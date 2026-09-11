1 сентября 2026 года в России официально запустили 5G. Фото: UnImages/Shutterstock/Fotodom

Ну что, дождались? 11 сентября 2026 года в России официально запустили 5G. У кого-то в углу экрана уже светится заветная иконка, а кто-то крутит телефон в руках и не понимает: почему у него все еще 4G? Разбираемся вместе с ведущим аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным.

ЧТО ТАКОЕ 5G И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 4G

Для обычного абонента отличие только в скорости. 5G — это пятое поколение мобильной связи, которое обеспечивает более быструю передачу данных чем предыдущие. И это не маркетинг. Если 4G LTE выдает 50-100 мегабит в секунду, то 5G легко достигает 200-250, а в отдельных точках - до гигабита. Разница ощущается, когда нужно срочно скачать что-то тяжелое.

- Например, в аэропорту вы отправляетесь в длинный полет в Пекин, Гонконг. И в этот момент вспоминаете, что не загрузили сериалы на 8 часов, - рассказал Эльдар Муртазин. - Раньше за 5 минут вы могли не пытаться грузить файлы — все равно не успеете. Теперь вы за 5 минут загрузите все, что вам нужно в высоком разрешении.

При этом эксперт подчеркивает: это переходный этап. Сети пока работают в режиме Non-Standalone (NSA) - дословно «несамостоятельный». Проще говоря, 5G пока не может работать в одиночку, без 4G. Он как бы «прицепляется» к старой сети: сигнал и управление идут через привычные вышки, а 5G добавляет только скорость передачи данных.

Представьте, что вы едете на машине, где руль и тормоза от старой модели, а двигатель - новый, мощный. Едет быстрее, но полностью самостоятельным такой автомобиль не назовешь. Настоящий, полностью автономный 5G (Standalone) появится в 2028-2029 годах.

С 5G можно загрузить все, что нужно за 5 минут в высоком разрешении. Фото: insta_photos/Shutterstock/Fotodom

ГДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 5G: СПИСОК ГОРОДОВ И ОПЕРАТОРОВ

Запустили все четыре оператора «большой четверки»: МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2. Вот полный список:

- Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург - все четыре оператора;

- Новосибирск, Казань - «МегаФон» и МТС;

- Самара - «Билайн» и «МегаФон»;

- Великий Новгород, Краснодар, Нижний Новгород, Тверь - «МегаФон»;

- Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск - Т2;

- Уфа - МТС;

- Ярославль - «Билайн».

Карты покрытия можно искать на сайтах операторов. По словам аналитика Эльдара Муртазина, у виртуальных операторов 5G пока не работает.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Тут главный нюанс. Для подключения нужен андроид-смартфон с поддержкой 5G.

Если ваш смартфон — китайский, в настройках мобильной сети эту функцию надо включить вручную.

Если у вас Samsung, поддержка 5G может появиться появится как через несколько часов, так и через полтора-два месяца с очередным обновлением.

А вот владельцам iPhone не повезло.

- Айфоны могут показывать значок 5G, но она не работает в наших сетях, - пояснил эксперт. - Причина: в Apple ушли из российского рынка и с нашими операторами не взаимодействуют.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС 5G

Если все сложилось, в уголке экрана появится значок 5G. Не появился? Проверьте настройки: возможно, функция отключена. И загляните на карту покрытия своего оператора - может, вы просто находитесь в точке, где этой сети пока нет.

- У меня дома 5G нет: нет одного оператора, потому что это федеральная трасса, я около нее живу, - признался Муртазин. - И, соответственно, нет.

Если хотите проверить, добрался ли 5G до вас, загляните на карту покрытия своего оператора.

5G пока не может работать в одиночку, без 4G. Он как бы «прицепляется» к старой сети: сигнал и управление идут через привычные вышки. Фото: Alexandr Iakimov/Shutterstock/Fotodom

СКОЛЬКО СТОИТ 5G

Хорошая новость: пока 5G для большинства абонентов бесплатен. Он просто входит в ваш тариф. Никаких доплат, никаких новых обязательств.

- У большинства операторов это часть вашего тарифа, поэтому бесплатно, - пояснил Эльдар Муртазин. - Но один из операторов берет за эту настройку 200 руб в месяц поверх вашего тарифа.

То есть уже сейчас есть исключение: один из операторов «большой четверки» просит 200 рублей в месяц за подключение к 5G. Остальные пока не торопятся вводить плату. Но, по прогнозу эксперта, к середине 2027 года тарифы с 5G станут обычным делом - просто потому, что новая сеть перестанет быть экзотикой.

Еще один важный момент - масштаб. Сейчас в зоне действия 5G живут около 10 млн человек. Но реально пользуются новой сетью далеко не все.

- Пока в зоне действия до 10 миллионов абонентов, в реальности где-то половина воспользуется 5G более-менее постоянно, - отметил аналитик. - В следующем году планируется расширение сетей на новые города - услугой в России смогут воспользоваться до 50 миллионов человек.

Так что платить или не платить? Пока - не платить. Но если хочется скорости здесь и сейчас, а ваш оператор просит 200 руб. - решайте сами. Альтернатива: подождать, пока 5G доберется до вашего города и станет частью обычного тарифа.

КОГДА ЖДАТЬ В ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДАХ

Если вашего города нет в списке - не расстраивайтесь. Сразу везде 5G не включить, это поэтапный процесс.

- Сначала будут самые большие города-миллионники, потом 500-тысячники, потом маленькие, - объяснил Эльдар Муртазин.

Логика простая: подключают там, где больше людей и выше нагрузка. Так было и с 4G - быстрый интернет дошел до поселков далеко не сразу.

ГОТОВИЛИСЬ 8 ЛЕТ, ВКЛЮЧИЛИ ЗА ДЕНЬ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Может показаться, что 5G включили в одночасье. На самом деле операторы готовились восемь лет - просто ждали отмашки.

- Восемь лет назад, когда операторы начали развивать 5G, проблема была политической, не давали частоты, - рассказал Эльдар Муртазин. - Все оборудование, которое ставили на сетях, оно было 5G-ready (готово к работе в пятом поколении, но пока использовалось для 4G). То есть там небольшое количество доработок с точки зрения софта (программного обеспечения). И это оборудование включалось, и оно на тех же частотах могло работать. Нужна была политическая воля.

5G-ready - значит «готово к пятому поколению». Операторы ставили вышки, которые умели работать с 5G, но использовались пока для 4G. Как компьютер с мощной видеокартой, на котором играли в старые игры - «железо» позволяло больше, но не было разрешения.

Когда частоты выделили, оставалось лишь обновить ПО. Не менять вышки, не тянуть кабели - просто «переключить тумблер». Инфраструктура уже стояла и ждала своего часа.