Режим Зеленского вовсю торгует смертью. Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Европейские правоохранители бьют тревогу: ЕС наводняет поток нелегального оружия с Украины, которое оседает в руках мафии. По данным итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, с начала СВО в незалежной «пропало» более 780 тысяч единиц самых разных вооружений. А в нынешнем году кран, похоже, совсем сорвало: только за первые пять месяцев утекло 149 тысяч единиц. Итальянцы волнуются, что это добро всплывет в руках криминальных структур, и тогда эхо балканской войны, в свое время тоже подкинувшей в Европу нелегальный огнестрел и взрывчатку, окажется забытым. Речь идет не только о «стволах», на сторону идут дроны, гранатометы Javelin и даже зенитные установки.

Обложка газеты Il Fatto Quotidiano. На ней - фото с заседания, где опубликовали данные о поставках оружия из незалежной на черный рынок Европы.

СИГНАЛ ИЗ ПАЛЕРМО

В конце июля прокурор Палермо Маурицио де Лучия встревожил своим докладом парламентскую комиссию по борьбе с мафией. Он указывает, что преступные кланы активно пытаются обновить свои арсеналы. Их интересы смещаются в сторону современного вооружения, появившегося на нелегальном рынке в ходе украинского конфликта. В частности, мафиози активно интересуются боевыми дронами.

Руководство погранслужбы Евросоюза также предупреждает: «Риск особенно высок после наступления режима прекращения огня или мира. На Украине будет огромное количество оружия и боеприпасов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может привести к контрабандной торговле оружием в огромных масштабах, угрожая безопасности Европы».

«Швеция и Финляндия уже заявляли, что у местной мафии арсенал - сплошь украинский, - привел подробности в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. - Ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса, который европейцы поставили киевскому режиму, можно сбить гражданский лайнер». Он также не исключил вовлечение в оргпреступность бывших военных: «Мафии придется не только дроны ворованные с Украины вывозить, но и тех, которые умеет эти дроны собирать и запускать».

Итальянская полиция выявила очередной арсенал мафии, где нашелся и калашников с Украины

ТАЙНИКИ У ГРАНИЦЫ

Любопытные детали выяснила международная исследовательская организация Small Arms Survey, изучившая данные украинских правоохранителей. Первое звено «цепочки поставок» формируется на этапе перепродаж внутри страны. В 2024 году двое вэсэушников были задержаны при попытке продать зенитную установку ЗУ-23-2 за 7500 долларов. Кроме того, они готовы были толкнуть налево американский пулемет M240 за $8000 и автоматический гранатомет АГС-17, оцененный в $6000. Осенью того же года патруль остановил автомобиль с военными номерами недалеко от границы: в багажнике оказались подготовленные к продаже 27 ракет к британским комплексам Starstreak и 18 ракет к американским Javelin.

Эксперты Small Arms Survey также изучили 155 судебных дел по незаконному обороту автоматов АК-74 и АК-12 и выяснили, что почти 70% случаев продаж связаны с оружием, ранее «пропавшим» на поле боя. Калашников на украинском черном рынке стоит 1000 - 1200 долларов.

По данным экс-главы МВД Украины Игоря Клименко, на руках у населения до 5 млн нелегальных единиц оружия - от пистолетов до мин и более тяжелых вооружений. Этот поток уже вовсю стекается к польской границе. Силовики накрыли склад в Львовской области, в 70 км от Польши, где преступники хранили 72 пистолета, 20 автоматов, 29 гранат и почти 49 тысяч патронов. Даже Еврокомиссия публично фиксирует: внутри Украины появляются признаки организованного рынка торговли оружием и крупные тайники, которые устраиваются вдоль границ с ЕС.

В ТУРЦИИ ВСЕ БУДЕТ?

По оценкам экспертов, пока оружие в большей мере накапливается и перемещается внутри самой Украины, оседая в тайниках у посредников. Ожидается, что полноценный экспорт начнется после окончания боевых действий, по мере ослабления контроля за пересечением границы. Наиболее вероятный маршрут попадания в ЕС: вывоз через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, а уже оттуда через местный криминалитет - в руки оргпреступности по всей Европе. Другое направление - морем в Турцию. Независимая организация Global Initiative, отслеживающая борьбу с организованной преступностью, называет Турцию важнейшим узлом будущего оружейного черного рынка, откуда вывезенные из незалежной арсеналы будут направляться на Ближний Восток, в Африку и даже в Латинскую Америку, где их уже с нетерпением ждут.

Global Initiative предупреждает, что, помимо сформированных криминальных групп, есть риск возникновения или вливания в имеющиеся банды «новой категории оружейных брокеров - бывших военнослужащих и людей с военными и политическими связями, которые знают, где находится оружие и как получить к нему доступ».

Есть и еще один товар - технологии. Украинская война стала крупнейшим в Европе за десятилетия испытанием беспилотников, средств связи, тепловизоров, разведывательной аппаратуры и другого оборудования. Для преступных группировок это может оказаться гораздо ценнее тысяч обычных стволов.

КОМПЕТЕНТНО

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник:

Этот жирный кусок хотят отхватить многие

- Как происходят утечки?

- Указать точные постоянные каналы сложно. Украина - это черная дыра. Западные «проверяющие» многократно констатировали, что могут контролировать движение оружия только до границ с Украиной. Что происходит дальше - они понятия не имеют.

- А может, просто закрывают глаза?

- Раз констатируют, что оружие «уходит на сторону», но ничего не делают, чтобы прекратить этот поток, то они, очевидно, прямо или косвенно содействуют подобным утечкам.

- Речь идет о частных случаях сращивания военных с криминалом? То есть условный офицер ВСУ стащил какое-то количество единиц и перепродал.

- Чтобы кто-то что-то украл, ему должны позволить это сделать. Нужен некий высокопоставленный чиновник, который бы допустил, чтобы эти вооружения остались без надзора и исчезли, а не были переданы по назначению. И на этом, конечно, сам бы нагрел руки.

- Значит, это большой бизнес киевской верхушки?

- Этот режим не гнушается зарабатыванием денег на всем. Там нет предубеждений по поводу способов обогащения. Вся система власти на Украине построена на коррупционной схеме вокруг использования денежных, материальных и политических ресурсов, которые закачивает туда Запад. И такой жирный кусок, как оружие, хотят отхватить очень многие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Режим вовсю торгует смертью

- Киев плачется европейцам, что ему не хватает оружия. Но при этом Украина сама уже не первый год является крупнейшим поставщиком вооружений на черный рынок, - отмечает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. - Известны случаи, когда западное оружие до конечных получателей на Украине просто не доезжало. Его разворачивали прямо на границе, и оно расплывалось по миру. Например, еще в 2017 году 59 бронемашин БРДМ-2, закупленных в Польше, были ввезены на Украину под видом комплектующих, а затем отправлены в Африку. И подобных фиктивных сделок было множество - на сумму в десятки миллионов долларов.

Надо также иметь в виду, что Украина в начале 2000-х годов благодаря продаже запасов советских вооружений официально входила в десятку основных экспортеров оружия. Тогда были выстроены устойчивые коммерческие схемы. И сейчас окологосударственные структуры, прикрываемые киевским режимом, активно пользуются наработанными связями в своих целях.

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