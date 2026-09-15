Алексей Гоман: Дочь учит меня быть человеком, отцом, другом

Фото: личный архив Алексея Гомана.

У автора и исполнителя Алексея Гомана сентябрь насыщен работой - концерты запланированы и в Москве, и в регионах. Сайт KP.RU поговорил с артистом о главных людях в его жизни, обсудил его формулу успеха, вспомнил «Русского парня» - хит, актуальный и сегодня.

«В школьные чаты вступил!»

- Начался учебный год. И на обложке нашего выпуска "Телепрограммы" вы с дочерью Александриной. В какой класс она пошла? Какие предметы любит? Какие не любит? Понятно, что все еще может измениться, но сейчас какие мечты и цели у дочери насчет профессии?

- В 7-й класс. Александрина - человек творческий, тянется к гуманитарным предметам, но и в точных науках получается неплохо. Любовь к предмету воспитывает педагог, от него многое зависит. Умение преподнести информацию и заинтересовать воспринимается как учительский дар. Легко отследить, как меняются интересы у моей дочери в связи с заменой педагогов. А насчет профессии… Я до 18 не понимал, кем хочу быть. Я хотел быть на сцене, но представить себя артистом не осмеливался, вероятность стать им была нулевая. Жизнь непредсказуемая, я не требую от дочери срочно решать, кем она хочет быть.

- Вы создаете впечатление родителя, который вовлечен в воспитание своего ребенка. Поэтому наверняка знаете, как устроена жизнь школьника сегодня. Есть ли вы в школьных родительских и учительских чатах? Как считаете, дети сильно загружены в школе, сильнее, чем наше поколение?

- В чате, конечно, состою, и не в одном. И мама Сандры - Маша Зайцева, и бабушка - мы все включены в эти чаты. Школа частная, она отличается от государственных и количеством детей в классах, и наличием дополнительных предметов. Дети действительно загружены, объемы заданий большие, но мы помогаем. Иногда, конечно, сами хватаемся за голову в отчаянии (смеется). В нашем детстве не было гаджетов, которые так и тянут отвлечь тебя от жизни. В современном мире детям сложнее.

Алексей Гоман и Мария Зайцева с дочерью Александриной. Фото: личный архив Алексея Гомана.

- Для многих семей большая беда, когда родители даже ради детей не могут дружить после развода. Вы с Марией Зайцевой - пример хороших родителей. Почему вам удалось сохранить нормальные семейные отношения с женой после развода? Есть какие-то советы для тех мам и пап, которые хотят так же дружить и быть родными людьми после развода?

- У нас с Машей есть одно очень важное общее чувство: мы любим нашу дочь. Как у мужа и жены у нас не получилось, дочь здесь ни при чем. Почему она должна страдать и лишаться общения с мамой или папой из-за того, что два взрослых человека не смогли сохранить отношения? Решили быть хорошими родителями и минимизировать для ребенка переживания нашего развода, надеясь на то, что, когда она вырастет, она нас простит. Мы с Машей сохранили человеческую любовь друг к другу и уважение. У меня никогда не было желания сделать плохо своей бывшей супруге, у нее ко мне такое же отношение. Но главное - любовь к маленькому человеку, который появился в результате наших нежных чувств друг к другу. У которого есть мама и папа, которые любят его больше жизни.

- Чувствуете, что сейчас дети стали раньше взрослеть, они умнее и находчивее нас? Замечаете это по своему ребенку? Чему учитесь у нее?

- Мне нравятся новые поколения людей, они другие и от этого очень интересные. Они как будто больше нас в их возрасте понимают, чего хотят. С другой стороны, навык концентрироваться у многих атрофирован. Поколение с телефонами в руках - есть много опасений по поводу этого. Но и в нашем детстве компьютер дома вызывал тревогу у наших родителей. Время покажет, к чему это все приведет. Знаю точно: детей надо любить и иметь желание их понять. Загонять их в трафареты собственных убеждений неверно. А чему меня учит дочь… Как и любого отца - учит быть человеком, отцом, другом. Дочь для отца - это большое счастье. Ни один человек в мире не обнимет тебя с такой искренней, безусловной нежностью и любовью, как дочь.

