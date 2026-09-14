Как социальная поддержка бизнеса влияет на качество жизни жителей Донбасса и Новороссии

Фото: ПСБ.

С момента присоединения Донбасса и Новороссии к России вопрос обеспечения жителей рабочими местами находится на особом контроле федерального правительства. В начале прошлого года кабмином было принято постановление об упрощении порядка трудоустройства работников из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), из Запорожской и Херсонской областей. А президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что уровень жизни в новых регионах должен соответствовать среднероссийскому.

Из банковских структур одним из первых в новые регионы пришел ПСБ.

- ПСБ широко представлен в исторических регионах нашей страны. У нас более 400 отделений и более трех тысяч банкоматов на территории Донбасса и Новороссии. Банк не только предоставляет финансовые услуги, но и создает рабочие места, открывает людям новые возможности, – рассказывает старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Фото: ПСБ.

На сегодняшний день банк обеспечил работой более 4,6 тысяч жителей Донбасса и Новороссии. В общей сложности банк присутствует в 145 городах на новых территориях, им открыто 442 офиса, из них пять – передвижных. Как рассказали «Комсомолке» в ПСБ, банк формирует команду из местных специалистов, создавая возможности для профессионального развития и долгосрочного трудоустройства.При этом речь идет не только об опытных профессионалах, но и о тех, кто только начинает свой трудовой путь. Банк проводит обучение новых сотрудников, а также рассматривает кандидатов из числа студентов старших курсов вузов, помогая им получить первый профессиональный опыт и начать карьеру в финансовой сфере. Для поддержки молодежи на Донбассе и в Новороссии это особенно важно.

Современный маркетплейс льгот и услуг

Различные соцопросы показывают: больше всего сотрудники дорожат работой в компаниях, которые не только предлагают конкурентоспособную зарплату, но и широкий пакет социальных программ как для самих работников, так и для членов их семей. В ПСБ применяют так называемую систему гибких льгот. Для нее даже придумали особое название «Кафетерий льгот».

Кафетерий льгот устроен по принципу конструктора с возможностью выбора опций. Так, в зависимости от личных приоритетов, работники могут выбрать до четырех опций из широкого перечня: добровольное медицинское страхование, компенсация расходов на путешествие, образование, занятия спортом, корпоративная пенсионная программа, страхование имущества или покупки на маркетплейсе банка. Большинство опций покрывает расходы не только на работника, но и близких членов семьи. Экосистема социального благополучия банка включает и другие значимые для работников инструменты в формате современного мобильного маркетплейса льгот и услуг. Это и программа поддержки сотрудников и членов семей, включающая бесплатные безлимитные консультации экспертов в области психологии, финансов, юриспруденции, налогового законодательства и здорового образа жизни, а также бытовую помощь с выездом мастера на дом, консультации тьютеров для детей работников, подбор образовательных и медицинских учреждений на территории РФ.

Фото: ПСБ.

В различных жизненных ситуациях сотрудникам предоставляется материальная помощь. Особое внимание уделяется поддержке работников с семейными обязанностями. Банк предоставляет материальную помощь при рождении и усыновлении/удочерении ребенка. В случае, если в семье есть ребенок с инвалидностью, сотрудник ежегодно получает выплату на нужды такого ребенка. Также предусмотрена ежегодная выплата на подготовку детей к школе. Для жителей Донбасса и Новороссии все элементы программы благополучия выстроены с учетом особенностей территорий - усилены опциями психологической поддержки и телемедицины, увеличенными лимитами и более гибкими подходами.

- Элементы программы благополучия банка воспринимаются работниками не как «плюшки», а как реальные инструменты улучшения качества жизни, - пояснили «КП» в банке.

Также работники ряда регионов с особой спецификой деятельности, в том числе Донбасса и Новороссии, застрахованы от несчастных случаев, включая военные риски.

В общей сложности, экосистема социального благополучия позволяет увеличить доход сотрудника (сократить его затраты на различные нужды) на 380 тысяч рублей и более при активном использовании всех льгот.

Говоря о том, как жизнь жителей Донбасса и Новороссии меняется к лучшему, Вера Подгузова отметила: развитие финансовой сферы стимулирует и остальные.

- Расширение финансовой инфраструктуры становится драйвером экономического роста в этих регионах, создает основу для развития малого и среднего бизнеса. Не менее важна и социальная составляющая: это выплата пенсий, зарплат и пособий, а также переводы родственникам из других регионов России для поддержки близких. Отдельное направление — работа с военнослужащими. Банк помогает восстанавливать инфраструктуру, в том числе культурную – музеи, а также спортивные объекты. Все это способствует повышению качества жизни людей, – сказала она.

Реклама Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» ИНН 7744000912 erid: 2W5zFGdMGYZ