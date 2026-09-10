Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт10 сентября 2026 21:20

Джентльменский набор: Кто претендует на футбольную премию «Комсомольской правды»

Стартовало голосование старейшей футбольной премии страны «Джентльмен года»
Кирилл СЕРОВ
Победитель футбольной премии "Джентльмен года 2025" полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой

Победитель футбольной премии "Джентльмен года 2025" полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомольская правда» открывает голосование старейшей футбольной премии страны «Джентльмен года», носящей имя Федора Черенкова. Каждый год болельщики, а потом эксперты выбирают того футболиста, кто на торжественной церемонии примерит черный смокинг, который традиционно вручается лауреату в качестве главного приза.

Оргкомитет отобрал лонг-лист претендентов. И теперь слово за болельщиками - они путем голосования на сайте KP.RU определят тройку лидеров. А потом в дело вступит экспертное жюри, составленное из легенд, топ-менеджеров и журналистов российского футбола.

Лонг-лист для голосования болельщиков, которое проходит на сайте KP.RU:

Станислав Агкацев, «Краснодар»

Воспитанник и лидер «Краснодара», один из самых сильных вратарей РПЛ и главный специалист в России по отражению пенальти. Во многом благодаря Станиславу «Краснодар» является одним из основных претендентов на титулы.

Арсен Адамов, «Ахмат»

Вернулся в свой родной клуб «Ахмат», чтобы вместе с командой подниматься наверх. Славится высокой игровой дисциплиной, чтением игры, хладнокровием, трудолюбием и адаптивностью.

Денис Адамов, «Зенит»

Один из самых талантливых вратарей России. Благодаря работе и упорству отвоевал себе статус первого номера в составе чемпионов страны. Отличается большим хладнокровием, внес огромный вклад в завоевание «Зенитом» золотых медалей.

Нино, «Зенит»

Бразилец не только влюбил в себя фанатов «Зенита», но и заслужил уважение со стороны болельщиков других клубов. Нино сразу же взялся за изучение русского языка и сейчас говорит на нем намного лучше тех иностранцев, кто давно выступает в России. Бразилец читает Достоевского, Толстого, а «Мертвые души» Гоголя произвели на него наибольшее впечатление.

Матвей Кисляк, ЦСКА

Один из самых талантливых и перспективных молодых футболистов России. Он одинаково эффективен и в оборонительных действиях, и в начале атак, а также в дриблинге и завершении. За короткий срок превратился в главного дирижера игры армейцев.

Данил Круговой, ЦСКА

Несмотря на основную специализацию «защитник», Данил Круговой в ЦСКА раскрылся как игрок атаки с отличной скоростью, дриблингом и видением поля. Благодаря легкому характеру, юмору и откровенности является одним из главных любимцев болельщиков и СМИ.

Мингиян Бевеев, «Балтика»

Символ нынешней «Балтики». Выполняет огромный объем работы и благодаря своей репутации игрока-пахаря заслужил вызов в сборную России. Его уникальные по дальности броски из аута уже принесли балтийцам несколько голов.

Руслан Литвинов, «Спартак»

Воспитанник спартаковской академии считается одним из самых универсальных игроков в российском футболе. Руслан стал первым футболистом в истории клуба, родившимся в XXI веке, который преодолел отметку в 100 официальных матчей за красно-белых.

Наиль Умяров, «Спартак»

Один из самых интеллектуальных футболистов РПЛ. Отличается целеустремленностью и огромной работоспособностью. За последние годы научился справляться с давлением трибун и стал настоящим лидером «Спартака».

Алексей Миронов, «Ростов»

В 2024 году получил тяжелейшую травму, из-за которой пропустил длительный отрезок. Однако проявил стойкость, вернул себе место в стартовом составе «Ростова» и стал одним из лидеров команды.

Антон Митрюшкин, «Локомотив»

В сложное для клуба время стал лидером «Локомотива» и надеждой команды. Прошел сложный карьерный путь с опытом игры в Европе и затяжным восстановлением после тяжелой травмы, сумев вернуться на топ-уровень в РПЛ.

Иван Сергеев, «Динамо»

Известен своим уникальным карьерным путем: прошел все российские футбольные лиги и добрался до главных титулов. Обладает огромной работоспособностью и стремлением играть на команду.