Невидимый щит магистралей: работа без права на ошибку

На открытии выставки состоялось торжественное выступление барабанщиц.

В Центральном музее железнодорожного транспорта (ЦМЖТ) Российской Федерации открылась выставка «105 фактов о ведомственной охране на железнодорожном транспорте». Проект посвящен службе, которая обеспечивает охрану грузов, защиту объектов и пожарную безопасность железнодорожного транспорта на всем протяжении стальных магистралей - от Калининграда до Сахалина.

На экспозиции в Центральном музее железнодорожного транспорта представлено уникальное собрание, которое обычно доступно ограниченному кругу посетителей. Например, обмундирование 1920-х годов, знамена, модель ручной помпы и современного пожарного поезда, а также книги, документы, фотографии и даже личные вещи, принадлежавшие наркому путей сообщения Феликсу Дзержинскому.

Посетителям показывают уникальные экспонаты.

Приветствие участникам церемонии открытия экспозиции направил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский: «105 фактов - это 105 точек на временной оси, которые позволяют увидеть, как рождалась, крепла и действует система охраны на железных дорогах России. Каждый экспонат хранит память о подвигах людей, стоявших на страже безопасности страны. Сегодня, как и сто лет назад, профессионалы ведомственной охраны готовы выполнять задачи по защите объектов, сопровождению грузов и обеспечению пожарной и транспортной безопасности. Эта выставка - дань уважения их мужеству и преданности делу».

НЕ ВДОХНОВЕНИЕ, А РАСПИСАНИЕ

В одной из витрин размещен уникальный документ, свидетельствующий, что 9 декабря 1921 года по инициативе Дзержинского был принят Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета труда и обороны республики «Об охране складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях сообщения».

- В соответствии с этим декретом в структуре Наркомата путей сообщения РСФСР организовали новое подразделение - вооруженную охрану путей сообщения. Именно этот документ стал точкой отсчета для централизованной вооруженной охраны объектов транспорта. Под руководство нового органа переходили все склады, грузы, станционные сооружения и инфраструктура путей сообщения, - говорит директор Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации Владимир Мителенко.

Каждый экспонат хранит память о подвигах людей.

Железнодорожное хозяйство в то время находилось в тяжелейшем положении. В 1920-е годы в результате Гражданской войны и иностранной интервенции, ухода на фронт квалифицированных рабочих и общей хозяйственной разрухи вся транспортная инфраструктура была практически разрушена. Советский государственный и партийный деятель Глеб Кржижановский так описывал ситуацию: «Огромный транспортный механизм скрежетал во всех своих скрепах и грозил окончательным распадом. Достаточно было беглого проезда по любой дороге, чтобы видеть агонию транспорта. Развороченные мосты на деревянных срубах под железными фермами, убийственные стоянки-кладбища разбитых вагонов и паровозов, грязные развалины станций, движение поездов по вдохновению, а не по расписанию…»

Погрузка и доставка грузов в июне 1921 года сократилась почти вдвое, суточный пробег паровозов и вагонов упал, две тысячи паровозов на сети стояли охлажденными за отсутствием топлива. В документах тех лет сообщалось о крайне скудном снабжении железнодорожников продовольствием, обувью и одеждой, о невыходах их на работу, о нехватке материалов, необходимых для ремонта подвижного состава, о массовых нападениях на железнодорожные объекты, грузовые и пассажирские поезда.

Вот в таких условиях начинала свою работу вооруженная охрана путей сообщения. Однако переломить ситуацию удалось в короткие сроки.

- К концу 1923 года стальные магистрали стали выполнять достаточно напряженные планы по снабжению заводов и городов. Наркомат работал как часы, а не в стиле пожарной команды. Администрация Дзержинского за три года выполнила главную задачу - преодолела разруху, остановив ее тяжелый маховик. Дальше предстояло развитие железнодорожной отрасли, - отмечает Владимир Мителенко.

Экспозицию открыли с большим размахом.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Сотрудники ведомственной охраны проявляли героизм в разные годы. Так, железнодорожники внесли огромный вклад в дело разгрома гитлеровских захватчиков. В короткие сроки пропускная способность стальных магистралей увеличилась в 2-3 раза. И бесперебойная работа транспорта зависела от надежной системы охраны.

На прифронтовых и фронтовых дорогах были приняты дополнительные меры по охране перегонов. По приказу от 24 мая 1943 года для определения перечня важнейших железнодорожных объектов, подлежащих охране, создали постоянные межведомственные комиссии. Пожарные подразделения ликвидировали возгорания, проводили профилактическую работу, обучали добровольцев.

