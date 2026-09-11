На Урале разоблачили фейк об участниках СВО от имени правоохранителей

Подобные информационные провокации могут быть рассчитаны на то, чтобы СМИ, администраторы пабликов и обычные пользователи самостоятельно придали фейку дополнительный охват Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области началась борьба с «ряжеными» участниками СВО – с таким посылом в соцсетях появились сообщения со ссылкой на региональное управление ФСБ. Якобы ведомство направило письма в администрации городов, руководителям учебных заведений и в СМИ о росте числа людей, которые носят военные награды, не имея на них прав. В качестве доказательства приводится скриншот документа, в котором есть логотип ФСБ, дата, номер исходящего письма для достоверности. Но «Комсомольская правда» обнаружила ошибки, указывающие на подделку.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В редакции региональных средств массовой информации, администраторам крупных интернет-сообществ и городским пабликам начали приходить электронные письма с громкими заголовками о том, что региональное УФСБ якобы объявило войну «ряженым» ветеранам специальной военной операции и начинает масштабную охоту на лиц, незаконно носящих форму и боевые награды. Авторы призывали журналистов подключиться к кампании и срочно опубликовать приложенные документы. В Управлении ФСБ России по Свердловской области опровергли отправку каких-либо подобных директив и обращений в прессу. В ведомстве подчеркнули, что за атакой стоят зарубежные центры психологических операций:

- Противник продолжает пытаться дестабилизировать общественную стабильность в Свердловской области. В информационном пространстве региона зафиксирована попытка распространения поддельного сообщения от имени УФСБ России по Свердловской области. Злоумышленники рассылают в адрес СМИ и информационных ресурсов якобы официальное письмо регионального УФСБ с просьбой опубликовать материалы о гражданах, незаконно использующих статус участников специальной военной операции и государственные награды. Для придания рассылке вида достоверности используются сканы поддельных документов. Эту информацию подтвердили и в региональной Антитеррористической комиссии:

- Указанная информация не соответствует действительности, ведомство подобных писем не направляло.Первое, что выдает манипуляцию, — это используемый канал связи. Письма с якобы официальными поручениями службы безопасности рассылались с почтового ящика, зарегистрированного на бесплатном зарубежном почтовом сервисе Gmail, что абсолютно недопустимо для официального межведомственного документооборота силовых структур России. Организаторы атаки сделали ставку на визуальный облик фальшивки, снабдив ее графическими элементами: гербами, штампами с регистрационными номерами, поддельными подписями и официальными бланками. Однако само наличие ведомственной символики не подтверждает подлинность документа, особенно если вчитаться в сам текст.Так, в правом верхнем углу бланка вместо общепринятого сокращения «Экз.1», обозначающего первый экземпляр документа, авторы вброса допустили орфографическую ошибку и напечатали «Эск.1». Подобный ляп выдает спешку или работу лиц, для которых деловой русский язык не является родным.В поддельном документе контактное лицо было обозначено абстрактным названием подразделения с несуществующей нумерацией в духе «3 отдел». Подобная структура оформления противоречит жестким регламентам ведомства: в реальных служебных документах ФСБ России открытая сквозная нумерация оперативных территориальных отделов не используется, а в графе исполнителя всегда указываются конкретная фамилия, имя, отчество сотрудника и официальный городской телефон для связи.Представители спецслужбы объяснили, на что именно был сделан расчет при организации рассылки.

«Подобные информационные провокации могут быть рассчитаны на то, чтобы СМИ, администраторы пабликов и обычные пользователи самостоятельно придали фейку дополнительный охват, приняв его за официальную информацию» — отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

В связи с участившимися случаями киберпровокаций проект «Антитеррор Урал» напомнил жителям и сотрудникам редакций о правилах информационной безопасности. Если вы получили сообщение от имени правоохранительного органа и сомневаетесь в его подлинности — не спешите открывать вложения к нему, публиковать или пересылать. Проверьте информацию через официальные источники и контакты ведомства. Особенно внимательно относитесь к сообщениям, которые побуждают вас срочно распространить приложенные материалы.