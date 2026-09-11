Недавно в Киеве президент Стубб за один день оформил сделки по дронам в трёх стихиях. Фото: REUTERS.

Председатель Совета Международного Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук насчитал в Суоми больше десятка заводов по производству дронов для Киева. Президент страны с самой длинной натовской границей с Россией сам сделал ее территорией чужих боевых действий. Чем это грозит еще недавно мирной стране?

Почти 80 лет Финляндия жила на самой выгодной сделке в своей истории - на нейтралитете. Страна озёр и лесопилок, полторы сотни километров от Петербурга, самый безобидный сосед России на всём протяжении её границ. Трёх лет в НАТО хватило, чтобы от этой сделки не осталось ничего. В Сякюля и Кемпеле, в Муураме и Ловиисе, в Тампере и Оулу теперь собирают украинские беспилотники - воздушные, наземные, морские. Виктор Медведчук в статье «НАТО вместо нейтралитета» находит этому единственно точное определение: Финляндия «превращается в производственно-технологический придаток украинского ВПК». И подкрепляет его документами - выписками из финского торгового реестра, где перечислены совместные предприятия, их адреса и владельцы.

Повод - 23 августа 2026 года. Президент Александр Стубб привёз в Киев сразу семь оборонных и технологических компаний - и за один день оформил сделки по дронам в трёх стихиях: в небе, на земле и на море. Цели не прятал: «Нам нужно усилить возможности Украины наносить удары вглубь территории России, будь то ракетами или дронами. Это повышает стоимость и цену войны для Москвы. А удары по логистическим центрам увеличивают этот показатель еще на 10%». У этого конвейера есть цена и есть еще одна странность: ровно через неделю после Киева тот же Стубб произнёс слово «переговоры».

Семь фирм за один день

Свита президента: Patria, Insta, Boomeranger, Nokia, ICEYE, Sensofusion, NestAI…

Patria подписалась выпускать в Финляндии украинские беспилотники.

Insta - наземные роботы.

Boomeranger - морские дроны.

Будущее своей страны Стубб озвучил сам, стоя рядом с Зеленским: девять из десяти произведённых дронов уйдут Украине, один останется Финляндии. В Киеве он дошёл до того, что помянул склады Wildberries - интернет-магазина, где россияне заказывают кастрюли и колготки, - как мишень, удары по которой добавят Москве внутреннего давления. Медведчук уточняет: подписи ничего не значили. «Августовские соглашения лишь оформили уже давно сложившиеся отношения». К этому дню «украинские разработчики последовательно переносили свои технологии на финские заводы, в стране создавались совместные предприятия и отдельные производственные мощности, а вокруг самих беспилотных платформ формировался второй уровень - спутниковая разведка, защищённая связь, искусственный интеллект и противодействие БПЛА».

Будущее своей страны Стубб озвучил сам, стоя рядом с Зеленским: девять из десяти произведённых дронов уйдут Украине, один останется Финляндии Фото: REUTERS.

Как это устроено

Схема называется локализацией: украинец приносит чертежи, финн даёт цех, станки и паспорт страны НАТО, по которой России бить неудобно. Пока.

Первой её отладила Summa Defence Oyj. Под каждого украинского партнёра - «КОРТ», «Скай Ассист», «МПС Девелопмент», «Грізельда» - зарегистрировано финское совместное предприятие, а под «Ельф Системс» сразу три: Sky, Ground и Shield. Чтобы было где собирать, Summa купила IntLog Oy, годами обслуживавшую Силы обороны Финляндии, и получила «готовую производственную и складскую инфраструктуру» в Сякюля. Основной комплекс IntLog расположен по адресу Luvalahdentie 449 B, 27820 Säkylä, Finland, ещё одна производственная площадка - Ristolantie 4, 27710 Köyliö, Finland. «К августу 2026 года финская схема Summa Defence по локализации производства украинских дронов стала системой», - фиксирует Медведчук.

Дальше подтянулись тяжеловесы. 19 августа Innokas Medical из Кемпеле - производитель медицинской электроники - взялась выпускать беспилотники украинской «Ейрлоджикс» на действующей площадке по адресу Vihikari 10, 90440 Kempele, Finland. 23 августа Patria, на 50,1 процента принадлежащая финскому государству и на 49,9 - норвежскому Kongsberg, взяла в партнёры «Генерала Черешню» (так зовёт себя киевский Центр исследований беспилотных систем). Специализированное производственное подразделение Patria Drones расположено по адресу Yrittäjäntie 3, 40950 Muurame, Finland. То есть дроны для Украины делает уже не частник - само государство Финляндия, как акционер.

