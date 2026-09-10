40-летняя Мирослава Карпович подтвердила, что ждет ребенка от 29-летнего бизнесмена из Молдовы

Мирослава Карпович. Фото: соцсети.

Слухи о том, что звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ждет ребенка, ходили около трех месяцев. В июне она вышла замуж, и уже тогда поклонники начали подозревать, что 40-летняя актриса скоро станет мамой. Однако Мирослава не подтверждала, что готовится родить первенца. И вот теперь артистка объявила, что она в положении.

В соцсетях Карпович поделилась видео, снятым в автосалоне. Будущая мама решила купить машину, ее выбор пал на модель стоимостью 7 миллионов рублей. В ролике виден большой животик Мирославы – судя по всему, она родит со дня на день.

«Покупка просто мечта, - сообщила Карпович о машине. - В нем можно не только сидеть с комфортом, но и лежать, делать массаж, разогревать еду, что немаловажно: когда мы на гастролях, теплая пища — это из разряда фантастики. И так как у нас скоро прибавление в семье... очень классно, что мы сможем расположиться в нашем маленьком домике на колесах со всеми удобствами».

Беременная актриса показала видео из автосалона. Фото: кадр видео.

Мужа Мирославы зовут Евгений Рагулин. Ему 29 лет, он на 11 лет моложе жены. Евгений родился в Молдове, в городе Каушаны. Его семья переехала в Россию, некоторое время Рагулин жил в Тюмени, а после перебрался в Москву. Сейчас муж актрисы живет в подмосковном Одинцово.

Евгений занимается бизнесом, он является учредителем и генеральным директором ООО «Агломерат-Тюмень». Компания занимается оптовой торговлей лакокрасочными материалами, а также имеет действующую лицензию на монтаж, техобслуживание и ремонт средств пожарной безопасности.

В сентябре 2025-го Карпович появилась на презентации нового сезона сериала «Папины дочки» с кольцом на безымянном пальце. Колечко было украшено маленьким бриллиантом. Именно тогда поползли слухи о помолвке звезды.

Муж Мирославы младше нее на 11 лет. Фото: соцсети.

Поклонники долго обсуждали болезненный разрыв Мирославы с звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Актер ушел к ней в 2020 году после развода с женой Агатой Муцениеце, однако всячески скрывал этот роман. Их отношения были красивыми, но короткими: через два года Павел и Мирослава расстались. Прилучный почти сразу женился на своей нынешней избраннице Зепюр Брутян, сыграв с ней пышную свадьбу.

Позже Павел заявил, что звезда «Папиных дочек» помогла ему справиться с депрессией после развода. При этом Павел подчеркнул, что никогда не относился к Мирославе, как к любимой женщине.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали», - рассказал Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.