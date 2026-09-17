Анастасия Жданова: Я - многодетная мать?! Звучит как отличный план!

Фото: Личный архив Анастасии Ждановой

Артистку Театра Вахтангова Анастасию Жданову широкий зритель привык видеть не только в мелодрамах («Вероника не хочет умирать» 16+, «Беззащитное сердце» 16+), но и в детективах («Лепила» 16+), и в исторических драмах («Операция «Валькирия» 16+). Теперь у актрисы новый вызов: драма про события в зоне СВО. В дебютном сериале Егора Бероева «Марик» 16+ (НТВ), посвященном непростой судьбе военного врача, она сыграла Ирину - врача скорой помощи, коллегу главного героя Марка (Василий Копейкин).

«Местные встречали с любопытством»

- Анастасия, расскажите про вашу героиню в «Марике». Что это за девушка и каков ее характер - в чем разбираться было интереснее всего?

- Ирина - это женщина, на которую я хочу быть похожа. Главное качество моей героини - она никогда не врет: ни окружающим, ни себе. Мне кажется, это и есть маркер сильного человека. Надо иметь волю, чтобы адекватно оценивать действительность. Ирина - надежный партнер, женщина, которая выбирает не быть ведомой, а принимать решения самостоятельно, даже если они болезненны для нее.

В сериале «Марик» (2026, с Василием Копейкиным). Фото: Кадр из фильма

- Вспоминая экспедицию в Мариуполь, где проходили съемки «Марика», вы тепло отзывались о местных жителях, приходивших к вам. Тех, кто еще недавно жил под обстрелами. Можете вспомнить особо теплую или веселую историю?

- Действительно, у меня остались самые теплые воспоминания о нашей экспедиции в Мариуполь. Местные жители встречали нас приветливо и с любопытством. Наверняка мы могли доставлять неудобства: мы шумные, нас много, но ни разу я не услышала недовольства, только интерес к нашему фильму. Когда мы снимали зрелищные сцены, вокруг собиралась куча детей, для которых съемки кино - эти огромные световые приборы, каскадерские трюки, актеры, которых они видели по телевизору, - становились чем-то волшебным, чем-то из мирной жизни. И они стояли так до темноты, пока родители не уводили их домой.

- Что вы поняли о тех, кто живет в этом регионе, за время работы и общения?

- Как говорят: «Прежде чем судить человека, пройди путь в его ботинках». Я слишком мало была в Мариуполе и не жила жизнью местных, была лишь гостьей, поэтому не буду даже тешить себя иллюзией, что могла что-то понять об их жизни. Но документальные фильмы, что я посмотрела о регионе, вызвали глубокое сочувствие и восхищение силой духа этих людей. Я только могу поблагодарить их за то, какое светлое сердце они сохранили, поскольку все, с кем мне доводилось контактировать, были очень приветливыми и открытыми. Дай Бог, чтобы город как можно скорее восстановился - и люди смогли мирно жить.

- Не всеми проект был принят еще до премьеры. Почему некоторые ваши коллеги не хотят ни в чем разбираться, а потому оперируют штампами? Получали ли вы хейт от коллег за то, что согласились сниматься в сериале?

- Это интересная тема, я размышляла об этом. Мне кажется, для человека творческой профессии очень важно не быть оторванным от действительности - у актера на уровне рефлекса есть привычка наблюдать за жизнью, за людьми в метро, анализировать свои эмоции. Михаил Чехов (известный театральный деятель и педагог. - Авт.) писал, что испытывал раздвоение в момент смерти отца: чувствовал себя и сыном, и в то же время актером, который наблюдает. Он сам ужасался, что фиксирует детали отстраненно и профессионально. К чему я?

- Да! К чему?

- Невозможно быть честным со зрителем, если ты оторван от действительности. То, что сейчас происходит (недалеко от Мариуполя и в Донецке, куда поначалу возвращается главный герой. - Авт.), касается каждого - это напрямую влияет на нашу жизнь.

«Обожаю игры и автоматы с игрушками»

- Согласен полностью. Тогда давайте о мирном. Какими растут ваши дети? Чем увлекаются и какие собственные черты в них наблюдаете?

- Старший сын Мирон занимается фортепиано. Радует, что у него это здорово получается. Иногда я поражаюсь, как маленький человек умеет обрабатывать такую сложную информацию. Младший Матвей артистичный, он очень смешно и точно пародирует людей.

Актриса и ее муж, актер и режиссер Артем Жданов, воспитывают двоих сыновей - Мирона (стоит) и Матвея. Фото: Личный архив Анастасии Ждановой

- Значит, путь его определен?

- У меня нет планов насчет будущих профессий сыновей, постараемся в детстве познакомить их с разными сферами, возможно, заразить своим образом жизни, а дальше - пусть свой путь выбирают сами.

- Вы называете себя азартным человеком. А когда в последний раз брали себя на слабо?

- Да, это правда, я обожаю настольные и другие игры, эстафеты и все такое, где можно победить, не могу пройти мимо автомата с игрушками. Мечтаю поучаствовать в выживалити-шоу! На слабо последний раз брала себя совсем недавно. У нас с моими подругами - актрисами Театра Вахтангова (Асей Домской и Полиной Кузьминской) - есть блог: называется «ВПРЕДЛАГАЕМЫХ». И недавно нас пригласили в один красивый ресторан в Туле с творческой программой. Мы сами создали целое шоу-путешествие по событиям начала ХХ века и биографии знаковых личностей той эпохи. Поскольку мы сами это режиссировали и продюсировали, ушло огромное количество ресурсов, зато как же мы гордились собой, когда вышли на сцену с нашим творением и видели, как люди подключаются к нам, как им нравится, как нам удается увлечь их в наше путешествие. Это был вызов - и мы справились!

- Звучит амбициозно. Говорят, что всегда добиваетесь поставленной цели. А какой еще до сих пор не достигли?

- Когда мы только начали встречаться с мужем, он между делом сказал: «Хочу, чтобы у нас было трое детей». Тогда мне показалось это шуткой и чем-то нереальным, у меня не было желания быть многодетной матерью. А сейчас думаю, что это звучит как отличный план!

НТВ.

«Марик» 16+

Вторник - пятница/22.15

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