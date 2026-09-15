Академик Онищенко привил «Комсомолку» от гриппа и поздравил коллег с праздником

Академик Геннадий Онищенко сам сделал прививку и привил «Комсомолку» от гриппа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Во вторник, 15 сентября, в России отмечается День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Именно так - официально - называется профессиональный праздник людей в белых халатах. Тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья страны.

- Мы знаем, что этот день выбран не случайно. Ведь так? - спросили мы у нашего гостя - Геннадия Григорьевича Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Да, дата выбрана не случайно, - просветил нас академик РАН, экс-главгоссанврач РФ, заместитель президента Российской академии образования. - 15 сентября 1922-го Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О санитарных органах Республики». Этот документ и заложил правовые основы системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, определил её задачи и структуру, а также положил начало созданию сети специализированных санитарно-профилактических учреждений - санитарно-эпидемиологических станций.

Академик Онищенко поздравил коллег с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Рассказал нам легендарный доктор и о дальнейшей истории развития и становления этой уникальной службы…

- Уже в современный период, и это очень важно, был принят закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Затем в 1999 году мы его заново приняли, по существу - сформулировали новую редакцию, создали и актуализировали в соответствии с современными требованиями.

После 2004-го в состав этой службы добавился надзор за обеспечением прав потребителей, что - в определенной мере - синхронизируется с задачами службы - а это и качество продуктов, и качество жизни.

И сегодня санитарные органы страны - это передовой авангард отечественного здравоохранения.

Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить моих коллег с этой праздничной датой, пожелать им дальнейших успехов, уверенности в выбранной профессии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Кстати… если представители всех остальных медицинских профессий в большинстве своем видят свой результат - человек заболел, его вовремя вылечили, и он вернулся в строй… То здесь работа ведется на опережение. И - делается все для того, чтобы человек не заболел.

И если сложить этот вклад в ту главную копилку нашего здравоохранения, нашего качества жизни, которое определено в Основных направлениях развития нашей страны до 2030-го… Этот индикатив называется «средняя продолжительность предстоящей жизни». Она должна быть в 2030 году 78 лет.

Это - индикатор качества жизни в стране. И на этом направлении вклад Государственного санитарно-эпидемиологического надзора трудно переоценить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Минувший вторник стал массовым прививочным днем и для коллектива московской редакции «Комсомольской правды».

Уже по установившейся многолетней традиции, к нам приехали медики «РЖД - медицины».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Так уже повелось - Геннадий Григорьевич вместе с нами сделал прививку от гриппа, и даже провел медосмотр некоторых сотрудников.

Мы давно уже убедились - с легкой руки легендарного доктора коллектив «Комсомолки» (а в этот день привились 46 сотрудников) безболезненно пройдет простудный осенний период

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КСТАТИ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЭТО ОНИ ПРИВИВАЛИ «КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Борцова Ольга Петровна, заведующий терапевтическим отделением №2 «РЖД -Медицины»;

Гончарова Ирина Александровна, врач-терапевт;

Денисенкова Александра Владимировна, медицинская сестра процедурной;

Рысаева Амалия Тимуровна, медицинская сестра процедурной;

Рыжонкова Ирина Ринатовна, врач скорой медицинской помощи;

Литвиненко Оксана Михайловна, фельдшер скорой медицинской помощи;

Каржаневич Сергей Эрнестович, водитель скорой медицинской помощи.

Бердникова Дарья Александровна – фотограф

Шелехов Петр Владимирович - начальник оперативного отдела Центральной дирекции здравоохранения «РЖД - Медицина».