Пока пустыня наступает, Россия и мир ищут способы спасти земли от деградации

Конференция в Монголии собрала участников из более 190 стран. Фото: фонд «Природа и люди».

Одним из значимых мировых событий ушедшего лета стала 17-я сессия Конференции сторон (КС-17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), прошедшая с 17 по 28 августа в Улан-Баторе. Форум, посвященный проблеме деградации земель, прошел под девизом «Восстановление земель, возрождение надежды» и завершился обещанием привлечь около 1,3 млрд долларов в виде «зеленых» инвестиций на борьбу с опустыниванием и восстановление экосистем. В мероприятии приняли участие представители более чем 190 стран, ученые и эксперты, собравшиеся для решения проблем засухи, пылевых бурь и истощения пастбищ.

На сайте ООН отмечено, что конференция проходила на фоне сложной международной ситуации в области земельных ресурсов. До 40% земель деградировано, при этом страны обязались восстановить более одного миллиарда гектаров к 2030 году. Сегодня национальные планы по борьбе с засухой есть более чем у 70 стран — в 2013 году их было всего три, — однако масштабы финансирования и практических действий по-прежнему не соответствуют масштабу и темпам нарастания проблемы.

Дискуссия в Улан-Баторе показала как цену бездействия, так и выгоды от инвестиций в здоровые земли. Так, в малых островных развивающихся государствах деградированы 18,8 миллиона гектаров земель, а в Центральной Азии — более 80 миллионов гектаров, то есть свыше четверти территории региона, что затрагивает 24 миллиона человек. При этом все пять стран Центральной Азии поставили перед собой задачи по достижению нейтрального баланса деградации земель, половина этих обязательств уже выполнена.

О подробностях КС-17 «Комсомолка» поговорила с одним из участником российской делегации — генеральным директором фонда «Природа и люди» Сергеем Рыбаковым, которому мы задали семь насущных вопросов не только о мероприятии, но и о проблеме деградации земель в нашей стране.

ПОЧЕМУ РОССИЯ ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КС-17?

— На КС-17 решались вопросы, напрямую затрагивающие наши интересы. Стороны приняли 34 решения, включая решения по пастбищам и скотоводам, песчаным и пыльным бурям, землевладению, наращиванию потенциала и мобилизации ресурсов — все это критично для Юга России и наших соседей по Центральной Азии, — объяснил Сергей Рыбаков. — Российское участие было и государственным, и общественным. Впервые на Конференции сторон этой Конвенции работал российский павильон, в рамках которого было проведено 32 мероприятия. Наш фонд «Природа и люди» с 2024 года остается единственной российской НКО, аккредитованной при КБО ООН. К конференции мы готовились заранее: в апреле 2026 года вместе с Межрегиональной группой «Центральная Азия — Россия» и Институтом географии РАН провели в Москве круглый стол, где была согласована консолидированная позиция стран региона для КС-17.

Участники КС-17 обсудили проблемы деградации земель и их восстановления. Фото: фонд «Природа и люди».

КАК ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ КАСАЮТСЯ РОССИИ?

Для нашей страны, по мнению главы фонда «Природа и люди», проблема деградации земель — не отдаленная экологическая угроза, а вполне осязаемый вызов экономике и качеству жизни миллионов людей. Масштаб проблемы весьма серьезный: По данным Минсельхоза, в стране насчитывается около 130 млн га деградированных сельхозземель, причем процесс ежегодно ускоряется на 1,5–2 млн га. Особенно сильно страдает сельскохозяйственный «зерновой пояс»: от водной эрозии пострадало 42 млн га, от ветровой — 26 млн га. Однако за этими цифрами стоят и другие последствия: участившиеся пыльные бури, дефицит питьевой воды, необратимое снижение продуктивности пастбищ и, как следствие, рост заболеваемости среди населения. Климатические изменения усугубляют ситуацию, создавая замкнутый круг: засухи и жара ведут к деградации почв, а та, в свою очередь, снижает способность экосистем поглощать углерод, ускоряя глобальное потепление. И тут стоит отметить ключевой фактор, который мы должны контролировать, — это антропогенная нагрузка, и в первую очередь нерегулируемый выпас скота, который в разы ускоряет эти разрушительные процессы.

КАКИЕ РЕГИОНЫ НАИБОЛЕЕ СТРАДАЮТ ОТ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ?

— Наиболее остро эта проблема стоит на Юге России, — конкретизировал Сергей Рыбаков. — По данным Минсельхоза, в зоне риска находятся шесть регионов, но ситуация в трех из них уже близка к критической. Только в трех регионах — Калмыкии, Дагестане и Астраханской области — площадь деградированных и опустыненных земель превышает 3,8 млн гектаров.

По данным Минсельхоза РФ, в зоне риска находятся также Чеченская Республика, Ставропольский край и Волгоградская область. В Калмыкии процессы опустынивания охватили уже более 1,8 млн га — свыше четверти территории Республики. На Кизлярских пастбищах Дагестана деградировано более 740 тыс. га, в Астраханской области — свыше 1,3 млн. га, и ежегодно эта площадь увеличивается на 5%.

И нужно понимать, что это не статистические данные, а реальные территории, где люди теряют свои земли, а экосистемы разрушаются прямо на глазах. При этом на засушливых территориях производится около 20% всей сельскохозяйственной продукции страны. То есть хлеб, мясо, овощи напрямую зависят от того, что происходит с этими землями.

