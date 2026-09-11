11 сентября прошло традиционное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 11 сентября 2026 года, прошло традиционное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Шестой раз в этом году в Центробанке думали, что было бы правильнее сделать с ключевой ставкой. Выбор был традиционный: оставить на прежнем уровне, снизить или даже повысить. Правда, последнее – это вряд ли. Большинство аналитиков перед заседанием считали, что ЦБ либо оставит ставку на прежнем уровне (85%), либо продолжит цикл снижения (15%).

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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ: ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ БАНКА РОССИИ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

До этого целых десять заседаний подряд – с апреля 25-го года Центробанк только и делал, что понижал ключевую ставку. В итоге с 21% годовых она снизилась в полтора раза - до 14% годовых. На этот раз решили сделать паузу и сохранить ключевую ставку на прежнем уровне - 14%.

В целом, поводы для оптимизма перед заседанием были. Во-первых, инфляция хоть и растет, но очень медленно. За последнюю неделю прибавка составила всего 5 сотых процентного пункта. А с начала года рост цен составил всего 4,72%. В течение последних двух месяцев инфляция стоит практически на одном месте. Это позитивный фактор.

Во-вторых, есть хорошая динамика по инфляционным ожиданиям населения. Если в июле они резко выросли до 14,7%, то в августе опустились на целый процентный пункт – до 13,7%. Напомню, что это не какие-то точные расчеты, а оценки обычных людей, которых спрашивают, какую инфляцию они ждут в ближайшие 12 месяцев.

Лично мой прогноз был следующий – что ЦБ все же сделает еще один маленький шажочек вниз. Четверть процента вряд ли как-то сильно ускорит рост цен. Доходность вкладов тоже не сильно уменьшит. А вот заемщикам, сидящим на плавающих ставках (в основном это бизнес), будет приятно и чуть полегче.

Инфляция в России (% годовых)

С начала года - 4,72%

За последние 12 месяцев - 6,29%

Наблюдаемая* - 14,3%

Ожидания** - 13,7%

* Людей спрашивают, на сколько, по их мнению, выросли цены за прошедший с момента опроса год.

** Людей спрашивают, на сколько, по их мнению, цены вырастут в ближайшие 12 месяцев.

По данным ЦБ, Росстата и ИНФОМ на начало сентября 2026 года.

ПРОГНОЗ ПО СТАВКЕ НА БУДУЩЕЕ

Тем не менее бизнесу и людям куда важнее не нынешняя ситуация, а то, чего ждать в будущем. Здесь от ЦБ зависит немногое. Но цель у регулятора остается неизменной – там хотят довести инфляцию до 4%. Потому что устойчиво низкий рост цен – это фундамент, на котором потом можно строить любые бизнес-планы.

А если ниже будет инфляция, то будет снижаться и ключевая ставка. А вместе с ней будут падать ставки по вкладам и кредитам. Правда, наверное, не так быстро, как многим хотелось бы.

К примеру, если вспомнить, то самый низкий уровень ключевой ставки в России был с июля 2020-го по март 2021 года. Он составлял 4,25% годовых. Тогда такой низкий уровень ввели специально для поддержки экономики во время пандемии. В ближайшие годы вряд ли стоит его ожидать (подробнее – см. графику).

По прогнозу ЦБ, даже в 2029 году ставка, скорее всего, будет в диапазоне от 7,5 до 8,5% годовых. Значит, ждать, что кредиты быстро подешевеют, не стоит.

Прогноз по средней ключевой ставке

Год - Значение (в % годовых)

2027 - 10,5-12,5%

2028 - 8-9%

2029 - 7,5-8,5%

По данным базового сценария ЦБ.

ЧТО БУДЕТ СО ВКЛАДАМИ И КРЕДИТАМИ

Резких изменений не произойдет. В начале года многие считали, что ключевая ставка опустится до 12% годовых к декабрю. И будет опускаться более резвыми темпами дальше. Поэтому банки заранее понижали ставки по вкладам, закладываясь на такой сценарий. Со ставками по кредитам спешили не так сильно, но все равно постепенно их снижали.

Сейчас динамика практически нулевая – как по вкладам, так и по кредитам. Наоборот, банки за последний месяц даже немного подняли ставки по всем финансовым инструментам. Незначительно, но все равно. Это было приятно для вкладчиков, но не очень – для потенциальных заемщиков.

Какие сейчас ставки в банках

По депозитам - 13-14% годовых

По ипотеке - 18-20% годовых (без учета льготных программ)

По кредитам наличными - 30-31% годовых

По кредитным картам - 34-35% годовых

По данным ЦБ, Финуслуг и ДОМ.РФ на начало сентября 2026 года.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почем такое большое внимание к этой ключевой ставке?

Это главный инструмент Центробанка в его постоянной борьбе с инфляцией. От этого показателя зависят проценты по вкладам, кредитам и многое другое. Чем выше значение ключевой ставки, тем выгоднее людям держать сбережения в банках и тем дороже занимать там деньги. Эффект возникает следующий: спрос в экономике снижается - и цены растут не так быстро. Это называется трансмиссионным механизмом денежно-кредитной политики. Когда вроде бы небольшое изменение одного показателя начинает крутить невидимые шестеренки во всей экономики. И все это в итоге приводит к снижению инфляции.

При этом механизм этот работает и в другую сторону. Если ЦБ нужно поддержать экономику, стимулировать спрос населения, тогда он опускает ставку. Чем ниже ставка, тем быстрее разгоняется спрос. В том числе на кредитные деньги. Но опускать ключевую ставку можно лишь в том случае, если инфляция стремится к нулю. Только в этом случае у экономики будет дополнительный стимул для роста без побочных последствий. Если же опустить ставку в момент повышенного спроса и ограниченного предложения, тогда это лишь приведет к разгону цен. И лечить высокую инфляцию придется той же горькой пилюлей - повышением ключевой ставки. Как известно, лучше уж один раз долечиться, чем заработать рецидив.

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