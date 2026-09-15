«Главное не есть из корыта и заниматься физкультурой»: Правила звезд, которые похудели без уколов

Мария Аронова с сыном, актером Владиславом Гандрабура. Так они выглядели до похудения. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва.

15 сентября — всемирный день худеющих. В этот день расскажем о свежем рекорде российских звезд в похудении, которого они добились самостоятельно — без помощи медицинских препаратов.

35-летний Владислав Гандрабура похудел за год на 45 кг. Актер Театра им. Вахтангова Владислав Гандрабура при росте 180 см сегодня весит меньше 80 кг. Гандрабура год назад влюбился и решил изменить себя — не рассматривал прием медицинских препаратов, решил сам. И получилось. Правила такие: «Я начал заниматься физически по утрам. И сделал это нормой жизни. Главное правило — не жрать из корыта, а есть все-таки нормированными порциями. Раньше с этим были проблемы. Я поменял культуру питания». Каждое утро у Владислава начинается с зарядки и комплекса физических упражнений, в рационе придерживается общих правил правильного питания, плюс стал есть меньше.

Владислав Гандрабура за год скинул 45 кг и теперь его не узнать. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Мама рекордсмена 54-летняя актриса Мария Аронова за этот год похудела уже на 23 кг: «Сын дал мне толчок, я посмотрела на него и поняла — если он смог, то и я смогу». Актриса сообщила, что убрала из рациона всю свою любимую выпечку, картофель и колбасные изделия. Сложнее всего было отказаться от мучного, но звезда справилась. Плюс по примеру сына уменьшила порции. Пока не удается не есть поздним вечером — так как Аронова не ест до спектакля, поэтому перекусывает — после работы.

Еще одна артистка похудела без помощи лекарств: 48-летняя певица Жасмин. Артистка рассказала о своей работе за последний год над весом и фигурой: «С сентября прошлого года мой вес составлял 78 кг. Я за это время постройнела на 15 кг. Но я еще иду к своей мечте. Занимаюсь три или четыре раза в неделю, мой тренер подтверждает — все без халтуры. Питаюсь по советам нутрициолога, за все время работы с телом никогда не голодала, не отказывалась от любимых продуктов. Тело каждого человека индивидуально, поэтому каждому подойдет свой формат питания и тренировок».

Жасмин сбросила 15 кг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В это время 53-летний актер Станислав Дужников ставит очередной рекорд, завершая свой год похудения: минус 90 кг, при росте 192 см он весит в пределах 100 кг. Говорит, что стал придерживаться правил здорового питания: уменьшил порции, ест 5 раз в день с интервалом в 3 часа. Добавил физическую активность — ежедневно. Но Дужников перед новыми правилами питания по назначению врачей и из-за проблем со здоровьем делал серьезнейшую операцию. Более года назад актеру провели бариатрическую операцию по уменьшению желудка. После этого он полностью изменил образ жизни.

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