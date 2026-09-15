Государство все активнее внедряет проактивный (то есть без заявления, в автоматическом режиме) порядок назначения социальных выплат. Просто нужно проверить начисления в Госуслугах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Родился у вас ребенок - и через пару дней на «Госуслуги» приходит уведомление о назначении пособия. Вышли на пенсию - она оформилась автоматически, без вашего участия. Еще недавно это казалось фантастикой, а сегодня - реальность для многих россиян. Но есть один нюанс, о котором лучше знать заранее.

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ И ОЧЕРЕДЕЙ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», рассказала, что государство все активнее внедряет проактивный (то есть без заявления, в автоматическом режиме) порядок назначения социальных выплат.

- Это значит, что человеку больше не нужно подавать заявление, собирать справки, стоять в очереди для оформления некоторых пенсий и пособий, - пояснила Мария Соловиченко.

Все необходимые сведения о человеке поступают в Социальный фонд России (СФР) благодаря межведомственному взаимодействию (когда разные государственные органы сами обмениваются информацией) и цифровизации (переводу документов и данных в электронный вид). У СФР уже есть доступ к данным из ЗАГС, Федеральной налоговой службы, Федерального реестра инвалидов и других ведомств.

Например, если у вас родился ребенок или установлена инвалидность, в единой электронной системе появляется запись, и на ее основании выплату назначают автоматически.

Теперь не нужно собирать справки для выплат Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ УЖЕ НАЗНАЧАЮТ АВТОМАТИЧЕСКИ

Сегодня немало выплат оформляются без участия человека. Уведомление о назначении приходит в личный кабинет на «Госуслугах», и от человека уже не требуют ни заявления, ни справок. Без заявления назначаются:

- пенсия по инвалидности и по потере кормильца;

- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам, повышение фиксированной выплаты к пенсии (для инвалидов 1 группы и тех, кому исполнилось 80 лет), а также социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам;

- индексация пенсии работающим пенсионерам после увольнения;

- пособие по временной нетрудоспособности (больничный), по беременности и родам;

- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- автоматически оформляются СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) новорожденного и сертификат на материнский капитал;

- ежемесячная выплата матерям-героиням;

- ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий, а также часть выплат участникам СВО и членам их семей;

- ежегодная компенсация на оздоровление и за вред здоровью людям, пострадавшим от радиации.

Как отметила Мария Соловиченко, перечень таких выплат будет расширяться, чтобы упростить получение господдержки и снизить бюрократическую нагрузку.

Пособия по временной нетрудоспособности (больничный), по беременности и родам начисляются автоматически Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КУДА ПРИДУТ ДЕНЬГИ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»

Даже если выплата назначается автоматически, деньги должны куда-то прийти. И тут есть важный момент. СФР берет банковские реквизиты из вашего профиля на портале «Госуслуги». Поэтому нужно самостоятельно проверить и указать правильный счет.

- Выбрать актуальный счет, на который будет зачисляться пенсия или пособие, необходимо самому получателю, - подчеркнула Мария Соловиченко.

В личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Банковские счета и карты» есть специальная вкладка для указания счета для социальных выплат. Чтобы деньги начали поступать, нужно ввести реквизиты без ошибок.

При этом важно помнить:

- счет должен быть привязан к платежной системе «МИР»;

- карта должна быть дебетовой (не кредитной);

- счет или карта должны быть оформлены на имя получателя выплат (использовать счет постороннего человека нельзя).

Эксперт также напомнила, что уведомления о назначении выплат приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Так что стоит туда заглядывать, чтобы не пропустить важную информацию.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе — налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории — от семей с детьми до пенсионеров — и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.

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