Профессор Баширов: зимой Украине грозит распад государственности

Зеленский запросил в ЕС ещё 27 миллиардов евро. Фото: REUTERS.

Киев больше не в состоянии оплатить даже свою долю войны — об этом сообщил глава бюджетного комитета Верховной Рады. Зеленский запросил в ЕС ещё 27 миллиардов евро. Брюссель пришел в ужас и впервые потребовал от Киева отчитаться, куда именно ушли прежние миллиарды.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕСТ

- Что там сработало?

- Бюджетный крест. У Киева есть собственные доходы. Они стремительно падают. Люди перестают платить налоги. Экономическая деятельность затухает. Те требования, которые были у Европы и МВФ, Рада не принимает. А там повышение налогов, таможенные сборы. Деньги запада шли на решение двух больших задач — на военные цели, эти деньги шли либо амерканскому либо европейскому ВПК, и на социальные нужлды: пенсии, зарплаты гослужащим, выплаты зарплат солдатам ВСУ, дотации на электроэнергию предприятиям, которые были признаны стратегическими. И вот те деньги, которые ранее были выделены, которые пришли в виде кэша — они как-то странно растворились. Почему европейцы и удивились. Когда украинцы получают дотацию — они ее защищают. Показывают, сколько пойдет сюда, сколько туда. И вдруг такой разрыв: не один или два миллиарда, что европейцы еще могли бы понять, а сразу 27 млрд. А это треть почти от той суммы, которую собирались выделить Киеву на два года. Их должны были выделить за счет российских золотовалютных резервов.

ИДИОТЫ ИЛИ ОТКАТЫ?

- Ну неужели в Европе на деньгах сидят такие идиоты? Или они получают откаты из Киева?

- Если откаты и идут, — а они скорее всего идут, - то они же поступают кому-то персонально. Это же не откаты в какой-то европейский бюджет. Но вот они собирались делать аудит. Есть понятие «крашенные деньги». Есть понимание, что с какого-то счета должны идти расчеты по конкретным договорам, например на пенсии — и больше никуда. И это вроде бы легко проверить. Но когда аудита реального нет, вы не видите динамику расходования, и вам говорят, что все ушло в некий общий котел — ну так чему вы удивляетесь после этого?

- Киев потерял много от блокады портов?

- Из-за сокращения экспорта зерна у них огромные потери. Во время прошлой зерновой сделки года два назад европейцы говорили украинцам: вы будете продавать зерно вот этим трейдерам. И основное зерно по низкой цене закупили европейские трейдеры. То есть история была такая: Европа дает Киеву бюджетные деньги, а те в свою очередь дают заработать европейским компаниям. Сейчас зерно морем практически не вывозится, их пытаются вывезти фурами и железной дорогой, но это совсем другие объемы. И это тоже влияет на падение доходов украинского бюджета.

ДЕНЕГ НЕ ДАДУТ

- Имея такую дыру в бюджете, что Киев делать будет?

- Ну, Европа им столько сейчас денег не даст. Уже прозвучали заявления, что в Европе идут выборы. И если вы ранее худо-бедно объяснили избирателям прежнее выделение денег Киеву, то как объясните новые запросы? Любая оппозиционная сила этим воспользуется! Как например АдГ в Германии. Которая уже спрашивает: где аудит прежних траншей? Это сейчас будет звучать и у французов, бельгийцев, да у тех же венгров. Этот рычаг будет использоваться на выборах. Из вопроса внешней это становится вопросом внутренней политики. Даже Мерц уже заговорил о том, что « мы будем рационально выделять деньги».

ПРИДЕТ ХУНТА

- Как это скажется на Украине в преддверии зимы?

- Общее экспертное мнение: бюджетники и пенсионеры могут без выплат терпеть месяца три-четыре. То есть, если кризис возникнет, то пик придется на январь-февраль. Если это будет усугубляться холодом, голодом и тем, что не будут работать канализация и отопление — это распад государственности. Местным властям придется брать на себя ответственность без оглядки на Киев. В западные области, которым придется самим себя спасть, в этот момент придут поляки. Они помогут Львовской области. А через годик скажут: может, вам в Польше-то лучше? А правоохранительные структуры на Украине сейчас так дискредитированы, что зимой может придти к власти военная хунта. Армейцы прихлопнут все эти СБУ и НАБУ с прокуратурой...

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