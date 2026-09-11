По соцсетям разлетелась фейковая новость, что отряды «БАРС» перебрасывают в зону СВО: в якобы официальных документах много глупых ошибок

В начале сентября сразу в нескольких телеграм-каналах разных регионов появилась информация о продолжающемся наборе добровольцев в отряды «БАРС» для выполнения боевых задач непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале сентября сразу в нескольких телеграм-каналах разных регионов появилась информация о продолжающемся наборе добровольцев в отряды «БАРС» для выполнения боевых задач непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. При этом изначально подразделения создавались для защиты гражданских объектов по месту формирования. KP.RU выяснял, будут ли перебрасывать отряды «БАРС» в зону СВО.

Подобные информация вызывают беспокойство среди родственников резервистов. Распространяемые в нескольких телеграм-каналах плакаты и листовки похожи на официальные, в них указаны контакты военкоматов.

Только вот в комиссариатах удивляются - никаких новых приказов относительно задач «БАРСа» не было.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В Воронежской, Орловской, Белгородской, Свердловской, Тамбовской областях, Республике Татарстан и Хабаровском крае не было никаких официальных заявлений о необходимости участвовать бойцам «БАРСа» в СВО.

Авторы фейка брали за основу реальные плакаты о наборе в резерв, но меняли их текст и графику с помощью нейросетей. В результате бросается в глаза масса характерных «ляпов», выдающих искусственное происхождение изображения:

- На гербе Министерства обороны РФ из-за особенностей генерации ИИ видны размытые детали, искаженные пропорции и визуальные дефекты.

- Грубая ошибка в символике: в фейковом плакате для Воронежской области нейросеть вместо символа подразделения – барса – нарисовала волка.

– На прикрепленной к плакату карте зона СВО была ошибочно нарисована к востоку от Воронежской области, хотя географически она находится на западе.

– Использование выдуманных, никогда не применявшихся в официальной военно-патриотической повестке фраз, таких как «Опыт сегодня – сильнее завтра».

Представители региональных властей подчеркнули, что подобные сообщения являются спланированной фейковой кампанией. Например, правительство Орловской области официально заявило, что бойцы «БАРС-Орёл» несут службу исключительно на территории родного региона. Эта позиция абсолютно едина для всех регионов.

Добровольческие отряды, такие как «БАРС-Воронеж», «БАРС-Саратов», «БАРС-Тамбов» и другие, были созданы строго для выполнения задач на территории своих домашних регионов.

В условиях контрактов территориальных подразделений прямо прописывается выполнение обязанностей в границах конкретного субъекта Российской Федерации. Резервисты занимаются охраной гражданской инфраструктуры, стратегически важных объектов, мостов, железных дорог и энергетических узлов, а также ведут активную борьбу с вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в глубоком тылу. Никакой ротации, передислокации или отправки этих отрядов на линию фронта в зону СВО не предусмотрено и не планируется в принципе.

Понятие «добровольческое формирование», к которым официально относятся отряды «БАРС», закреплено Федеральным законом № 419-ФЗ от 4 ноября 2022 года. Этот закон внес ключевые изменения в закон «Об обороне», приравняв добровольцев по ряду важнейших социальных гарантий к военнослужащим, но при этом сохранив за ними особый статус участников формирований, содействующих Вооруженным Силам РФ.

Ротация в зону СВО предусмотрена законодательством исключительно для военнослужащих регулярных ВС РФ, контрактников и отдельных категорий добровольцев, проходящих службу в составе регулярных воинских частей. Бойцы региональных отрядов «БАРС» к этим категориям не относятся. Тем не менее, их вклад в обеспечение безопасности страны высоко оценивается государством. Удостоверения ветеранов боевых действий выдаются им в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Добровольческие отряды «БАРС» официально включены в утвержденный Правительством РФ перечень лиц, имеющих право на получение этого статуса за содействие в выполнении задач в ходе СВО и отражения вооруженных провокаций.

Как распространялся фейк

В Орловской области фейковые объявления рассылались на электронные почты региональных средств массовой информации с целью спровоцировать необдуманную публикацию. В Свердловской области и Республике Татарстан дезинформация распространялась через целую сеть Telegram-каналов, которые искусно мимикрируют под популярные региональные новостные ресурсы, копируя их стиль и названия. Многие из этих каналов ранее уже были замечены в тиражировании недостоверной информации. По такой же схеме фейк распространялся в Хабаровском крае, где ложный пост был опубликован в паблике, имитирующем дальневосточное новостное агентство.