Театр Моссовета открыл сезон премьерой «Ревизора» Евгения Марчелли.
Режиссер перенес классику в наши дни, мол, темы поднимаются вечные, понятные всем поколениям.
24-летняя Евдокия Карева сыграла дочь Городничего в постановке Евгения Марчелли
В роли Хлестакова молодой артист Дмитрий Подадаев, ранее блиставший в образе Карандышева в «БЕСприданнице» в постановке художественного руководителя Театра Моссовета.
В роли Городничего Андрей Межулис, который наиболее ярко смотрится в этом актерском ансамбле. Можно сказать, своим фирменным обаянием держит на себе всю постановку.
В роли дочери Городничего - 24-летняя Евдокия Карева, девушка яркой, модельной внешности. Евдокия - дочь знаменитой актрисы Евгении Крюковой.
В прошлом году мать и дочь играли вместе в одном спектакле Театра Моссовета «Последний роман». Тогда Крюкова сыграла эксцентричную писательницу Симону Нильсен. А Евдокии тогда досталась роль подруги главной героини. На сей раз премьера у дочери, а Евгения Крюкова пришла в театр в статусе светской гостьи.
Ближайшие показы премьерного спектакля Евгения Марчелли «Ревизор» состоятся 3 и 16 октября, 8 и 22 ноября в Театре Моссовета.
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