МОЖЕТ ЛИ ОБЫВАТЕЛЬ ОЦЕНИТЬ СТЕПЕНЬ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ?

— Может, и это не преувеличение, — отвечает эксперт. — Даже в профессиональной среде сейчас общепринятым становится динамический подход, когда оценивается не некое статическое состояние земли в данный момент, а динамика, т. е. улучшается ее состояние со временем или ухудшается. А динамику видит любой внимательный человек. В большинстве случаев она очевидна по простым признакам: как меняется состояние растений на этой земле, их урожайность, нет ли очевидных признаков загрязнения, гибели насекомых и почвенных животных. Если на пастбище с каждым годом все меньше травы, если на участке падают урожаи, если исчезли дождевые черви и шмели, если после сильного ветра остаются песчаные наносы — это тревожные сигналы, которые не требуют ученой степени. Земля сама показывает, что ей плохо. Другое дело, что для точной оценки и выбора мер лечения уже нужны специалисты.

Влияние климата, хозяйственной деятельности опустошает земли по всей планете. Фото: Константин Кобяков.

КАК В НАШЕЙ СТРАНЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ?

У России довольно богатый опыт работы с проблемой опустынивания. Например, в 1980-е годы в Калмыкии из-за перевыпаса скота и распашки песчаных земель образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня: пески едва не поглотили целый поселок. Тогда была принята Генеральная схема по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ, создан заповедник «Черные земли», а главным методом стало регулирование выпаса и фитомелиорация — закрепление подвижных песков засухоустойчивыми растениями: джузгуном, терескеном, тамариксом и др. Результат впечатляет: по данным спутникового мониторинга, площадь открытых песков в Калмыкии с 1988 по 2022 год сократилась почти в десять раз.

Сегодня работа продолжается на федеральном и региональном уровнях. Но проблемы остаются: перевыпас скота, дефицит воды, нехватка питомников, и главное — изменение климата, которое каждый год увеличивает риски негативных процессов, приводящих к деградации земель. Поэтому так важно подключать бизнес и международное сотрудничество. Здесь важна кооперация всех сторон, и межнациональная, и межсекторальная.

ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МЫ САМИ?

— На самом деле это хороший и важный вопрос, потому что проблема деградации земель часто кажется чем-то очень глобальным и зависящим только от государств и крупного бизнеса. На самом деле совокупный вклад каждого из нас тоже может быть значительным. Я напомню, что основа данной проблемы — это антропогенная нагрузка, которая очень часто возникает именно на уровне локальных сообществ, — ответил Сергей Рыбаков.

Во-первых, по его словам, осознанное потребление — это прямой вклад в сохранение экосистем. Выбирая продукты устойчивого происхождения или сокращая объемы пищевых отходов, мы снижаем нагрузку на сельскохозяйственные угодья и, как следствие, замедляем их истощение.

Во-вторых, для жителей проблемных регионов имеет значение рациональное использование ресурсов. Конечно же, это прежде всего касается землепользователей, причем даже малых фермерских хозяйств. Сегодня нагрузка на пастбища в некоторых регионах превышает все допустимые нормы. А восстановлением почв занимается лишь малая часть фермеров. Тут важно понимать, что соблюдение севооборота, грамотное орошение и контроль за выпасом скота — это базовые меры, которые способны остановить опустынивание на локальном уровне.

В-третьих, экологическая активность. Тут список полезных действий весьма широк: субботники, посадки деревьев, участие в волонтерских проектах по мониторингу состояния почв и вод, помощь в расчистке водоемов и т. д.

Ну и, наконец, информационная ответственность. Рассказывая о проблеме деградации земель в своем кругу, формируя запрос на экологичное поведение у местных властей и бизнеса, каждый из нас создает ту самую среду, в которой становится невозможным безнаказанно истощать наши земли. Устойчивое будущее начинается сегодня — с осознанного выбора каждого из нас.

Если не решать проблемы деградации земель сейчас, в ближайшем будущем мы будем жить в пустыне. Фото: Константин Кобяков.

КАКОВЫ ИТОГИ УЧАСТИЯ РОССИИ В КС-17?

Участие в 17-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в Улан-Баторе стало для нашей делегации, безусловно, важным событием. Мы приехали с конкретными предложениями и целью усилить международное сотрудничество.

Фонд «Природа и люди» организовал и провел на полях конференции несколько сайд-ивентов. Первый — «Yielding to Nature» о рыночных стимулах для нейтрального баланса деградации земель, где мы предложили создать международную систему добровольной сертификации нейтрального баланса деградации земель — механизм, который превращает вклад бизнеса в восстановление земель и предотвращение их деградации в проверяемый экономический актив. Второй круглый стол «One Steppe Forward», организованный при поддержке Фонда Горчакова, собрал для дискуссии экспертов из 11 стран и был посвящен взаимодействию России, стран Центральной Азии и сопредельных государств для решения проблем деградации земель, восстановления степных и других пастбищных экосистем.

Главный итог этой встречи — выработка совместных предложений, которые по итогу были направлены в Секретариат КБО ООН для учета в будущем переговорном процессе. Это практический шаг, демонстрирующий нашу готовность к международному диалогу и обмену знаниями для спасения степных экосистем.

Материал подготовлен для проекта «Заповедная Россия», который АНО «Чистая страна» и Медиагруппа «Комсомольская правда» реализуют с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.