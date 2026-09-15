Академик Онищенко привил «Комсомолку» от гриппа и поздравил коллег с праздником

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Во вторник, 15 сентября, в России отмечается День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Именно так - официально - называется профессиональный праздник людей в белых халатах. Тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья страны.
- Мы знаем, что этот день выбран не случайно. Ведь так? - спросили мы у нашего гостя - Геннадия Григорьевича Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда».
- Да, дата выбрана не случайно, - просветил нас академик РАН, экс-главгоссанврач РФ, заместитель президента Российской академии образования. - 15 сентября 1922-го Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О санитарных органах Республики». Этот документ и заложил правовые основы системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, определил её задачи и структуру, а также положил начало созданию сети специализированных санитарно-профилактических учреждений - санитарно-эпидемиологических станций.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Рассказал нам легендарный доктор и о дальнейшей истории развития и становления этой уникальной службы…
- Уже в современный период, и это очень важно, был принят закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Затем в 1999 году мы его заново приняли, по существу - сформулировали новую редакцию, создали и актуализировали в соответствии с современными требованиями.
После 2004-го в состав этой службы добавился надзор за обеспечением прав потребителей, что - в определенной мере - синхронизируется с задачами службы - а это и качество продуктов, и качество жизни.
И сегодня санитарные органы страны - это передовой авангард отечественного здравоохранения.
Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить моих коллег с этой праздничной датой, пожелать им дальнейших успехов, уверенности в выбранной профессии.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Кстати… если представители всех остальных медицинских профессий в большинстве своем видят свой результат - человек заболел, его вовремя вылечили, и он вернулся в строй… То здесь работа ведется на опережение. И - делается все для того, чтобы человек не заболел.
И если сложить этот вклад в ту главную копилку нашего здравоохранения, нашего качества жизни, которое определено в Основных направлениях развития нашей страны до 2030-го… Этот индикатив называется «средняя продолжительность предстоящей жизни». Она должна быть в 2030 году 78 лет.
Это - индикатор качества жизни в стране. И на этом направлении вклад Государственного санитарно-эпидемиологического надзора трудно переоценить.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Минувший вторник стал массовым прививочным днем и для коллектива московской редакции «Комсомольской правды».
Уже по установившейся многолетней традиции, к нам приехали медики «РЖД - медицины».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Так уже повелось - Геннадий Григорьевич вместе с нами сделал прививку от гриппа, и даже провел медосмотр некоторых сотрудников.
Мы давно уже убедились - с легкой руки легендарного доктора коллектив «Комсомолки» (а в этот день привились 46 сотрудников) безболезненно пройдет простудный осенний период
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЭТО ОНИ ПРИВИВАЛИ «КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Борцова Ольга Петровна, заведующий терапевтическим отделением №2 «РЖД -Медицины»;
Гончарова Ирина Александровна, врач-терапевт;
Денисенкова Александра Владимировна, медицинская сестра процедурной;
Рысаева Амалия Тимуровна, медицинская сестра процедурной;
Рыжонкова Ирина Ринатовна, врач скорой медицинской помощи;
Литвиненко Оксана Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;
Каржаневич Сергей Эрнестович, водитель скорой медицинской помощи.
Бердникова Дарья Александровна – фотограф
Шелехов Петр Владимирович - начальник оперативного отдела Центральной дирекции здравоохранения «РЖД - Медицина».