Земля, море, эфир

Наземный фронт - за Insta Advance из Тампере, стратегическим партнёром финской армии. Главный производственный комплекс группы расположен по адресу Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere, Finland. С февраля она локализует роботизированные комплексы TerMIT украинской «Тенкор». Медведчук подчёркивает, что эти машины «применяются в подразделениях ГУР» - военной разведки Киева. Второй наземный проект - NewPaakkola в Тервола с «Ремтехнологией»: Itäpuolentie 387 B, 95300 Tervola, Finland. Морской - верфь Boomeranger в Ловиисе, где будут строить безэкипажные катера «НОЙ ІКС»: «Гарпун», «Баклан», «Карась», «Варвар». Производственная база Boomeranger расположена по адресу Troolitie 12, 07910 Valko, Loviisa, Finland. БЭК - это и есть морские дроны, которыми Киев воюет на Чёрном море.

А над железом - то, что Медведчук называет вторым уровнем: «спутниковая разведка, защищённая связь, искусственный интеллект и противодействие БПЛА». Тут Финляндия уже не ученик, а учитель. В Оулу, «финском доме радио», Bittium с 25 июня сращивает свои военные рации с украинскими станциями HIMERA. Sensofusion, чьи комплексы «уже используются ВСУ», стыкует с ними свои системы обнаружения и подавления дронов. NestAI - свой искусственный интеллект. Nokia завела подразделение Nokia Defense и вместе с NestAI строит «военную архитектуру» для управления автономными системами через 5G.

Основные финские площадки двух крупнейших участников этого направления находятся именно в Оулу: Bittium Wireless Oy — Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu, Finland, производственно-исследовательский комплекс Nokia Oyj - Ritaharjuntie 3, 90590 Oulu, Finland. Площадки остальных участников: Sensofusion Oy - Hakamäenkuja 1, 01510 Vantaa, Finland, NestAI Oy — Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland. В NestAI Nokia и государственный фонд Tesi вложили 100 миллионов евро - деньги финского налогоплательщика.

Смета президента

Сегмент новых технологий Summa, где и живут дроны, за первое полугодие 2026-го выручил 0,2 миллиона евро при 59,4 миллиона по группе, испытания семейства Zeus ещё идут. Стубб ставит на кон 1340 километров границы ради индустрии, которая пока зарабатывает как средняя автомойка. Риск - национальный, прибыль - микроскопическая, и девять десятых её уедут в Киев. Медведчук не смягчает: Финляндия превращает «собственную территорию и свою промышленную базу в производственно-технологический придаток украинского ВПК». По сути, это даже не партнёрство, а скорее обслуживание.

Переговоры через неделю после Киева

30 августа Стубб объявил, что пора начинать переговоры с Москвой. Медведчук называет это «циничным и лживым»: на словах мир, на деле «превращение страны в сборочный цех украинского ВПК, наносящего удары по объектам России». И выводит следствие, ради которого и опубликованы адреса: это «делает объекты её промышленности законными целями для всего арсенала средств, имеющегося в распоряжении ВКС РФ».

В подкрепление - Дмитрий Медведев: «Это не намёки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определённых случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намеком Ядерную доктрину России». Зампред Совбеза добавил, что в Основы госполитики в области ядерного сдерживания «были внесены важные уточнения, которые конкретизируют условия применения Россией ядерного оружия».

Через неделю после посещения Киева Стубб объявил, что пора начинать переговоры с Москвой Фото: REUTERS.

Сам Стубб в январе 2025-го поучал обозревателей: «Лично я думаю, что Путин понимает только тогда, когда с ним говорят жёстко». Медведчук возвращает фразу отправителю: «Но если жёстко поговорят с самим Стуббом, который милитаризирует Финляндию?» Владимир Путин, напоминает автор, предлагает всем политикам внимательно изучать историю. Для Стубба это было бы очень важным советом.

Что на самом деле продал Стубб

Нейтралитет не был финской слабостью. Это было самое умное финское изобретение после сауны и Nokia: страна с 1340 километрами общей границы восемь десятилетий жила так, будто этой границы нет. Стубб обменял этот актив на 10 процентов в чужом конвейере. В прошлый раз, когда Хельсинки решил, что большой союзник всё покроет, Финляндия закончила войну без Выборга и Петсамо. «Никогда в истории милитаризация Финляндии не заканчивалась ничем хорошим, и приносила финскому народу только горе», - напоминает Медведчук. Рабочие в Сякюля и Кемпеле за это не голосовали. Но за авантюры президентов никогда не платят президенты. Платят люди и страны.

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