Многие стрелки охраны ушли на фронт по мобилизации в действующую армию или добровольцами. В 1942 - 1943 годах стрелками охраны стали 12,5 тысячи женщин. Для снабжения продовольствием сотрудников ведомственной охраны - наряду с прямыми обязанностями - они развивали подсобное хозяйство, обрабатывали землю.

- Родина высоко оценила службу работников военизированной охраны в период Великой Отечественной войны - многих из них наградили орденами и медалями, - присоединяется к разговору генеральный директор федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» Иван Челноков. - Особой гордостью предприятия являются Герои Советского Союза, прошедшие Великую Отечественную войну и в разные годы служившие в рядах ведомственной охраны: Анатолий Георгиевич Вавилов, Евгений Александрович Клюшников, Георгий Иванович Сурнин, Сергей Григорьевич Мухортов, Серафим Григорьевич Сафонов.

А в конце 1990-х годов более 800 работников стрелковых и пожарных подразделений военизированной охраны Министерства путей сообщения России выполняли служебные обязанности в Чеченской Республике и на прилегающих территориях, где охраняемые объекты постоянно попадали под обстрелы. При исполнении служебных обязанностей 6 работников погибли, 19 получили ранения. Десятки стрелков и командиров были награждены государственными наградами.

В наши дни традиция продолжается. За тушение пожара после теракта на Крымском мосту указом президента РФ орденами Мужества награждены пожарный поезда станции Керчь Александр Невзоров, старший пожарный станции Айвазовская Александр Усовский и старший пожарный станции Тамань-Пассажирская Сергей Щенятский, а медалью «За отвагу на пожаре» - шестеро работников предприятия: Олег Авдюков, Николай Андрианов, Юрий Доценко, Сергей Карпинский, Владимир Кузнецов и Владимир Шкиль.

«СЛОЖНЕЙШАЯ СИСТЕМА»

Характер угроз за прошедшие сто с лишним лет серьезно изменился, но сама задача осталась прежней - не допустить действий, способных создать угрозу движению поездов, жизни пассажиров, сохранности грузов и железнодорожной инфраструктуры.

- Сегодня мы сталкиваемся с незаконным проникновением на охраняемые объекты, хищениями имущества и грузов, повреждением технических средств и элементов инфраструктуры, попытками провоза запрещенных предметов, вандализмом и другими противоправными действиями, - говорит Иван Челноков. - При этом современная железная дорога - это сложнейшая технологическая система, поэтому даже вмешательство, которое человеку со стороны может показаться незначительным, потенциально способно иметь серьезные последствия. Наша задача - не только пресечь уже совершаемое правонарушение, но прежде всего своевременно обнаружить угрозу и не дать ей реализоваться.

К сегодняшнему дню подразделения ведомственной охраны защищают наиболее важные объекты железнодорожного транспорта: железнодорожные станции, мосты, тоннели, виадуки, объекты локомотивного и вагонного хозяйства, дома связи, базы и склады спецназначения, центры диспетчерского управления. География работы фактически совпадает с географией железнодорожной сети России и простирается от Балтики до Тихого океана.

Существует мнение, что группы быстрого реагирования ведомственной охраны чем-то похожи на спецназ. Однако Иван Челноков (сам он, кстати, ветеран группы «А» и кавалер боевых наград) призывает эти понятия не сравнивать.

- Группа быстрого реагирования нужна там, где требуется в минимальное время прибыть на место срабатывания технических средств охраны или получения другой информации о возможном противоправном действии, оценить обстановку и действовать в пределах предоставленных ведомственной охране полномочий. Поэтому к таким работникам предъявляются повышенные требования. Это физическая подготовка, уверенное владение оружием и специальными средствами, знание нормативной базы, умение действовать в группе и принимать решения в быст- ро меняющейся обстановке, - объясняет генеральный директор федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации». - Очень важна психологическая устойчивость. Можно прекрасно стрелять на полигоне, но реальная ситуация отличается от тренировки. Работник должен сохранять самообладание, правильно оценивать степень угрозы и понимать границы своих полномочий.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Современную охрану железной дороги уже невозможно представить без технических средств. Используются системы видеонаблюдения, сигнализации, контроля доступа, электронного мониторинга, навигационные технологии.

Внедрение электронных устройств для обеспечения сохранности перевозимых грузов на железнодорожном транспорте ведется ведомственной охраной уже не один год. В 2012 году по инициативе ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации было разработано первое устройство под названием «Следопыт-Т». Именно тогда началось первое опытное применение технологии, функционирующей на основе глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS в охране грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Под эгидой Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам несколько лет назад были проведены тестовые перевозки в рамках проекта «Охранный поезд», в ходе которого контроль за отсутствием доступа к грузу осуществлялся сотрудниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта с применением электронных устройств контроля разных производителей.

