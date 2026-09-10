Джентльменский набор: Кто претендует на футбольную премию «Комсомольской правды»

Победитель футбольной премии "Джентльмен года 2025" полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомольская правда» открывает голосование старейшей футбольной премии страны «Джентльмен года», носящей имя Федора Черенкова. Каждый год болельщики, а потом эксперты выбирают того футболиста, кто на торжественной церемонии примерит черный смокинг, который традиционно вручается лауреату в качестве главного приза.

Оргкомитет отобрал лонг-лист претендентов. И теперь слово за болельщиками - они путем голосования на сайте KP.RU определят тройку лидеров. А потом в дело вступит экспертное жюри, составленное из легенд, топ-менеджеров и журналистов российского футбола.

Лонг-лист для голосования болельщиков, которое проходит на сайте KP.RU:

Станислав Агкацев, «Краснодар»

Воспитанник и лидер «Краснодара», один из самых сильных вратарей РПЛ и главный специалист в России по отражению пенальти. Во многом благодаря Станиславу «Краснодар» является одним из основных претендентов на титулы.

Арсен Адамов, «Ахмат»

Вернулся в свой родной клуб «Ахмат», чтобы вместе с командой подниматься наверх. Славится высокой игровой дисциплиной, чтением игры, хладнокровием, трудолюбием и адаптивностью.

Денис Адамов, «Зенит»

Один из самых талантливых вратарей России. Благодаря работе и упорству отвоевал себе статус первого номера в составе чемпионов страны. Отличается большим хладнокровием, внес огромный вклад в завоевание «Зенитом» золотых медалей.

Нино, «Зенит»

Бразилец не только влюбил в себя фанатов «Зенита», но и заслужил уважение со стороны болельщиков других клубов. Нино сразу же взялся за изучение русского языка и сейчас говорит на нем намного лучше тех иностранцев, кто давно выступает в России. Бразилец читает Достоевского, Толстого, а «Мертвые души» Гоголя произвели на него наибольшее впечатление.

Матвей Кисляк, ЦСКА

Один из самых талантливых и перспективных молодых футболистов России. Он одинаково эффективен и в оборонительных действиях, и в начале атак, а также в дриблинге и завершении. За короткий срок превратился в главного дирижера игры армейцев.

Данил Круговой, ЦСКА

Несмотря на основную специализацию «защитник», Данил Круговой в ЦСКА раскрылся как игрок атаки с отличной скоростью, дриблингом и видением поля. Благодаря легкому характеру, юмору и откровенности является одним из главных любимцев болельщиков и СМИ.

Мингиян Бевеев, «Балтика»

Символ нынешней «Балтики». Выполняет огромный объем работы и благодаря своей репутации игрока-пахаря заслужил вызов в сборную России. Его уникальные по дальности броски из аута уже принесли балтийцам несколько голов.

Руслан Литвинов, «Спартак»

Воспитанник спартаковской академии считается одним из самых универсальных игроков в российском футболе. Руслан стал первым футболистом в истории клуба, родившимся в XXI веке, который преодолел отметку в 100 официальных матчей за красно-белых.

Наиль Умяров, «Спартак»

Один из самых интеллектуальных футболистов РПЛ. Отличается целеустремленностью и огромной работоспособностью. За последние годы научился справляться с давлением трибун и стал настоящим лидером «Спартака».

Алексей Миронов, «Ростов»

В 2024 году получил тяжелейшую травму, из-за которой пропустил длительный отрезок. Однако проявил стойкость, вернул себе место в стартовом составе «Ростова» и стал одним из лидеров команды.

Антон Митрюшкин, «Локомотив»

В сложное для клуба время стал лидером «Локомотива» и надеждой команды. Прошел сложный карьерный путь с опытом игры в Европе и затяжным восстановлением после тяжелой травмы, сумев вернуться на топ-уровень в РПЛ.

Иван Сергеев, «Динамо»

Известен своим уникальным карьерным путем: прошел все российские футбольные лиги и добрался до главных титулов. Обладает огромной работоспособностью и стремлением играть на команду.