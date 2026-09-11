Где искать лучшие книги о здоровье: в премии «Здравомыслие» идет народное голосование

Премия «Здравомыслие» уже традиционно собирает конкурсантов – книги врачей, медицинских журналистов, блогеров. Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

Премия «Здравомыслие» уже традиционно собирает конкурсантов – книги врачей, медицинских журналистов, блогеров. Издательство «Комсомольская правда» также не первый год принимает участие в этом престижном конкурсе. И наши книги становились победителями в различных номинациях.

Например, в 2024 году победителем в номинации «Эскулап» стала книга «Быть врачом» от коллектива авторов «Академии Докстарклаб».

А в 2025 году в специальной номинации «Выбор попечительского совета» победителем стала книга воспоминаний «Всегда рядом. Откровенно о жизни и хирургии» легендарного детского врача Леонида Рошаля.

В этом году заявок на конкурс было больше 170, но экспертный отбор прошли 93 книги. И это, действительно, много! Недаром такой предварительный список претендентов на победу называют «лонг-лист».

В него вошли книги про исследование мозга Татьяны Черниговской и Константина Анохина, атласы анатомии и пособия по кардиохирургии, а также прикладные издания для широкого круга читателей. Например, практические руководства по расшифровке анализов, борьбе с гипертонией, сохранению здоровья лимфатической системы и питанию. В номинации «Наука долголетия» представлены методики борьбы со старением известного ученого и эксперта "Комсомолки" Алексея Москалева, корейские антивозрастные практики.

Есть в списке и книги ИД «Комсомольская правда»:

- «Вторая весна» к.м.н., гинеколога Динары Березиной о менопаузе - важном этапе в жизни каждой женщины. Компетентно, но очень понятно рассказываем об изменениях, которые происходят в организме: как справиться с приливами, бессонницей, снижением либидо и другими симптомами. Знание собственной физиологии поможет сделать это время настоящей второй весной в жизни.

- «У меня есть мозг» от терапевта, невролога Иоланты Лялите. В книге найдете упражнения для улучшения памяти, советы, как предупредить инсульт, узнаете, почему бывает бессонница. И поймете, как продлить жизнь главному «компьютеру» организма.

- «Путь врача. От выгорания к процветанию» от коллектива авторов «Академии Докстарклаб». Продолжение бестселлера «Быть врачом», победителя 2024 года. Честно и искренне о том, как врачи разных специальностей борются с выгоранием, как стоит выстраивать практику, чтобы она приносила радость и что поможет находить общий язык с пациентами. Советы практикующих врачей начинающим коллегам.

В этом году четыре номинации:

«Рецепт здоровья» — книги о здоровье и здоровом образе жизни, рассчитанные на массовую аудиторию;

«Шаг вперед» — издания об истории медицинской науки, открытиях и новых возможностях (профессиональная медицинская литература);

«Эскулап» — биографии, мемуары врачей, истории медицинских учреждений;

«Наука долголетия» — книги о долгой и здоровой жизни, мотивации, поиске духовной и физической гармонии.

Список книг, за которые можно и нужно голосовать, был сформирован экспертным советом, в состав которого вошли врачи, журналисты и представители издательств. В том числе медицинский журналист, заведующая отделом «Семья» редакции медиагруппы «Комсомольская правда» Анна Добрюха:

«Простые рекомендации по ЗОЖ — это прекрасная инструкция по эксплуатации нашего организма здесь и сейчас. Но именно более глубокие труды прививают понимание: за каждым методом лечения, за каждой прививкой стоит чья-то драма, ошибка, подвиг и огромная моральная ответственность. Голосуя за профильную книгу, читатель помогает сделать её популярнее среди студентов-медиков и врачей в разных уголках страны, а это уже реальная польза для здравоохранения. Я бы предложила каждому внести свой вклад в создание идеальной общественной библиотеки. Спросите себя: хочу ли я жить в мире, где такую книгу написали, заметили, читают? Если ответ „да“ — смело делайте свой выбор!» - рекомендует Анна Добрюха.

Проголосовать за понравившиеся книги можно до 4 октября на сайте премии.

После определения шорт-листа жюри премии назовет лауреатов. Имена победителей объявят 19 октября 2026 года.