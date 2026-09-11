Что писали и дарили Железному Феликсу обычные люди: «шлем Тебе, стойкому борцу за рабочее дело, свой братский привет и поздравление»

Из разных уголков страны люди обращались к Дзержинскому с пролетарским приветом

Удивительные материалы из архивов накануне 149-й годовщины со дня рождения Феликса Дзержинского опубликовал ЦОС ФСБ. Это не отчеты о деятельности ВЧК или наркомата путей сообщения, который он возглавлял более трех лет. Это - видимые отголоски того, как относились к Дзержинскому в начале 1920-х годов и простые советские люди, и руководители предприятий, которые Феликс Эдмундович курировал и как руководитель отраслей, и как глава ВСНХ.

Фото: ЦОС ФСБ

Мы видим исполненные, как правило, каллиграфическим почерком на вычурных бланках поздравления и членские билеты организаций, которые сегодня звучат экзотически, а также приглашения железному Феликсу стать почетным председателем той или иной структуры.

Фото: ЦОС ФСБ

Например, рабочие и служащие Гомельского узла Западных железных дорог сочинили искрометное поздравительное письмо Дзержинскому по случаю 5-летния Великого Октября. Процитируем:

- Собравшись около своих станков шлем Тебе, стойкому борцу за рабочее дело, свой братский привет и поздравление. Рабочие Гомельских мастерских в честь Октябрьской революции подносят подарок Советской Республике - специально выпущенный сверх программы паровоз, пассажирский состав с электрическим освещением и пожарный насос.

Фото: ЦОС ФСБ

А «в честь закрепления братской связи со своим вождем, отдающим свои силы возрождению и укреплению транспорта – рычага Революции» гомельские мастера – преподнесли «радостный трудовой подарок мозолистых пролетарских рук». Паровоз и насос пошли на нужды республики, а лично народному комиссару передали письменный прибор с изображением паровоза на фоне тогдашней эмблемы наркомата путей сообщения – перекрещенных топора и якоря.

Фото: ЦОС ФСБ

Дзержинский ответил рабочим Гомельских мастерских:

- Присланный подарок я рассматриваю как оценку ими работы коллегии НКПС и тех стараний, которые прилагает коллегия, чтобы наладить правильную работу транспорта и вывести его из тяжелого состояния, в котором он находится в настоящее время.

На дворе стояла поздняя осень 1922-го.

Фото: ЦОС ФСБ

В декабре того же года Дзержинскому пришло приглашение, подобное которому он тогда получал, наверное, десятками:

- Общее Собрание учредителей Клуба Транспорта желает видеть во главе этой организации Вас как идейного вдохновителя общественных начинаний.

Фото: ЦОС ФСБ

А Центральное правление Государственного торгового флота прислало железному Феликсу выполненные от руки схемы того, что произошло с судоходством советской республики с 1921 по 1923 годы под его руководством.

Фото: ЦОС ФСБ

В начале советские торговые суда робко курсировали по Каспию, по северному и восточному Причерноморью, да по Белому морю, чуть захватывая Баренцево. А два года спустя маршруты были проложены от Северной до Южной Европы, через Средиземноморье и Суэцкий канал – в Индийский океана и на наш Дальний Восток. А рост перевозок был почти в два раза.

Фото: ЦОС ФСБ

А вот какое приглашение в «старорежимном» стиле прислал главе ВСНХ председатель Ярмарочного комитета С. Малытев:

- Нижегородский Ярмарочный комитет просит Вас пожаловать на торжество открытия 4-й Нижегородской Ярмарки Союза ССР, имеющее быть в Нижнем Новгороде 1-го августа, в 12 часов дня.

Фото: ЦОС ФСБ

На дворе стоял 1925 год.

Дзержинский поднимал (или создавал почти с нуля) речной и морской, воздушный и железнодорожный транспорт нового государства – и из разных уголков страны люди обращались к нему с пролетарским приветом, приглашая его присоединиться к их трудовому порыву хотя бы символически – стать делегатом съезда, возглавить новый клуб или общество, да просто пожать руку – пусть и на расстоянии. И он, когда мог, откликался, черкнув в ответ хотя бы пару строчек…

Фото: ЦОС ФСБ

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