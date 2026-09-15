В Минобрнауки Пермского края опровергли проведение конкурса «Русский штурм»

Школы Пермского края получили письма с положением о странном конкурсе для учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Школы Пермского края получили письма с положением о странном конкурсе для учителей. Якобы региональное отделение «Единой России» проводит мероприятие для командной сплоченности коллективов «Русский штурм». От педагогов требуется пройти строем по школьному коридору, снять это на видео и прислать организаторам. И все это при поддержке местного министерства образования. «Комсомольская правда» выяснила, кто на самом деле заказчик «конкурса».

Положение о конкуре рассылалось не только по школам, но и попало в сеть. Документ производит впечатление вполне официального – есть логотипы организаторов, механика конкурса расписана подробно, есть плашка, что положение заверено электронной подписью заместителя министра образования Пермского края. Но сам конкурс вызывает недоумение. Выступление должно было включать организованное прохождение педагогического отряда строем по коридорам образовательной организации с выполнением команд и демонстрацией командного клича. В критериях оценки - единообразие и выразительность внешнего образа, организованность построения, синхронность движения, четкость выполнения команд, выразительность командного клича и общее впечатление.

Что это «Русский штурм» и показатель сплоченности коллектива после прохождения строем по школьным коридорам?

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Министерство образования и науки Пермского края выступило с однозначным заявлением:

- На почты школ региона поступило Положение о проведении смотра-конкурса педагогических отрядов «Русский штурм». Информация не соответствует действительности. Конкурс не проводится, положение является фальшивым. Просим быть внимательными и не реагировать на подобные рассылки».

Авторы провокации допустили ряд критических ошибок. В тексте распространенного письма отсутствует контактная информация для обратной связи. Там не указаны имена ответственных лиц, а также нет обратного адреса отправителя. В настоящих нормативных актах и официальных распоряжениях министерства наличие этих реквизитов является обязательным требованием. Их отсутствие служит неопровержимым доказательством того, что документ сфабрикован.

Задача подобных писем - откровенная насмешка над учителями. Создатели фейка пытались поиздеваться над российскими педагогами и представить систему образования в карикатурном виде.