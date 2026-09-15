В ближайшие 25 лет риск рака может вырасти на 50%: в Минздраве назвали причины и главные способы снизить угрозу

Исследования показывают: пик заболеваемости раком приходится на 65-74 года. Фото: BlurryMe/Shutterstock/Fotodom

Мы часто слышим, что рак молодеет. Но количество онкобольных среди людей до 50 лет несравненно меньше, чем в более старшем возрасте, говорят врачи-онкологи. Исследования показывают: пик заболеваемости раком приходится на 65-74 года. Поэтому с увеличением продолжительности жизни число случаев онкозаболеваний будет расти. Такой прогноз подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, общаясь с журналистами на полях IX Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни», который проходит в Москве с 14 по 18 сентября.

- По оценкам экспертов, в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом [других] процессов, которые происходят в целом в мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти. За 25 лет [рост] может составить до 50%, - сообщил глава Минздрава.

Кроме старения населения, из-за которого все больше людей будут переступать возрастной порог повышенной заболеваемости раком, министр назвал еще несколько ключевых факторов риска.

1. Курение.

Убедительно доказано, что эта вредная привычка провоцирует не только развитие рака легкого. Но и опухоли гортани, пищевода, мочевого пузыря, поджелудочной железы, рак почки.

! Последние исследования показывают, что электронные сигареты также вносят мощный вклад в развитие рака.

2. Употребление алкоголя.

Спиртные напитки, по данным Международного агентства по изучению рака, относятся к канцерогенам высшей степени опасности (как и курение). Употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, поджелудочной железы, печени, кишечника и др.

3. Ожирение.

Его доля в структуре [причин] возникновения онкологических заболеваний составляет до 30%, сообщил Михаил Мурашко. Известно, что ожирение способствует развитию рака пищевода, молочной железы, толстой и прямой кишки, тела матки, желчного пузыря, печени, яичников, щитовидной железы и др.

! Все эти факторы риска (кроме старения) - управляемые, подчеркнул министр. То есть люди могут ощутимо снизить вероятность развития опухолей, отказавшись от вредных привычек. Государство помогает в этом, принимая меры для снижения курения и употребления алкоголя, отметил глава Минздрава.

Что касается ожирения, то заболеваемость им в мире и у нас в стране продолжает расти. Специалисты возлагают надежды, в том числе, на новый класс лекарств, известный в народе как «уколы стройности».

Доля ожирения в структуре [причин] возникновения онкологических заболеваний составляет до 30%. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПУХОЛЯМИ В РОССИИ

Самое главное в борьбе против рака - профилактика и раннее выявление опухолей. Если злокачественные новообразования обнаружены на начальных стадиях, то сегодня в большинстве случаев лечатся успешно, поясняют онкологи.

- Уровень диагностики онкологических заболеваний на 1-2 стадии достиг 62%. Это лучший показатель за всю историю СССР и России, - сообщил Мурашко.

Основную роль в раннем выявлении играет диспансеризация, которая включает онкоскрининги. То есть регулярные проверки на самые распространенные виды рака - в зависимости от пола и возраста. Напомним, для прохождения бесплатной диспансеризации нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по ОМС. Уточнить все вопросы о положенных обследованиях можно, позвонив в колл-центр страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.

- За последние 6 лет построено 19 медучреждений (онкоцентров. - Ред.). За этот же период количество схем химиотерапии увеличилось более чем на 120, - отметил министр. - Также в нашей стране фактически в два раза возросло количество циклов химиотерапии. Появились самые эффективные и современные аппараты для лучевой терапии. Разрабатываются новые лекарственные препараты.

Самое главное в борьбе против рака - профилактика и раннее выявление опухолей. Фото: Aleksandar Malivuk/Shutterstock/Fotodom

- Сегодня у нас на форуме достаточно большое количество делегатов из разных стран. Кроме уважаемых коллег из стран СНГ, подключаются дистанционно участники из дальнего зарубежья, - рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. - Мы видим, что они интересуются нашими инновациями.

Особенный интерес вызывает персонифицированная терапия радионуклидами, радиофармпрепаратами. Это прицельное уничтожение опухолевых клеток радиоактивными источниками, которые доставляются прямо в очаг злокачественного новообразования и в метастазы. Сейчас в России уже 64 таких препарата. «Они показывают революционное действие даже у больных с тяжелыми метастатическими поражениями», - пояснил академик Каприн.

В целом, по его словам, происходит колоссальное перевооружение онкослужбы. Современное оборудование позволяет бороться с опухолью фактически хирургическим воздействием луча.

- Наша задача - развивать технологии. Люди этого ждут. А онкологи понимают: на койке [с опухолью] может оказаться каждый из нас или наших родственников. Поэтому мы сражаемся, в том числе, за себя и за близких, - рассказал врач.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

* Три наиболее распространенных вида онкозаболеваний - рак легкого, рак молочной железы и колоректальный рак.

* В течение жизни раком заболевает примерно каждый пятый человек.

* Рак легкого - основная причина смерти от онкозаболеваний в мире. На втором месте колоректальный рак, на третьем рак печени.

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