказалось, на мероприятии присутствовали студенты более чем из 27 стран мира: Австралии, Норвегии, Турции, Индии, Украины, Италии, Эквадора, Исландии, Германии, Италии, Сербии, Польши, Литвы, Белоруссии, России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана, Таджикистана, Ирана, Тайланда, КНДР, КНР, США, Вьетнама, Шри-Ланки и др.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

На специальной звуковой станции «Голоса мира» студенты из десятков стран записывали приветствия и добрые пожелания на родных языках. Гости погружались в историю проекта через масштабную фотовыставку и осваивали русскую традицию на мастер-классе по игре на деревянных ложках.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Необычным решением вечера стало стирание границ между сценой и залом. Еще до начала официальной части артисты балета разучили со зрителями базовые движения объединяющего хоровода, превратив каждого присутствующего в полноценного участника сценического действа. Теплый привет со сцены был также передан Всемирному слету молодежи, проходившему в эти же дни в Екатеринбурге.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Сценическая программа мероприятия была разделена не несколько блоков. Образовательный блок представили выпускники хореографического колледжа «Губернская Балетная Школа» (действующие артисты балета «Кострома»). Культурную основу вечера составили фрагменты спектакля «Национальное шоу России». Театр танца Аллы Духовой TODES представил зрителям ультрасовременное хореографическое прочтение традиционных африканских мотивов.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

Фото: Екатерина ЛОЛА.

А в финале вечера артисты балета «Кострома» и Театра танца TODES вместе со зрителями исполнили ранее изученные движения «Хоровода дружбы». Сотни светодиодных браслетов, фонарики мобильных телефонов, уникальный аудиоколлаж «Голоса мира», собранный из разных голосов гостей вечера, создали образ одной огромной, светящейся добротой вселенной.