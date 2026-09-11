Финны страдают из-за своих же санкций: их авиаперевозчик жалуется, что китайским компаниям не надо облетать Россию

Глава Finnair признал катастрофический проигрыш северных европейцев конкурентам из КНР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 сентября глава всемирно известной финской компании Finnair Туркка Куусисто сделал паническое заявление. Он не просто встревожен кризисом в мировых авиаперевозках. Он признал катастрофический проигрыш северных европейцев конкурентам из КНР. Причина – китайские перевозчики летают в Европу кратчайшим маршрутом – то есть через территорию России. А финские лайнеры вынуждены пятый год огибать пределы восточного соседа. Делать огромный крюк и терять керосин, пассажиров и деньги.

О самоубийственном идиотизме северных соседей и отсутствии жалости к ним и к их соучастникам в Старом Свете на Радио «Комсомольская правда» говорили с главою портала AVIA.ru Романом Гусаровым.

ВОПИЮЩИЙ В ПУСТЫНЕ

- К кому обращается глава финской авиакомпании?

- Вряд ли к России, жалуясь на вселенскую несправедливость. Наверное, все-таки к финскому правительству. Которое без реально-обоснованной мотивации приняло участие во всех санкционных ограничениях – в ущерб собственному населению и ведущим компаниям. Которые десятилетиями успешно работали с Россией. И, в том числе, с большой выгодой для себя использовали российское воздушное пространство для международных перелетов. Финны и сами запретили российским авиакомпаниям пролетать транзитом над Финляндией, следуя в другие страны. И получили зеркальный ответ.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

- Какие у соседей есть выходы, - если они есть?

- Первый - снять санкции относительно перелетов через Россию, и тогда они полетят в Азию, в первую очередь, в Китай - по кратчайшим, и потому, самым выгодным маршрутам. Второй - потребовать от финского правительства… ввести санкции против китайских авиакомпаний, которые успешно используют воздушное пространство РФ для перелетов в страны Европы. В том числе, в северные. Ну, пусть выбирают.

- Насколько для финских авиаперевозчиков такая ситуация критична? Может, нам выкупить их авиапарк - да у себя использовать?

- Мы бы, может, и купили бы их самолеты. Вот только они не могут нам свои «боинги» и «аэрбасы» продать. Им запрещено заключать какие-либо сделки с российскими авиакомпаниями. Финляндия в целом, и их некогда крупная, даже по мировым масштабам, авиакомпания оказались в крайне невыгодном положении.

РОССИЮ СЛОЖНО ОБЛЕТЕТЬ

- Из-за географии, в том числе?

- Суоми так расположена, что их самолетам облетать Россию, следуя в любом направлении в Азию – от Индии до Китая или Японии – это всегда делать крюк. А это рейсы в десятки стран с огромным пассажиропотоком и с огромными же дополнительными расходами из-за этого «облета». Конечно, финны проигрывают конкуренцию с теми же китайскими компаниями.

- Finnair, вероятно, оказалась наиболее пострадавшей из крупных европейских авиакомпаний?

- Да, а раньше они были серьезным европейским авиаперевозчиком, в том числе, по направлению Юго-Восточная Азия, которое, естественно, всегда пролегало через нашу страну – и все были довольны. Ну, а теперь у финнов все не хорошо.

Финны и сами запретили российским авиакомпаниям пролетать транзитом над Финляндией, следуя в другие страны. И получили зеркальный ответ. Фото: KIMMO BRANDT, EPA / ТАСС

- Только финны оказались в такой яме?

- Вообще то, такие заявления звучат и от представителей других европейских авиакомпаний. В разной мере они из-за своих же санкций страдают все. Но если из Центральной, а особенно Южной Европы облететь Россию на пути в ту же Юго-Восточную Азию все-таки можно с меньшими потерями, чем у финнов, хотя все равно такие маршруты мене выгодны, чем у китайских или иных азиатских конкурентов, но технически это возможно. Хотя и ситуация в зоне Персидского залива их тоже подкосила. Опять-таки приходится зигзагом облетать тот же Иран. Но именно Финляндии так «не повезло с географией», что их маршруты на юго-восток при облете России удлиняются раза в полтора, если не в два…

ВСЕ СЛИШКОМ ДОРОГО

- Проблемы европейских авиаперевозчиков наверняка обострились и из-за иранского кризиса, когда подорожало авиатопливо?

- Да, это проблема практически для всех авиакомпаний. Одно дело, когда в 2022-м году после ковида авиасообщение с Китаем, Японией, Вьетнамом, Таиландом еще не очень-то восстановилось – и весь мир выходил из-под серьезных ограничений по перелетам. Но около четырех лет назад, все-таки, восстановление авиаперевозок пошло. И лучше всех себя стали чувствовать именно азиатские авиакомпании, которые не присоединились к западным антироссийским санкциям. Европейцы в короткий срок потеряли огромный кусок авиарынка. Причем этот не только пассажирские перевозки. Это и грузовые перевозки…

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