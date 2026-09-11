Контратака на Мерца: «Альтернатива для Германии» подала в суд на канцлера

«Альтернатива для Германии» подала в суд на канцлера Мерца Фото: REUTERS.

Не позднее 6 октября должно состояться первое заседание парламента немецкой земли Саксония-Анхальт – той самой, где недавно впечатляющую победу одержала выступающая за то, чтобы восстановить отношения с Россией, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

До абсолютного парламентского большинства ей не хватило трех мандатов — и пока непонятно, готов ли кто-то нарушить негласное табу германской политики на вступление в политические союзы с АдГ для формирования коалиций. Возможный вариант — «Союз Сары Вагенкнехт», который получил в земельном парламенте 5 мест.

А пока лидеры «Альтернативы» Алиса Вайдель и Тино Хрупалла делают громкие заявления, осуждая политику официального Берлина на внешнем и внутреннем фронтах. Вайдель на заседании Бундестага вступила в публичную перепалку с канцлером Фридрихом Мерцем, а теперь АдГ и вовсе подала на него в суд за клевету.

Поводом для иска «Альтернативы для Германии» к Мерцу стали его заявления на том самом заседании Бундестага. Канцлер, говоря о миграционной политике партии, обвинил ее в намерении провести «этнические чистки». АдГ, напомним, требует незамедлительной высылки всех незаконных мигрантов, которые годами «маринуются» в Германии, пока рассматривают их дела, и сокращения пособий для беженцев.

В ответ «Альтернатива» подала на канцлера в суд за клевету. А парламентский секретарь фракции АдГ Штефан Бранднер обвинил Мерца в переходе красной черты, за которой начинается откровенное преследование главной оппозиционной партии из-за ее успехов.

Мерц явно взбешен голосованием в Саксонии-Анхальт: он обещал снизить рейтинг «Альтернативы для Германии», а на деле его собственный рейтинг упал до антирекордных 13%. В старые времена при такой ситуации ставился вопрос о вотуме недоверия и отставке канцлера – сколько еще можно держать на посту первого лица страны непопулярного политика, не выполняющего обещания?

«К сожалению, лично Мерц в отставку не уйдет, а его партия, Христианско-демократический союз, сделает всё, чтобы дотянуть у власти до конца мандата нынешнего состава бундестага в 2029 году, - прогнозирует в интервью KP.RU научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов. – Тем не менее, есть шанс, что «Альтернатива» сможет сформировать правительство со своим участием в земле Саксония-Анхальт. И это правительство станет постоянным раздражителем для Мерца.

Его последним поражением стало откровенно слабое выступление во время спора в бундестаге с Алисой Вайдель. Мерц неспособен отвечать на вопросы оппозиции, и это еще сильнее понижает его рейтинги».

Если даже «Союз Сары Вагенкнехт» откажется от формальной коалиции с АдГ в Саксонии-Анхальт, у «Альтернативы» есть возможность сформировать земельное «правительство меньшинства» при поддержке соратников Вагенкнехт по отдельным вопросам – например, по энергетике (курс – на возобновление импорта энергоносителей из России), образованию и антивоенной тематике. Ведь обе эти партии выступают против поддержки Украины.

Сама Вагенкнехт пока сообщила лишь, что получила от АдГ предложение о коалиции.

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