Мария Зайцева с дочерью Александриной. Фото: личный архив Алексея Гомана.

«Мне важен честно заработанный зритель»

- Недавно вышла песня вашего авторства «Запала в душу». Она о том, как самый серьезный мужчина может потерять голову от любви к женщине. В жизни кто-то раз и навсегда влюбляется, кто-то позволяет себе быть счастливым столько раз, сколько хочет. Вы писали эту песню влюбленным?

- Я влюбчивый человек, но с возрастом все больше сдерживаю себя от чувственных порывов. По разным причинам, но в основном из уважения к женщинам. Когда ты влюблен, горят глаза, ты на подъеме, ты способен горы свернуть, и у тебя есть большие шансы добиться женщины, которая вызывает у тебя эти чувства. Я обычно добивался. Но потом влюбленность проходит или, хуже того, появляется новый объект внимания. И остаются несчастные люди: и женщины, которых ты влюбил в себя, и ты сам, не сдержавший слов и обещаний, у которого нет повода уважать себя после этого. Понимая силу влияния и недолговечность этого чувства, решаешь не идти у него на поводу. Со временем привыкаешь к уединению, рубишь на корню свои юношеские влюбленные порывы, и кажется, что защищен от этого. И, будучи мужчиной в броне, ты вдруг влюбляешься самым неожиданным образом и, как тебе кажется, совершенно не вовремя. Когда головой понимаешь, что тебе это не нужно, все же хорошо. Но чувство поселяется в тебе с пропиской, и никуда ты от него не денешься. Нет у тебя ни брони, ни сил с ним справиться, остается только сокрушаться: «Как так получилось?», а после принять его.

Я однолюб по сути своей. Верю, что счастье возможно с одним человеком, главное, чтобы оба работали над отношениями. Как в сказках, помните: прожить всю жизнь и умереть в один день. Всех женщин, с которыми я был близок, я люблю по-человечески и рад, когда в их жизни все хорошо и они могут назвать себя счастливыми. Даже без меня (смеется).

Фото: личный архив Алексея Гомана.

- У вас концерты сейчас проходят в двух форматах. Сольные и с проектом «Маленький оркестр» 6+. Расскажите, где вы, а где ваше альтер эго? В чем разница этих двух форматов, песен, которые звучат?

- Я себе альтер эго не придумываю. Во всем, где участвую, стараюсь быть собой, нести свою энергию, свои мысли. Разница лишь в том, что, например, репертуар «Маленького оркестра» - это музыка в стилистике 50 - 70-х годов, музыка времен «оттепели», и наши авторские песни тоже написаны в стилистике тех лет. И из уважения к тому времени, к артистам той эпохи, конечно, поведение на сцене другое. Когда поешь песни на стихи великих поэтов, хочется выглядеть достойно. Я бы скорее это отнес к хорошему воспитанию. Я, конечно, не копирую артистов советского времени, я родился в последние годы существования Советского Союза и больше помню времена 90-х. Но во мне есть это уважительное отношение и понимание красоты советской эстрады. Сдержанность, понимание глубины текста и мелодии, внимание не на яркой картинке или желании удивить, а на важности передачи чувств и мысли произведения. Его и транслирую.

Что касается сольного творчества. У меня очень большой репертуар. Но за 20 лет участия в различных шоу я спел много песен, многие остались со мной до сих пор. Поэтому в основном мои сольные концерты - это сборник всего лучшего, что любят слушатели. Но есть и отдельное направление, которое мне особенно дорого, в чем я пока не могу достичь удовлетворения. Это песни, написанные мною. Это моя личная форточка для души. Я с детства их пишу и всегда хотел быть артистом, исполняющим собственные песни. Когда-то не хватало смелости их показывать, после конкурса «Народный артист» 16+, когда появилась в репертуаре песня «Русский парень», когда был подписан контракт с продюсером, я больше включился в исполнительскую деятельность. Но написания песен не оставил. Я сейчас периодически делаю концерты, собранные полностью из авторских песен, и они все больше находят слушателей, чему я несказанно рад. А благодаря поддержке людей, которым мои сочинения нравятся, эти песни наконец-то выходят в люди из пыльного стола.

