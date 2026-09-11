Семья Яниса Тиммы намерена возбудить уголовное дело против Анны Седоковой: в чем причина

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время Маргарита Гаврилова занимается сразу двумя громкими делами. Юрист уже давно работает с семьей скончавшегося в 2024 году Яниса Тиммы. А буквально на днях Гаврилова начала сотрудничество с бывшей гражданской женой актера Даниила Воробьёва, Мариной Смирновой. По заявлению Воробьёва было возбуждено уголовное дело против Смирновой по трём статьям — 137, 138 и 272 статьи УК РФ. А все потому, что Марина прочитала личную переписку Даниила в его телефоне. Маргарита Гаврилова провела интересную аналогию с делом Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Напомним, что певица не только получила доступ к телефону покойного мужа, но и опубликовала личную переписку Яниса в соцсетях.

«Вчера я выложила информацию относительно Марины Смирновой и возбужденного в отношении неё уголовного дела по заявлению гражданского мужа Даниилы Воробьева! В обвинительном заключении указанно — возник прямой умысел на нарушение тайны переписки без согласия Воробьева. При этом и Марина, и сам Воробьев не отрицают, что телефон этот Воробьев отдал жене сам для последующей эксплуатации! Следствие пришло к выводу, что Марина таким образом нарушила права Воробьева, закрепленные Конституцией РФ! Марина не публиковала эту переписку в СМИ, не выкладывала в социальных сетях и никак не тиражировала! Но дело возбуждено и обвинение предъявлено! Факт? Факт!» — сообщила в своем телеграм-канале Гаврилова.

Юрист Маргарита Гаврилова. Фото: sod-msk.ru

При мнению юриста, семья Яниса Тиммы имеет право также возбудить уголовное дело против Анны Седоковой. Напомним, что ранее 43-летняя артистка обнародовала сообщения, в которых баскетболист вставал на ее защиту, а также диалоги о финансовом положении: «у меня нет денег, я живу на доходы жены». Также Анна показала переписку Яниса с его бывшей женой, моделью Саной Оши, от которой у Тиммы остался сын.

Анна Седоков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Седокова опубликовала личную переписку Яниса Тимма и Саны Оши без согласия последних! Совершенно аналогичная ситуация! Просто один в один, но, кроме того, публикации Седоковой дружно подхватили информационные ресурсы, социальные сети и СМИ! Мы подаем на Анну Владимировну Седокову заявление о возбуждении уголовного дела по 137,138 и 272 УК РФ! Просто по полной аналогии с делом Смирновой! И посмотрим, закон дышло куда повернешь туда и вышло? Или все-таки закон суров, но он закон?» — заявила Маргарита Гаврилова.

Напомним, что после смерти Яниса Тиммы (баскетболист скончался 16 декабря 2024 года в одном из московских хостелов, — прим. Ред.) выяснилось, что при жизни он приобрёл пять квартир в Москве, которые впоследствии были реализованы. На момент кончины спортсмена у него не было ничего! Анна Седокова заявила, что они с Тиммой подписали брачный договор. Родители Яниса, которые тоже претендуют на наследство, уверены, что документ недействительный. Аусма и Райтис Тимма намерены получить свою часть наследства ради внука Кристиана (сына Яниса от Саны Оши), который, по словам бабушки и дедушки, остался ни с чем.

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