Основной целью создания электронного устройства являлось комбинирование методов охраны грузов нарядом ведомственной охраны и применение групп быстрого реагирования при получении информации о происшествии. Интеграция двух методов охраны позволяет оптимизировать силы и средства ведомственной охраны, так как назначение наряда охраны на каждый вагон, контейнер с грузом - это очень затратный и дорогостоящий метод.

Важный аспект применения электронных устройств контроля связан с включением их в состав комплексных систем транспортной безопасности.

Практика работы ведомственной охраны железнодорожного транспорта за последние годы подтвердила перспективность применяемой технологии и возможность перехода в будущем к более эффективным и менее затратным формам организации охраны грузов при железнодорожных перевозках.

В современных условиях, когда произошли объективные изменения в логистике международных перевозок, руководство ведомственной охраны в начале 2026 года предложило сформировать постоянную платформу взаимодействия охранных структур, операторов железнодорожного транспорта, разработчиков и поставщиков электронных устройств контроля стран СНГ и АТР. В качестве первоочередной цели создаваемой платформы рассматривается необходимость заключения международного соглашения о сопровождении и охране перевозимых грузов. Данное соглашение должно опираться на согласованную всеми участниками технологию сопровождения и охраны перевозимых грузов с применением электронных устройств контроля.

Будущее ведомственной охраны Иван Челноков видит в сочетании технических средств, автоматизированного анализа информации и профессиональной работы специалистов.

- Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России - это прежде всего слаженная команда, готовая выполнить поставленные задачи и действовать в любых условиях. За проявленный героизм многие наши работники удостоены государственных и ведомственных наград. Для нас настоящий герой - это профессионал, который каждый день заступает на боевое дежурство. И тот, кто четко осознает, что от его секундного решения зависят жизни людей и бесперебойная работа транспортных артерий всей страны, - подводит итог Иван Челноков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван ЧЕЛНОКОВ, генеральный директор федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

«Железная дорога всегда являлась для криминала лакомым куском, и сегодня нашим работникам во взаимодействии с сотрудниками полиции приходится пресекать кражи грузов из вагонов, дизельного топлива из локомотивов и со складов, кражи деталей вагонов и локомотивов, порчу имущества железнодорожного транспорта, а также противоправные действия, в том числе террористического и диверсионного характера. В этом году уже пересечено 670 преступных посягательств на перевозимые грузы и имущество железнодорожного транспорта».

Иван ЧЕЛНОКОВ, генеральный директор федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ведомственная охрана сегодня

70 тыс. Сотрудников

2 тыс. Железнодорожных объектов под надежной защитой;

663 стрелковые команды различного назначения;

319 пожарных поездов;

58 отрядов;

17 филиалов на 16 железных дорогах.

КОНКРЕТНО

Ведомственная охрана - это далеко не только стрелок на посту. Это большая система, в которой объединены охранные подразделения, группы быстрого реагирования, кинологи, пожарные подразделения, специалисты транспортной безопасности, технические и обеспечивающие службы.

КСТАТИ

На выставке в Центральном музее железнодорожного транспорта Российской Федерации также представлены замки времен Николаевской железной дороги, которые раньше вешали на вагоны, и современные запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ). Как отметили в инженерном промышленном концерне «СТРАЖ» (разработчик и производитель систем защитной маркировки и ЗПУ, один из участников проекта «Охранный поезд»), современные устройства отличаются от своих предшественников так же, как смартфон от кнопочного телефона. Электронные системы в режиме реального времени позволяют отслеживать передвижение груза по всему маршруту следования, а специальные датчики определяют такие параметры, как температура, влажность и освещенность в вагоне или в контейнере. Работникам ведомственной охраны железнодорожного транспорта такие разработки помогают контролировать сохранность грузов.

Например, для проекта «Охранный поезд» были использованы электронная RFID пломба-замок Jointech JT-701, интеллектуальная система электронного пломбирования «БИГЛОК» и электронный замок Lokies.

- Использование электронных средств идентификации (ЭСИ), а также технологии мониторинга передвижения груза и оперативного реагирования на нештатные ситуации являются эффективным и перспективным направлением в обеспечении сохранности транзитных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, - считают специалисты.

Автор благодарит коллектив АО «ИПК «Страж», Ведомственной охраны железнодорожного транспорта и Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации за предоставленные материалы и помощь в подготовке статьи.

Фото ФГП ВО ЖДТ России.