Фото: личный архив Алексея Гомана.

- Сейчас часто звучит ваша песня «Русский парень». А ей уже 22 года. Часто вас ее просят исполнять? Я читала, что вы с этой композицией выступали в этом году в госпитале для наших военнослужащих.

- Всю свою артистическую жизнь я пою эту добрую песню. И, думаю, буду петь ее, пока поется. Песня была написана в мирное время как воспоминание о тех людях, которые пережили страшный период. Эта песня - как письмо солдата с поддержкой и заботой о тех, кто ждет его дома. В нашем настоящем она воспринимается, конечно, по-новому. Я выезжаю в туры, и в каждом городе есть родные и близкие люди того парня, который сейчас служит в зоне боевых действий. Люди встают с мест во время этой песни и стоят, пока она не закончится. Я люблю эту песню, в ней есть история человека, который выживает и борется ради своих близких, ради своей любви к ним. В госпиталях я выступал не один раз. По своему опыту скажу, что ребята хотят услышать песни о любви и жизни, так как героических настроений им хватает на службе, плюс у военных есть своя музыка, написанная такими же военнослужащими, как и они.

- 23 года назад вы с этой песней победили в проекте «Народный артист». Как после этого строилась ваша карьера? Что, кроме известности и любви зрителей, вы получили за эту победу? Может быть, кто-то из членов жюри вам помог с работой тогда?

- Никто не помогал. А я никого и не просил о помощи. У меня был контракт на 9 лет с продюсером. После контракта стал самостоятельным артистом. Были времена интенсивных съемок на телевидении, были времена, когда пропадал из эфиров и с радио, концертов было то меньше, то больше, но никогда в работе не останавливался. Кроме времен пандемии, но там все страдали. Для меня эта победа важна. Это один из главных моментов моей жизни, который, по сути, ее изменил. Тогда я понял, что могу быть интересен как артист большому количеству незнакомых мне людей, многие из них до сих пор следят за моим творческим путем и даже помогают. Но победа была давно, сейчас, оглядываясь назад, есть ощущение, что это было с другим человеком, мне все-таки уже 42. Надеюсь, я сумел сохранить свои лучшие качества (смеется).

«Маленький оркестр» - Алексей Гоман и Валерия Коган. Фото: личный архив Алексея Гомана.

- Что бы ни происходило на сцене, в творчестве, главное для человека - его близкие. Кто сегодня самые близкие и важные люди в вашей жизни?

- Вы как будто спрашиваете пароль от сейфа. Я человек одинокий по сути своей, поэтому близких людей у меня по пальцам пересчитать. Всех перечислять не буду, я их берегу - они мои. А те, кого я в близкие не включил, тоже очень важны, и я не хотел бы их терять. Поклонники - как принято называть людей, которым я благодарен за их внимание к моему творчеству, - без них нет профессии. Семья - без них нет меня. Друзья - без них нет поддержки и критики, которой веришь. Женщины - без них нет радости жизни. Хейтеры - без них порой скучно. Позвольте всех их обнять крепко и сказать спасибо, что они есть в моей жизни.

- Каким бы вы хотели увидеть себя через 10 лет? Кто рядом, чем заняты, как живете?

- Я, честно, не знаю, как отвечать на этот вопрос. Описать свои фантазии своей будущей жизни... Зачем? Как будто пустая трата времени. Простите за скучный ответ. Но как только я начинаю фантазировать о своем будущем, жизнь рисует совершенно другую реальность. Я предпочитаю довериться ее течению и делать все возможное в настоящем. Иногда это даже получается.

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