«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: ТАСС.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 16 сентября:

1. Новости с передовой: сбиты 589 дронов

2. Краматорск полностью обесточен

3. Суд позволил Ермаку снять браслет

4. Боевик с женой воровал гуманитарку

5. В незалежной АИ-95 дотянул до двух долларов

6. Испытания дронов-перехватчиков провалились

7. За лето в ФРГ прибыло 6 тысяч украинцев призывного возраста

8. Рада не поборола мошеннические колл-центры

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 16 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 195 боевиков, три танка и две станции радиоэлектронной борьбы.

От действий группировки «Запад» противник потерял до 200 человек. Поражены 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Южная» группировка войск нанесла украинским вооруженным формированиям такой урон: до 165 военнослужащих, канадская броне машина «Senator» и британская САУ «Braveheart».

Подразделения «Центра» уничтожили свыше 345 националистов. Сожжены четыре бронемашины и 12 автомобилей.

На счету «Востока» - 285 солдат и офицеров и 13 автомобилей.

«Днепр» упокоил до 35 боевиков. Утилизированы 15 автомобилей и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 589 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 16 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Краматорск полностью обесточен

Украинские СМИ сообщают: Краматорск оказался полностью обесточен в результате ударов Вооруженных сил России. Инфраструктура ключевого города последней подконтрольной Киеву агломерации Донбасса пострадала из-за ударов ВС РФ. Предварительно, этому предшествовал мощнейший взрыв в промзоне. Осталось Зеленскому подъехать со свечкой или с буржуйкой для прощального селфи.

Суд позволил Ермаку снять браслет

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда сообщили: экс-руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку разрешили снять электронный браслет. В сообщении говорится: «Дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для здоровья человека. Потому ВАКС отказал в продлении данного процессуального обязательства». Но «серый кардинал» обязан являться по вызовам следователя, сообщать о смене места жительства и работы, не покидать пределы Киева и окрестностей и сдать документы для выезда с Украины. Хотел бы — раньше уехал, как сбежавший в Польшу генпрокурор...

Суд позволил Ермаку снять браслет. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевик с женой воровал гуманитарку

В офисе генпрокурора Украины, осушив слезы по эмигрировавшему шефу, сообщили: украинский военнослужащий и его сообщники осуждены на сроки до семи лет. Чем провинились - похищали гуманитарку. Растащили посылок на 156 тысяч долларов. «Воин света» вместе с женой и двумя соучастниками в подконтрольном Киеву Запорожье по поддельным документам о нуждах воинских частей получали гуманитарную помощь и имущество. Затем имитировали их передачу военным, а часть продавали. Ухари обращались в благотворительные фонды, религиозные общины и органы власти, используя фальшивые документы. Организатору дали семь лет, его жене и еще одному подельнику - по пять лет. А, может, их десантировать в Волчанский котел, во искупление грехов?

В незалежной АИ-95 дотянул до двух долларов

Украинские СМИ сообщают: цена топлива на украинских АЗС преодолела психологическую отметку - стоимость бензина марки А-100 на заправках сетей UPG и «Укрнафта» достигла 100 гривен за литр, что больше двух долларов. А-95 продается по 87 гривен (1,95 доллара). А А-92 – от 81,9 гривны (1,84 доллара). Средняя цена на соляру колеблется от 98,9 до 99,9 гривны за литр. За последние полмесяца дизель подорожал на 15-17%. Обстановку обострила блокада портов Большой Одессы и высокий спрос на дизель в ЕС. Запрягайте, хлопцы, коней.

Испытания дронов-перехватчиков провалились

Reuters сообщает: ВСУ провалили испытания новых дронов-перехватчиков для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками. Со ссылкой на источники на Украине агентство пишет: «Этим летом украинские военные пригласили большую группу производителей для испытаний нового поколения перехватчиков. Но всё резко пошло не по плану». Не по плану — это значит, что сами плохо летали, или им хорошо прилетело?

ВСУ провалили испытания новых дронов-перехватчиков для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками. Фото: REUTERS.

За лето в ФРГ прибыло 6 тысяч украинцев призывного возраста

Федеральное ведомство ФРГ по делам миграции и беженцев информирует: около 6 тысяч украинцев в возрасте от 23 до 60 лет прибыли в Германию за последние три месяца. Ресурс RND сообщает, ссылаясь на данные ведомства, что на начало лета в Германии находилось более 413,6 тысяч военнообязанных украинцев. К концу августа их численность достигла 419,6 тысяч. Всего в ФРГ на конец лета находились 1 358 212 граждан Украины. Трудоустроены лишь 300 тысяч. А остальные только сосиски с капустой трескают, да нефильтрованным запивают?

Рада не поборола мошеннические колл-центры

Вновь отличилась Верховная Рада. Издание "Страна" информирует: «Законопроект № 16014, который ужесточает ответственность за организацию мошеннических структур в сфере электронных коммуникаций, депутаты не поддержали». Критики законопроекта глумились, заявляя, что он дублирует другой законопроект. Они предложили доработать прежний документ. И принять его, а не голосовать за новый. А ведь всего 10 дней назад Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы по делу о преступной группе, которая крышевала мошеннические кол-центры. Группировку возглавлял чиновник офиса генпрокурора незалежной. Он сел, генпрокурор сбежал, звонки жуликов продолжаются. Демократия в действии.