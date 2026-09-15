Донорство костного мозга: главный трансфузиолог Минздрава Гапонова развеяла главные страхи

Вокруг донорства костного мозга до сих пор циркулирует огромное количество домыслов. Фото: Terelyuk/Shutterstock/Fotodom

Вокруг донорства костного мозга до сих пор циркулирует огромное количество домыслов: от «мне уже поздно, после 40 лет материал не берут» и «потом придется всю жизнь сидеть на тяжелых таблетках» до уверенности в том, что «база доноров огромна, моя помощь не требуется». В преддверии Дня донора костного мозга главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России, первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ гематологии» Татьяна Гапонова на пресс-конференции в ТАСС рассказала о том, как устроено донорство костного мозга в России на самом деле.

Миф 1: В Федеральном регистре России уже более 500 тысяч человек, поэтому новые доноры не нужны.

На самом деле, даже такая, казалось бы, большая цифра, не может закрыть все потребности большой страны с удивительным генетическим разнообразием. Для сравнения, в Японии генотипы населения очень похожи, и подобрать донора внутри страны относительно просто. У нас ситуация принципиально другая. Так, в одном Дагестане живет более 40 различных этносов с редчайшими гаплотипами - наследуемым от одного из родителей набором генов. Найти неродственного донора для человека из этого региона - сложнейшая задача. Нужно смотреть среди людей с такой же уникальной генетикой именно внутри региона. Даже в Москве и Санкт-Петербурге, крупных городах с постоянной миграцией, подобрать хотя бы частично совместимого донора сложно. Так что, текущий регистр хорошо бы как минимум удвоить, говорит Татьяна Гапонова.

Миф 2: После пересадки костного мозга придется всю жизнь пить тяжелые лекарства.

А вот тут, по словам врача Татьяны Гапоновой, начинается «главная магия» метода. При пересадке органов (почки, сердца) людям действительно пожизненно нужно пить иммуносупрессивные препараты,подавляющие иммунитет, чтобы орган не отторгался. Но при трансплантации костного мозга кроветворная и иммунная системы полностью заменяются на донорские. Если костный мозг успешно прижился и прошел период адаптации, человек возвращается к полноценной жизни без приема каких-либо лекарств. Более того, сейчас уже проводят операции, при которых одному пациенту одновременно пересаживают и орган (например, почку), и костный мозг от одного и того же донора. В этом случае иммунная система тоже обновляется, и человеку после операции больше не нужно всю жизнь принимать препараты, подавляющие иммунитет.

Миф 3: Костный мозг пересаживают только при раке крови.

На самом деле показания к трансплантации расширяются очень быстро. Да, сейчас около 98-99% пациентов - это люди, у которых рак крови. Однако метод все чаще применяется и при врожденных иммунодефицитах, а также при лечении некоторых тяжелых неврологических и аутоиммунных заболеваний. В этих случаях делают аутологичную трансплантацию. Человеку после лечения возвращают его собственные клетки костного мозга, которые заранее собрали и сохранили.

Миф 4: Стволовые клетки можно сдать только один раз в жизни, иначе организм не восстановится.

Ежегодно в России выполняется около 2000 трансплантаций, а значит, около 2000 человек сдают клетки для себя или для излечения других, и все они живут полноценной жизнью. Более того, в некоторых регионах, например, в Нижнем Новгороде, уже есть случаи, когда доноры за свою жизнь сдавали стволовые клетки дважды для совершенно разных пациентов, спасая две жизни.

Миф 5: После 45 лет в доноры – поздно.

На самом деле желание помочь ценно в любом возрасте, но верно и то, что у биологии свои правила. Врачи действительно отдают приоритет более молодым донорам. Дело в том, что клетки молодых людей лучше и быстрее приживаются в организме. Однако в экстренных и сложных случаях, когда молодого «генетического близнеца» нет, для спасения жизни возраст – не имеет границ. Так, самому старшему неродственному донору в России исполнился 51 год, а среди родственных доноров (например, когда спасали родного брата или сестру) рекорд составил 68 лет.

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