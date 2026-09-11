Софья Катенова: Зубная гигиена — как велосипед: научился один раз, и на всю жизнь

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В России среди детей растет число распространенности кариеса. По данным Минздрава, он есть у 84% детей 6–7 лет, а к 12 годам уже на постоянных зубах этот показатель достигает 71%. Согласно прогнозам, к 2027 году кариес сохранит статус одной из самых распространенных стоматологических проблем. Такая статистика делает регулярные осмотры необходимостью. И если подросткам еще можно объяснить, зачем нужно посещать стоматолога и лечить зубы, то с дошкольником так просто поговорить не получится.

Как обеспечить поход к врачу без слез, говорим с Софьей Катеновой, стоматологом с многолетним международным опытом, членом жюри международной премии The Medical Stars & Beauty Awards 2026, которая применяет собственный подход к лечению и коммуникации, снижающий тревожность у пациентов всех возрастов. Работая со сложными случаями в одной из самых престижных клиник Санкт-Петербурга, она разработала метод, благодаря которому лечение в большинстве случаев доводится до конца и проходит без стресса. Как подготовить ребенка к лечению без истерик, привить ему правила гигиены и ухаживать за зубами — в этом интервью.

- Сейчас почти все клиники, даже государственные, с ярким и приятным глазу интерьером, оборудованы экраном с мультфильмами над креслом, а врачи и медсестры доброжелательны к детям. Но малыши в наши дни все равно боятся стоматолога. Софья, скажите, почему у детей вообще сейчас появляется страх и в каком возрасте он возникает?

- Страх у детей возникает не столько из-за обстановки, сколько из-за ощущения неизвестности и потери контроля. Ребёнок сталкивается с новой средой, незнакомыми людьми и непривычными ощущениями. Взрослые тоже боятся неизвестности, просто не так ярко это показывают, но такая реакция есть у всех не только на кабинет стоматолога и это нормально.

Чаще всего страх перед врачом появляется в возрасте 2,5–4 лет, когда растут фантазия и настороженность. Если же вдобавок ребенок получил негативный опыт или кто-то из родителей пугает его тетей в белом халате, которая сделает укол за непослушание, то страх закрепляется.

- Через вас прошли тысячи детей, и у вас есть опыт успешного завершения лечения с маленькими пациентами, которые устраивали на приемах сцены и отказывались выполнять ваши рекомендации. Как убрать у ребенка страх перед врачом и какую роль в этом играет семья?

- Страх не убирается в один момент, его можно только постепенно вытеснять чувством безопасности. Врач должен завоевать доверие, адаптировать и только потом лечить. Нельзя давить на ребенка. Но, конечно, психологическая работа должна идти еще задолго до приема. Если родители сами тревожны, пугают врачами или обесценивают чувства ребёнка, говоря «не бойся», страх только усиливается. Наоборот, нужно поддержать и не стыдить ни в коем случае. Когда ребёнок чувствует, что и врач, и родители на его стороне, даже сложные пациенты постепенно начинают сотрудничать, и лечение становится возможным без стресса.

- Вы разработали свой подход снижения тревоги у детей во время приема, который перенимают коллеги. Он позволяет доводить лечение до конца и даже сделать так, чтобы ребенок охотно шел к стоматологу. В чем он состоит?

- В том, чтобы работать над общим состоянием пациентов, не только лечить зубы. Это поэтапная модель: сначала надо объяснить и показать, что будем делать, а потом аккуратно переходить к действиям. Это убирает страх неизвестности. Очень важна мягкая, уважительная коммуникация — ребёнок должен чувствовать, что его слышат и не заставляют.

Для каждого лучше подобрать индивидуальный план лечения не только с медицинской точки зрения, но и учитывая характер и прошлый опыт. С детьми лучше двигаться постепенно, в комфортном темпе, чтобы не перегружать психику.

В результате снижается уровень стресса, ребёнок начинает сотрудничать с врачом, и лечение удаётся довести до конца без негативных эмоций. Более того, у детей формируется доверие к стоматологу и привычка к регулярной профилактике.

- А нужно ли родителям быть рядом во время процедуры?

- Это зависит от ребенка, одной рекомендации тут нет. Иногда малышу проще быть с врачом один на один, особенно в период, когда он все хочет делать сам. Тем более, что дети подглядывают за реакцией мамы или папы, и, увидя там даже намек на обеспокоенность, испугаются сами, поэтому в таких ситуациях лучше подождать свое чадо за дверью.

Бывает, когда без родителя не обойтись: если пациент испуган, слишком мал или до этого у него был очень негативный опыт. Взрослый в таком случае должен быть спокоен и не вмешиваться в действия врача.

- Если уж зашла речь про родителей — вы подробно объясняете взрослым не только план лечения, но и принцип формирования у детей привычки ухода за зубами. Скажите, какие ошибки чаще всего допускают папы и мамы?

- Во-первых, недостаточный контроль. Иногда родители слишком рано дают ребенку возможность чистить зубы самому, но у малышей нет терпения и не развита моторика. Во-вторых, это нерегулярность — вчера чистили зубы тщательно, а сегодня на бегу. Ребенок будет думать, что это вовсе необязательно, такая позиция может прийти вместе с ним во взрослую жизнь и проблем не избежать. И, в-третьих, нельзя пугать врачами, это осложняет работу. Эти основные правила помогут не только сформировать правильные привычки, но и реже посещать стоматолога. Зубная гигиена — как велосипед: научился один раз, и на всю жизнь.

- Премия «The Medical Stars & Beauty Awards» — крупная международная премия в сфере медицины и красоты. В 2026 году вы вошли в состав её жюри. Что для вас как специалиста означало это приглашение?

- Для меня это стало важным профессиональным подтверждением — признанием не только клинического опыта, но и подхода к работе с пациентами, о котором мы говорили выше. Плюс это возможность увидеть, какой уровень и методы демонстрируют коллеги из разных стран, и убедиться, что забота о психологическом комфорте пациента сегодня в приоритете у специалистов по всему миру.

- Кроме участия в жюри профессиональной премии, вы и в целом общаетесь с зарубежными коллегами, которые часто берут у вас совет по сложным клиническим случаям. Если сравнивать: как за рубежом обстоят дела с профилактикой болезней зубов и обучением гигиене?

- В целом за рубежом профилактика стоматологических заболеваний у детей выстроена системнее и чаще поддерживается на государственном уровне. В некоторых странах распространены медицинские программы, в рамках которых прямо в школах лечат зубы. Культура заботы о зубах прививается с младенчества, к стоматологу детей водят чаще, чем в России. У нас профилактика тоже развивается, но родители недооценивают домашний уход и ведут к зубному врачу тогда, когда появляются серьезные проблемы.

- Что уже сегодня можно сделать, чтобы двигаться в направлении системного и качественного ухода за зубами?

- Можно и нужно показывать ребёнку пример бережного отношения здоровью зубов и рассказывать о важности ухода простым языком. Лучше привести малыша к стоматологу вскоре после появления первых зубов, примерно в год, и затем регулярно посещать врача раз в полгода, даже если нет жалоб. Это в том числе поможет сформировать положительное восприятие. Также важно тщательно выбирать пасту и щетку, лучше делать это после консультации, ведь у всех зубы в разном состоянии, тем более что стоматолог объяснит правильную технику чистки. И самое главное — это привычка с четким режимом и заботой о здоровье.