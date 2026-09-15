Евдокия Карева - дочь знаменитой актрисы Евгении Крюковой. Фото: Елены Лапиной

Театр Моссовета открыл сезон премьерой «Ревизора» Евгения Марчелли.

Режиссер перенес классику в наши дни, мол, темы поднимаются вечные, понятные всем поколениям.

Дочь Евгении Крюковой дебютировала в «Ревизоре» 24-летняя Евдокия Карева сыграла дочь Городничего в постановке Евгения Марчелли

В роли Хлестакова молодой артист Дмитрий Подадаев, ранее блиставший в образе Карандышева в «БЕСприданнице» в постановке художественного руководителя Театра Моссовета.

Евгений Марчелли. Фото: Геворга Арутюняна

В роли Городничего Андрей Межулис, который наиболее ярко смотрится в этом актерском ансамбле. Можно сказать, своим фирменным обаянием держит на себе всю постановку.

В роли дочери Городничего - 24-летняя Евдокия Карева, девушка яркой, модельной внешности. Евдокия - дочь знаменитой актрисы Евгении Крюковой.

Евдокия Карева. Фото: Елены Лапиной

В прошлом году мать и дочь играли вместе в одном спектакле Театра Моссовета «Последний роман». Тогда Крюкова сыграла эксцентричную писательницу Симону Нильсен. А Евдокии тогда досталась роль подруги главной героини. На сей раз премьера у дочери, а Евгения Крюкова пришла в театр в статусе светской гостьи.

Евгения Крюкова. Фото: Геворга Арутюняна

Ближайшие показы премьерного спектакля Евгения Марчелли «Ревизор» состоятся 3 и 16 октября, 8 и 22 ноября в Театре Моссовета.

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