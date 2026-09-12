«Чистильщики» неба на подступах к Донецку: как российские зенитчики защищают мирных жителей Донбасса

Военкор KP.RU побывал на позициях «Бука» 297-й зенитно-ракетной бригады группировки войск «Центр». Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военкор KP.RU побывал на позициях «Бука» 297-й зенитно-ракетной бригады группировки войск «Центр». Его работу чуть ли не каждый день слышит весь Донецк. Слышит и поминает зенитчиков добрым словом.

Точный «старичок»

На Донбасс уже пришли прохладные ночи, но эти солнечные дни – образцы комфорта после испепеляющей августовской жары. Один из зенитно-ракетных комплексов «Бук М3», дремал в капонире, в лесной прохладе. Но дремал вполглаза, в «готовности №3». «Бук» этот прикрывает небо Донецка на дальних подступах к городу. Сам же «Бук» прикрывала МОГ (Мобильная огневая группа – Прим. ред.), как мне сказали бойцы «от всякой мелкой низколетящей швали, на которую жалко тратить ракету».

Я заметил, что МОГи очень органично вписались в контекст гражданской и военной жизни Донбасса. Если ЛБС (Линия боевого соприкосновения - Прим. ред.) гремит где-то далеко от города, так далеко, что еле слышны только прилеты ФАБов, то зенитчики на дорогах видны всем и всегда. Их воспринимают как зримых защитников жителей Донбасса, они рядом и почти везде. Их знак проезжающим машинам – палец, поднятый вверх, «небо чистое», отчасти похож на благословение всем путникам. Да, так и есть. Гражданские машины тоже жгут на этих дорогах.

В августе у меня случился неофициальный разговор с командиром целого соединения МОГов из одной военизированной структуры. Говорили об их эффективности и постепенно перешли на мотивацию бойцов. Командир меня удивил:

- Понимаешь, бойцов не очень интересуют премии за сбитый вражеский БПЛА. Парни в расчетах молодые, деньги, особенно на фронте, не очень интересуют. Им нужно для оценки их работы что-то другое. Что еще важнее.

- Что это?

- Не сразу, но придумали. Звезды стали рисовать, как в фильме «В бой идут одни старики». И вот за эти звезды и развернулась настоящая битва, в которой по итогу больше всего страдает противник…

Командир отделения по противодействию БПЛА, с говорящим позывным «Буян», сидел в открытом кузове «зенитной» машины. Приклад пулемета покоился на колене «Буяна». По его обманчиво-расслабленной позе, можно было догадаться, что он готов открыть огонь, если потребуется, через пару секунд. Пулемет был необычный, и с него я и начал «светский» разговор:

- Что за раритет?

«Буян» с ходу вписался за свой пулемет:

- Старичок, да. РПД («Ручной пулемет Дегтярева» - Прим. ред.), 1960 год выпуска, но результативность у него выше, чем у ПК («Пулемет Калашникова» - Прим. ред.). И он точнее. Вообще, один-два патрона — разносит цель!

Командир отделения по противодействию БПЛА, с позывным «Буян» Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Легендарный Дегтярев с нами

По неофициальному мнению, советское оружие послевоенных выпусков отличалось удивительным качеством. В эти годы времена массового, валового производства оружия закончились вместе с Великой Отечественной, а опыт, кадры и технологии остались. В этом мнении есть своя логика. Как и в расконсервации РПД и постановки его в строй. «Буян» рассказывает, как сбили конкретно из этого РПД три беспилотника. Рассказывает очень эмоционально:

- В основном, если идёт беспилотник, высота, грубо говоря, 70 метров, мы бьём ему на опережение. Они сейчас все высокоскоростные. Пробивает ему либо бак, либо движок. Из-за этого происходит подрыв, боевая часть детонирует — всё. Сбили «РАМ-2Х» и «Хорнет» и третий, бензиновый, какой-то новый. Пока не опознали модель...

«Буян» рассказывает о новой хитрости противника. К крупным дронам типа «крыло», подвешиваются ФПВ-дроны. Специально против МОГов, а значит, противник, видит в них угрозу своим планам. Я спрашиваю:

- А против камикадзе что у вас есть?

«Буян» снимает с крепежей полуавтоматический дробовик «Вепрь», протягивает мне. Я замечаю, что на стволе у «Вепря» стоит насадка-удлинитель «Парадокс», она снижает разлет пучка дроби. Дробь, конечно, потом растащит гравитация, но, по словам «Буяна»: «на 70 метров, картечью, бьет квадрокоптеры уверенно». Карабин уже послуживший, пострелявший, но изначально пришел новенький, с завода. Особенно меня порадовал «Парадокс», сам факт, что заводчане подумали о наших парнях на фронте. Об их задачах.

«Буян» скупо рассказывает, как они прикрывают свой «Бук»:

- Командир батареи обозначает нам точку, на которую мы встаем. Сразу, как ее занимает, доклад: «Всё, я на точке, веду пристальное наблюдение».

