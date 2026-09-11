Швейцария рассекретила досье на доктора Менгеле: что скрывает 200-страничное дело нацистского «Ангела смерти»

Йозеф Менгелe — нацистский врач, известный чудовищными медицинскими экспериментами над узниками Освенцима. Фото: wikimedia.org.

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) опубликовала 200-страничное досье на Йозефа Менгеле — нацистского врача, известного чудовищными медицинскими экспериментами над узниками Освенцима.

Документы, десятилетиями хранившиеся под грифом секретности, пролили свет на одну из самых мрачных загадок послевоенной истории. Самое скандальное в этом досье — информация, которая косвенно свидетельствует о возможных приездах «Ангела смерти» (такое прозвище получил Менгеле) в Швейцарию уже после Второй мировой и его денежных переводах родственникам нациста в эту страну из Латинской Америки, где он скрывался.

Материалы из досье указывают на то, что Менгеле мог вернуться в Швейцарию после бегства из Германии или планировал въехать в страну под чужим именем. Документы также содержат сведения о его возможных поездках в Ирландию.

Итальянский загранпаспорт Менгеле, выданный на имя Хельмута Грегора. Фото: wikimedia.org.

Кроме того, в деле есть полицейские отчёты, в том числе — запреты на въезд и ордера на арест Менгеле, а также материалы расследований в отношении лиц, которые могли предоставить ему убежище.

Особый интерес историков вызывает упоминание о том, что в 1964 году израильский шпион, действовавший под видом студента, находился в Швейцарии, чтобы выследить Менгеле. Это подтверждает, что за нацистом велась слежка на территории страны, но швейцарские власти, по всей видимости, не способствовали ей.

ПОЧЕМУ ШВЕЙЦАРИЯ СКРЫВАЛА ДОСЬЕ

Швейцарские власти утверждали, что документы должны оставаться засекреченными до конца 2071 года в соответствии с законодательством об архивах. Разведывательная служба ссылалась на соображения безопасности и необходимость защитить лиц, упомянутых в документах. Но истинный мотив со стороны выглядит проще: швейцарские спецслужбы и полиция послевоенного периода предстают в досье далеко не в лучшем свете.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, NDB изначально неправомерно отказывала в доступе к досье. Швейцарский историк Жерар Веттштейн подал жалобу в Федеральный административный суд, и в ходе процесса выяснилось, что досье подпадает под постановление Федерального совета от 2001 года, которое предусматривало более свободный доступ к документам, связанным с работой Комиссии Бержье — Независимой экспертной комиссии по Швейцарии и Второй мировой войне. В NDB лишь ответили, что… якобы не знали об этом.

Опубликованное досье Йозефа Менгеле. Фото: Швейцарские федеральные власти / DDPS / vbs.admin.ch

Лишь после того, как Веттштейн выиграл дело, ведомство в мае 2026 года объявило о пересмотре своего решения, и 10 сентября досье было опубликовано онлайн в виде доклада.

Однако, как часто бывает в подобного рода рассекречивании архивных документов, историки и неравнодушные остались недовольны публикацией, сообщают швейцарские СМИ. Досье было опубликовано с сокращениями — NDB заявил, что при редакции, защищали персональные данные сотрудников спецслужб и их источников.

«Сокрытие фактов спустя 80 лет после окончания войны противоречит свободе науки и вредит репутации Швейцарии», - заявил Веттштейн.

ГДЕ И КАК СКРЫВАЛСЯ МЕНГЕЛЕ

После окончания Второй мировой войны Йозеф Менгеле получил документ Красного Креста на чужое имя, что позволило ему покинуть Европу. Как и многие бывшие нацистские чиновники, он провёл годы в бегах в Латинской Америке, скрываясь от международного правосудия.

Его маршрут выглядел так:

- 1949 год — Менгеле прибыл в Аргентину под чужим именем. Там он жил довольно открыто.

- 1960 год — после усиления международного давления и требований об экстрадиции со стороны Западной Германии Менгеле перебрался в Парагвай.

- 1960-е годы — он переехал в Бразилию, где жил под именем Вольфганг Герхардт.

В Бразилии Менгеле провёл почти два десятилетия, скрываясь в небольших городах штата Сан-Паулу. Он умер 7 февраля 1979 года в возрасте 67 лет, утонув во время купания на пляже в Бертиоге — по данным некоторых источников, у него случился инсульт прямо в воде. Его тело было захоронено под чужим именем, а эксгумировано лишь в 1985 году. Личность была подтверждена с помощью ДНК-анализа в 1992 году.

Потомки нациста отказались забирать его останки для захоронения, они хранились на складе в Бразилии, а затем его скелет стал учебным пособием для студентов медицинского факультета в Университете Сан-Паулу.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОКТОРА МЕНГЕЛЕ

В Освенциме Менгеле ставил поражающие жестокостью «эксперименты» над заключенными. Особо его внимание привлекали близнецы: одного или одну из них он мог заразить сыпным тифом или другим смертельным заболеванием, чтобы наблюдать разницу в протекании болезни со здоровым братом или сестрой. Для проверки болевого порога изувер ампутировал конечности и проводил другие радикальные хирургические манипуляции без анестезии, испытывал на людях сыворотки и лекарства, предварительно вводя им смертоносные вирусы.

В Освенциме Менгеле ставил поражающие жестокостью «эксперименты» над заключенными. Фото 1944 года. Фото: wikimedia.org.

Выживших убивали в газовой камере или при помощи инъекций яда, чтобы провести «научное» вскрытие. Целью своих «экспериментов» Менгеле объявил поиски способа снизить рождаемость среди «неполноценных народов» и доказать нацистскую теорию об «арийском превосходстве».

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