В кабине машины, на зарядке, стоит штатный прибор, анализатор спектра частот «Филин».

- Он FPV-дроны засекает, и очень далеко. Начинает пищать, орать, мол, пора работать, ребята! Сами сообщаем по постам, нас о налете предупреждают командиры. Все в связке. И главная наша задача – защитить «Бук».

Полуавтоматический дробовик «Вепрь» Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Разговор в гараже «Бука»

Я спускаюсь в капонир, зенитчики называют их «гаражами». «Бук» дополнительно укрыт антидроновыми экранами, затянут сеткой. Опознать машину почти невозможно с первого взгляда, нет характерного силуэта, что-то бесформенное, на гусеницах. Спрашиваю водителя «Бука»:

- Как обзор?

Он с гордостью показывает мне целый набор видеокамер, говорит, что может спокойно втиснуться в любую щель, камеры очень точные. Этот «Бук» Рамазан Магомедов, механик-водитель-электрик, водит уже два года. Пришел со срочки. Родной город – Махачкала, Дагестан, в семье не он один воюет на СВО. Машина у него самая современная из всего семейства «Буков» - М3 (9К317М). Ракеты теперь укрыты в контейнеры, дальность поражения 70 километров, высота – 35 километров. Одновременно может вести до 36 целей. В том числе и низколетящие. И я десятки раз слышал работу «Буков», весь Донецк слышит: «сбили!»

Рамазан Магомедов, механик-водитель-электрик Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Рамазан с гордостью показывает мне «фишки» машины. Кондиционер, отопитель, два режима работы двигателя:

- Штатный режим на 710 лошадиных сил и дополнительный режим. Он увеличивает подачу топлива и включает 840 лошадиных сил. При этих условиях максимальная скорость загруженной ракетами машины может достичь 45–50 километров в час.

Спрашиваю про проходимость, на вид «Бук» достаточно громоздок, центр тяжести высоко. Но, по мнению Рамзана, на проходимости это не сказывается вообще:

- Везде проезжает, асфальт со льдом, грязь донецкая. Ее будет сносить, но она пройдет.

Мой собеседник практически живет в машине. Либо находится в «Буке», либо рядом. И «Бук» же не стоит неподвижно на позиции, он все время перемещается:

- Отработал, откатился, отработал, откатился, спрятался. Готовность номер один! Люки закрыты! Бывает и по восемь часов сижу за рычагами.

Я спрашиваю:

- Громко ракеты стартуют?

- Громко…Но я уже привык.

«Леший» в небе

«Буком» командует совсем молодой парень с позывным «Леший», гвардии младший сержант, должность – старший оператор. Спрашиваю про цели. «Леший» объясняет:

- Получается, что у нас основные цели это УАБы (Управляемые авиационные бомбы – Прим. ред.). В саму зону нашего поражения самолеты противника очень давно не заходят.

«Леший» говорит, что высока вероятность не достать самолет на предельной дальности, может уйти, но вот то, что он сбрасывает на нас — управляемые авиабомбы, — это цель для «Бука»:

- В момент сброса УАБ летят группой, и «Бук» может поразить эту кучку. И поражает! И осколки ракеты «Бука» поражают, и бомбы, детонируя, поражают соседние.

«Леший», гвардии младший сержант, должность – старший оператор Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

«Леший» рассказывает, как вообще выглядит жизнь и боевая работа его расчета:

- У нас получается три машины: одна здесь, одна чуть подальше, и ещё подальше. И мы по очереди работаем, по четыре часа. Четыре часа одна машина дежурит, стоит рабочая, четыре часа другая, и вот так отдыхаем. Промежуток восемь часов, чтобы отдохнуть, помыться, поесть. Обслужить машину, перезарядить. Нет, нам никто не докладывает о целях, мы сами их ищем, сканируем небо.

- Как быстро можете начать работать?

- От пяти до десяти минут. Сколько ракет запускаем? Можем и до трех!

«Леший» воюет на «Буке» по профилю срочной службы, после подписания контракта доучился, стал командиром машины. Спрашиваю, конечно, почему такой позывной? «Леший» смеется:

- Я из Сибири, из деревни глухой, до школы 8 километров через лес, в одну сторону. Ну и вообще, лес люблю!

Я знаю, что на боевом дежурстве, «Бук» сильно «светится», выдает мощное радиоизлучение:

- На вас охотились специально?

«Леший» кивает – охотились:

- Нас спалил разведчик «Шарк» и навел на нашу машину девять дронов. Четыре бензиновых было, и шесть электрических типа «Хорнета». Но залетали они по очереди – по два, по одному. Шли бы стаей, не отбились бы. А так ребята из МОГов нас отстояли, мы успели сменить позицию. В другой «гараж» перекатались.

Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Все логично закольцевалось – с МОГов начался этот репортаж, на них он и завершился. Действительно, наши защитники. Воинская специальность старая – но задачи у нее новые, невиданные и неслыханные еще три-четыре года назад.

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